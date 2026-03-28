Dvojice mužů se chystala odpálit bombu v centru Paříže. Jeden z nich utekl

Pařížská policie v noci na sobotu podle agentury AFP překazila bombový útok v centru francouzské metropole. Muže, který se chystal výbušninu odpálit, policisté zadrželi. Druhý muž, který zadrženou osobu doprovázel, z místa utekl. Případ vyšetřuje francouzská Národní protiteroristická prokuratura (PNAT). Jde o první útok na americké zájmy v Evropě od vypuknutí války na Blízkém východě.
Incident se podle agentury AFP odehrál v 03:30 v západní části centra Paříže před budovou Bank of America, jen několik ulic od bulváru Champs-Élysées. Národní protiteroristická prokuratura (PNAT) potvrdila, že vede vyšetřování pro „pokus o žhářství či poškození cizí věci nebezpečným prostředkem s teroristickým motivem“ a kvůli podezření na „teroristické zločinecké spolčení“.
Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez na síti X pochválil policii za rychlý zásah, který zmařil „násilný teroristický útok“. „Ostražitost zůstává více než kdy jindy na vysoké úrovni,“ zdůraznil ministr.
Podomácku vyrobené výbušné zařízení, které měl muž u sebe, sestávalo z pětilitrové nádoby naplněné neznámou hořlavinou a detonačního mechanismu, uvedly zdroje AFP. Nálož obsahovala přibližně 650 gramů výbušného prášku. Zařízení převzala k analýze laboratoř pařížské policie.
Podle prvotních poznatků policie oba muži dorazili k budově americké banky pěšky. Zatímco zadržená osoba pokládala výbušninu na místo, druhá celou akci natáčela na mobilní telefon. Policie pachatele vyrušila v okamžiku, kdy se zatčený muž snažil výbušné zařízení aktivovat za pomoci zapalovače.
Zadržený podle AFP policii řekl, že pochází ze Senegalu a je nezletilý, ale jeho totožnost se stále prověřuje. Tvrdí, že k činu byl naverbován přes sociální síť Snapchat a za vykonání útoku mu bylo slíbeno 600 eur (zhruba 15.000 korun).
Ministr Nuňez od vypuknutí války na Blízkém východě opakovaně rozesílal oběžníky, ve kterých vyzýval úřady k maximální ostražitosti kvůli možnosti útoků na odpůrce íránského režimu, na židovská pietní místa a jakékoliv objekty související se Spojenými státy nebo Izraelem. Všechny tyto potenciální cíle jsou podle AFP identifikovány jako možné terče teroristických útoků.
Válka na Blízké východě začala na konci února údery USA a Izraele na Írán. Teherán a jím podporované milice v odvetě útočí na americké základny v arabských zemích v rámci odvety za americké a izraelské údery, které začaly na konci února. Jedna z těchto milic zaútočila dronem na základnu v iráckém Kurdistánu a zabila francouzského vojáka.
USA nad Íránem oživily odepsanou zbraň. Prase letící na šest metrů dlouhém kanonu
V souvislosti s nynější válkou USA a Izraele proti Íránu se mluví především o tom, jak zastaralou a různorodou leteckou technikou ještě vlastně disponují vzdušné síly Teheránu. Ovšem ani Američané nezůstávají pozadu. Do ostrých akcí nyní na Blízkém východě vyráží i mohutné a letité dvoumotorové stroje A-10. Jejich hlavním úkolem je devastace pozemních cílů rotačním kanonem s ráží 30 milimetrů.
Většina Čechů nechce střídání času. Klíčový posun k velké změně má přijít z Bruselu
Česko čeká o víkendu změna času. V noci ze soboty na neděli se ve dvě hodiny po půlnoci hodinové ručičky posunou o hodinu dopředu. Z průzkumů ovšem vyplývá, že většina Čechů změnu času odmítá a přála by si její zrušení.
Ikonická hala v Holešovicích poprvé slaví, Sparta si v třaskavé sérii vynutila sedmý zápas
Hokejisté Sparty porazili v šestém čtvrtfinálovém utkání play off extraligy Plzeň 4:2, vyrovnali stav série na 3:3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Pražané i díky gólu a asistenci kapitána Filipa Chlapíka odvrátili druhý mečbol soupeře, dva kanadské body si připsal také Tomáš Hyka. O postupujícím do semifinále se rozhodne v pondělí v Plzni.
ŽIVĚ Plagův náměstek se musí omluvit za sdílení falešné fotky s Halíkem
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie s předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem a teologem Tomášem Halíkem. Domluvil se s ním na omluvě, jež by podle Plagy měla mít adekvátní formu, například osobního setkání. Sám Halík by ale považoval Kettnerovo odvolání za adekvátní.