28. 3. Soňa
Reklama
Reklama
Zahraničí

Ať je příštím prezidentem Vance, shodla se víc než půlka účastníků konzervativní konference

ČTK

V závěrečný den konference konzervativních aktivistů (CPAC) v texaském Grapevine v neoficiálním hlasování o nejvhodnějším kandidátovi na prezidenta v roce 2028 zvítězil současný viceprezident J.D. Vance. Hlasovalo pro něj 53 procent účastníků. Druhý se umístil ministr zahraničí Marco Rubio, pro kterého se vyslovilo 35 procent aktivistů.

U.S. Vice President J.D. Vance convenes the first meeting of U.S. President Trump's anti-fraud task force, in Washington
Pro Vance hlasovalo 53 procent účastníků. Foto: REUTERS
Reklama

Již loni v každoročním hlasování zvítězil Vance, tehdy jej podpořilo 61 procent aktivistů. Za ním následoval krajně pravicový aktivista Steve Bannon s 12 procenty.

Pravidelné hlasování CPAC tradičně slouží jako barometr nálad v americkém konzervativním hnutí. Během konference organizátoři účastníky povzbuzují k vyplnění dotazníku, který klade otázky na různá politická témata. Nejsledovanější jsou otázky týkající se nejvhodnějších prezidentských kandidátů.

V minulosti však zdaleka nebylo pravidlem, že by vítězové ankety CPAC následně zvítězili i v republikánských prezidentských primárkách a získali nominaci na prezidenta.

Současný šéf Bílého domu Donald Trump se stal poprvé republikánským kandidátem po vítězství v republikánských primárkách v roce 2016. Na CPAC ale v letech 2013 až 2015 třikrát zvítězil senátor Rand Paul, který v prezidentských primárkách propadl. V samotném roce 2016 potom aktivisté na CPAC vybrali Teda Cruze, kterého v prezidentských primárkách podpořilo přibližně 25 procent zúčastněných voličů.

Reklama
Reklama

V posledních letech se ale situace silně proměnila s tím, jak Trump zcela ovládl konzervativní hnutí. V letech 2021 až 2024 v hlasování aktivistů opakovaně zvítězil, v roce 2024 jej podpořilo dokonce 94 procent účastníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Flotilla carrying humanitarian aid arrives in Cuba

Humanitární pomoc dorazila na Kubu. Plachetnice byly týden ztracené

Dvě plachetnice naložené humanitární pomocí podle agentury AFP v sobotu dorazily do kubánského hlavního města Havany. Při týdenní plavbě plavidla ztratila spojení, což vyvolalo pátrací akci. Mexické námořnictvo dnes dříve oznámilo, že se mu lodě podařilo najít a že posádky jsou v pořádku.

Sobotní jednání soudu o vazbě bylo naplánováno na 15 hodin. Auto s obviněnou osobou vjelo do areálu soudu krátce před jednáním, na místě byl pouze hlouček novinářů. Snímek je ilustrační.

Soud poslal do vazby čtvrtého podezřelého z účasti na žhářském útoku v Pardubicích

Policie zadržela čtvrtou podezřelou osobu z účasti na teroristickém útoku v Pardubicích, je české státní příslušnosti. Okresní soud v Pardubicích ji dnes odpoledne poslal do vazby. Policie o tom dnes informovala na síti X. Zda je čtvrtou zadrženou osobou muž, nebo žena, policie neuvedla. Dodala, že po dalších podezřelých v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích stále pátrá.

Reklama
Arc de Triomphe and car lights

Dvojice mužů se chystala odpálit bombu v centru Paříže. Jeden z nich utekl

Pařížská policie v noci na sobotu podle agentury AFP překazila bombový útok v centru francouzské metropole. Muže, který se chystal výbušninu odpálit, policisté zadrželi. Druhý muž, který zadrženou osobu doprovázel, z místa utekl. Případ vyšetřuje francouzská Národní protiteroristická prokuratura (PNAT). Jde o první útok na americké zájmy v Evropě od vypuknutí války na Blízkém východě.

Reklama
Reklama
Reklama