Obrazem

Crans-Montana v slzách. Tam, kde zněl smích, teď po děsivém požáru hoří svíčky

Z noční oslavy se stala tragédie. Crans-Montana truchlí
Zobrazit
16 fotografií
Před barem Le Constellation v Crans-Montaně scházejí truchlící, aby uctili památku obětí tragického požáru. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Silvestrovské oslavy v horském letovisku Crans-Montana skončily tragicky. Požár a exploze v oblíbeném baru Le Constellation si vyžádaly desítky mrtvých a stovky zraněných. Zatímco vyšetřovatelé pátrají po příčině neštěstí, obyvatelé i turisté přinášejí květiny a svíčky na místo, kde se noc plná radosti změnila v den smutku.

Prohlédnout 16 fotografií
