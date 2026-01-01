Výbuch a požár ve švýcarském lyžařském středisku. Zemřelo deset lidí

Po výbuchu a následném požáru v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana zemřelo nejméně deset lidí a dalších deset osob utrpělo zranění, uvedla podle stanice Sky News místní policie.
Věc nevyšetřuje jako terorismus. Úřady na dopoledne ohlásily tiskovou konferenci, při které chtějí sdělit podrobnosti.
"Došlo k výbuchu neznámého původu," řekl dnes ráno agentuře AFP Gaëtan Lathion, policejní mluvčí v kantonu Valais (Wallis) na jihozápadě Švýcarska. "Je zde několik zraněných a několik mrtvých," dodal s tím, že zásah pokračuje.
Podle něj exploze nastala kolem 01:30 v baru Le Constellation, který je oblíbený mezi turisty, právě když lidé slavili příchod nového roku.
Mluvčí stanici Sky News dále sdělil, že v době výbuchu se v budově nacházelo přes 100 lidí.
Stanice Rhône FM uvedla, že ve středisku zahřměla jedna či více explozí a vypukl požár. Na místě zasahovaly nejméně čtyři vrtulníky a velký počet sanitek. Podle stanice mohla být příčinou nehody manipulace s pyrotechnikou během novoročních oslav. Oficiální důvod ale policie zatím nesdělila.
Snímky zveřejněné švýcarskými médii ukazují budovu v plamenech a zasahující záchranné složky v okolí.
Podle veřejnoprávní stanice RTS je Le Constellation suterénní bar, který může pojmout až 400 lidí. Zdravotnický zdroj stanici řekl, že nemocnice v okolí byly uvedeny do stavu pohotovosti kvůli velkému počtu těžce popálených pacientů. Zároveň vyzval veřejnost k solidaritě a k tomu, aby se dnes vyhýbala rizikovým činnostem.
