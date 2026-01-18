Přeskočit na obsah
Benative
18. 1. Vladislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Kdo převezme křeslo v oválné pracovně? Trumpův „jestřáb“ zastínil Vanceho

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Ještě před pár měsíci byl J. D. Vance jasným favoritem na nástupce Donalda Trumpova v Bílém domě. V posledních týdnech se však do popředí dere ministr zahraničí Marco Rubio, který vzhledem k dění ve Venezuele získává politický kapitál i výraznou mediální pozornost. Podle politických komentátorů a stratégů by jeho ambice mohly mířit právě až do oválné pracovny.

Trump Meets PM Carney of Canada in the Oval Office
Koncem minulého roku americký ministr zahraničí Marco Rubio (vpravo) uvedl, že by v případných volbách podpořil kandidaturu J.D. Vanceho na prezidenta. Foto: Profimedia
Reklama

Donald Trump se do Bílého domu vrátil teprve před rokem, už nyní se přesto rozbíhají debaty o tom, kdo by ho v roce 2028 mohl nahradit. Dosud byl za jasného favorita považován viceprezident J. D. Vance. Sám Trump o něm loni prohlásil, že se „s největší pravděpodobností“ stane jeho nástupcem v čele hnutí MAGA.

Události posledních týdnů však do popředí vystřelily ministra zahraniční Marca Rubia, který se v očích politických stratégů a komentátorů začal profilovat jako Vanceův možný vyzyvatel.

Související

Rubio se stal hlavní tváří amerického zásahu ve Venezuele, objevoval se prakticky ve všech hlavních politických pořadech a stál po boku Donalda Trumpa ve chvíli, kdy prezident v Mar-a-Lago oznámil, že Spojené státy převezmou kontrolu nad řízením Venezuely, zatímco Vance zůstal doma v Ohiu. Internet zaplavily memy, které Rubia stylizovaly do role „vládce“ Venezuely, Grónska či Íránu. Sám ministr zahraničí tyto vtipy glosoval, když ironicky popřel „zvěsti“, že by se chystal kandidovat na post trenéra týmu amerického fotbalu Miami Dolphins.

„Venezuela z něj může udělat prezidenta“

Jeho ambice však mohou mířit mnohem výš. „Venezuela z něj může udělat prezidenta, anebo zajistit, že se jím nikdy nestane,“ řekl serveru Politico Mark McKinnon, bývalý poradce prezidenta George W. Bushe.

Reklama
Reklama

Podle amerikanisty Kryštofa Kozáka bude klíčový především výsledek listopadových voleb (v půli Trumpova funkčního období) . „Pokud by demokraté získali zpět kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, zásadně by se změnila celá politická dynamika,“ řekl Kozák Aktuálně.cz

„Zároveň ale platí, že pokud by se Marcu Rubiovi podařilo ve Venezuele dosáhnout výsledku, který by nebyl vnímán jako průšvih, případně pokud by dokázal smysluplně posunout i situaci kolem Kuby, jeho osobní popularita by tím výrazně vzrostla,“ dodal Kozák.

Antikomunistický „jestřáb“

Čtyřiapadesátiletý Rubio působil od roku 2011 jako senátor za Floridu. Pochází z rodiny kubánských imigrantů a dlouhodobě se profiluje tvrdým postojem vůči socialistickým režimům na Kubě a ve Venezuele.

V roce 2016 kandidoval proti Trumpovi v republikánských primárkách, kde ho označil za „podvodníka“. Po ovládnutí Republikánské strany hnutím MAGA se však přizpůsobil nové realitě a stal se jedním z Trumpových klíčových spojenců.

Reklama
Reklama

Koncem minulého roku Rubio uvedl, že by v případných volbách podpořil kandidaturu J. D. Vanceho. „Pokud bude kandidovat, bude to náš kandidát a já budu mezi prvními, kdo ho podpoří,“ řekl pro Vanity Fair.

Související

Málokterý politický stratég však tuto deklaraci považuje za definitivní. Rubio už totiž v minulosti svůj postoj k vlastní kandidatuře několikrát změnil. „Podle lidí z Republikánské strany si potichu buduje silnou pozici a politický kapitál,“ řekl Politicu Buzz Jacobs, jeho někdejší poradce.

Vance jasným favoritem. Prozatím

Nyníse však zdá, že Vance drží jednoznačnou pozici favorita. Na sjezdu organizace Turning Point USA minulý měsíc získal v orientační anketě o Trumpově nástupci přes 84 procent hlasů, zatímco druhý Rubio zhruba pět.

Vance vede i na predikční platformě Polymarket, kde má přibližně 29procentní šanci stát se příštím prezidentem USA. Rubio však po zásahu ve Venezuele posílil z přibližně čtyř na 11 procent.

Reklama
Reklama

Zcela stranou ovšem nelze ponechat ani samotného Donalda Trumpa. Přestože americká ústava prezidentovi třetí mandát neumožňuje, Trump několikrát ve svých výrocích tento úmysl naznačil. „Bylo by to extrémně složité. Ústava jasně říká, že prezident může být zvolen jen dvakrát. Republikáni nemají a pravděpodobně ani nebudou mít dostatečnou většinu k její změně,“ vysvětluje Kozák.

„Objevují se sice různé teoretické konstrukce, například že by Trump kandidoval na viceprezidenta a po volbách by si s prezidentem vyměnil funkce, to jsou ale právní kličky, které by politicky nepůsobily vůbec dobře a vyvolaly by obrovské kontroverze,“ uzavírá odborník.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
ČR-vláda-hospodářství-FASTPIX
ČR-vláda-hospodářství-FASTPIX
ČR-vláda-hospodářství-FASTPIX

Zachoval se jako slon v porcelánu, vmetl Macinka prezidentovi kvůli letounům Ukrajině

Prezident Petr Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) zachoval jako slon v porcelánu, když tento týden na návštěvě Ukrajiny nabídl napadené zemi poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům, prostředků včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě.

Nikola Bartůňková, tenistka, sportovkyně, reprezentantka, emoce, gesto
Nikola Bartůňková, tenistka, sportovkyně, reprezentantka, emoce, gesto
Nikola Bartůňková, tenistka, sportovkyně, reprezentantka, emoce, gesto

Český úkaz víří vody. Americký talent jen bezmocně zíral, světem letí srovnání s hvězdou

Nikola Bartůňková na Australian Open 2026 nikdy nezapomene. První kariérní kvalifikaci grandslamu hned proměnila v účast v hlavní soutěži a v úterý ji čeká velká premiéra mezi dospělou elitou. Už teď ale světě tenisu zanechává výrazný otisk. O hráčce štvanického I. ČLTK Praha se před startem Australian Open mluví jako o jedné z nejzajímavějších zástupkyň nastupující generace.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama