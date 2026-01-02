Crans-Montana v slzách. Tam, kde zněl smích, teď po děsivém požáru hoří svíčky

Silvestrovské oslavy v horském letovisku Crans-Montana skončily tragicky. Požár a exploze v oblíbeném baru Le Constellation si vyžádaly desítky mrtvých a stovky zraněných. Zatímco vyšetřovatelé pátrají po příčině neštěstí, obyvatelé i turisté přinášejí květiny a svíčky na místo, kde se noc plná radosti změnila v den smutku.
"Nezvedal jsi telefon, bereme na olympiádu někoho jiného." Kanada nominací pobavila
Poslední dva olympijské turnaje s účastí hvězd z NHL kanadští hokejisté vyhráli a také za měsíc v Miláně budou favoritem číslo jedna. Svou finální nominaci oznámila Kanada ještě před příchodem nového roku a pak dala fanouškům nahlédnout za oponu.
Temelín loni vyrobil rekordní množství elektřiny, jižní Čechy by na ni svítily 15 let
Jaderná elektrárna Temelín loni vyrobila 17,38 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny, což je dosud nejvyšší roční výkon.
Žena se přiznala, že zabila přítele. Policie eviduje první letošní vraždu
V Olomouckém kraji se stala letos první vražda, dvaačtyřicetiletá žena z Šumperska podle policistů zabila svého přítele. K činu se doznala.
Za psa, na daních i za popelnici. Nedlužíte státu? Kde si zkontrolovat nedoplatky
Na začátku nedoplatek pár korun, ve finále neschválená hypotéka anebo problémy při podnikání. Dluhy vůči státu každý rok dopadají na tisíce Čechů. Někdy jde o nedopatření, jindy o záměr. Deník Aktuálně přináší přehled, kde si případné nedoplatky zkontrolovat.
Otřesy prozradily tajemství středu Země. Jádro vypadá jako cibule, objasnili vědci
Vnitřní jádro Země není jednolitá koule ze železa a niklu, jak se dlouho myslelo. Nový experiment ukázal, že jádro naší planety je nejspíš vrstevnaté podobně jako cibule. Právě to může vysvětlit jednu ze záhad geologie, a to proč se seizmické vlny šíří jádrem různou rychlostí.