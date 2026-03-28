Ať je příštím prezidentem Vance, shodla se víc než půlka účastníků konzervativní konference

V závěrečný den konference konzervativních aktivistů (CPAC) v texaském Grapevine v neoficiálním hlasování o nejvhodnějším kandidátovi na prezidenta v roce 2028 zvítězil současný viceprezident J.D. Vance. Hlasovalo pro něj 53 procent účastníků. Druhý se umístil ministr zahraničí Marco Rubio, pro kterého se vyslovilo 35 procent aktivistů.
Již loni v každoročním hlasování zvítězil Vance, tehdy jej podpořilo 61 procent aktivistů. Za ním následoval krajně pravicový aktivista Steve Bannon s 12 procenty.
Pravidelné hlasování CPAC tradičně slouží jako barometr nálad v americkém konzervativním hnutí. Během konference organizátoři účastníky povzbuzují k vyplnění dotazníku, který klade otázky na různá politická témata. Nejsledovanější jsou otázky týkající se nejvhodnějších prezidentských kandidátů.
V minulosti však zdaleka nebylo pravidlem, že by vítězové ankety CPAC následně zvítězili i v republikánských prezidentských primárkách a získali nominaci na prezidenta.
Současný šéf Bílého domu Donald Trump se stal poprvé republikánským kandidátem po vítězství v republikánských primárkách v roce 2016. Na CPAC ale v letech 2013 až 2015 třikrát zvítězil senátor Rand Paul, který v prezidentských primárkách propadl. V samotném roce 2016 potom aktivisté na CPAC vybrali Teda Cruze, kterého v prezidentských primárkách podpořilo přibližně 25 procent zúčastněných voličů.
V posledních letech se ale situace silně proměnila s tím, jak Trump zcela ovládl konzervativní hnutí. V letech 2021 až 2024 v hlasování aktivistů opakovaně zvítězil, v roce 2024 jej podpořilo dokonce 94 procent účastníků.
