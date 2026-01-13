Macinka jako „podpisový automat“. Expert řekl, co Turka usvědčilo z pokrytectví

Vláda Andreje Babiše se rozhodla obejít rozhodnutí prezidenta Petra Pavla nejmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí tím, že pro něj zřídila post vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Podle politologů jde o nesystémové řešení a obyčejnou trafiku.
„Filip Turek není jmenován členem vlády a je více než pravděpodobné, že ani nebude. Tím je jeho manévrovací prostor z hlediska ústavy jasně ohraničen – není členem vlády jako kolektivního tělesa a nepodílí se na rozhodovacích procesech vlády,“ hodnotí Turkovu pozici politolog Ladislav Cabada.
Kabinet Andreje Babiše (ANO) v pondělí zrušil pozici zmocněnce pro mezinárodní vyjednávání v oblasti ochrany klimatu a nově zřídil pozici vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. To všechno kvůli tomu, že Turka odmítl na post ministra životního prostředí jmenovat prezident Petr Pavel.
„Jeho pracovní zařazení bude na ministerstvu životního prostředí. Bude pracovat v kanceláři, kterou obýval ministr Hladík – to tak prostě vyšlo,“ uvedl po jednání vlády předseda Motoristů Petr Macinka. Zdůraznil přitom, že nejde o ústavní, ale technické řešení. A že je dočasné.
„K ústavnímu řešení potřebujeme součinnost prezidenta. Ten ale ústavu porušuje. Ministerstvo tedy budu řídit já se svým týmem, významné slovo tam bude mít i pan Turek,“ dodal předseda nejmenší vládní strany, který je zároveň ministrem zahraničních věcí. Turek bude koordinovat klimatickou politiku mezi resorty a zastupovat Česko na některých unijních jednáních.
„Pokud se bude z pozice zmocněnce vlády pro klimatickou politiku a Green Deal pokoušet být jakýmsi nejmenovaným skoroministrem,“ pokračuje Cabada v rozhovoru pro Aktuálně.cz, „vnímám to jako velmi problematické.“
Svízel podle něj spočívá mimo jiné v tom, že Turek nebude disponovat žádnými kompetencemi, které podle české ústavy, kompetenčního zákona a dalších předpisů příslušejí pouze členům vlády a ministrům jednotlivých resortů. „Může tedy působit v roli jakéhosi poradce, ale nemůže nikomu nic nařizovat. To nemůže ani žádný neurčitý tým, o němž mluví ministr Macinka, ale pouze ministr.“
Podle Cabady se tudíž můžeme dočkat řady kolizí, kdy budou pracovníci ministerstva odmítat pokyny Filipa Turka, protože není ministrem ani žádným z jeho náměstků a nemá právo jim cokoli nařizovat. „Anebo bude proces fungovat tak, že Turek bude využívat ministra Macinku jako jakýsi podpisový automat,“ dodává politolog. Podle něj to nicméně z ministra Macinky nesnímá odpovědnost za vše, co podepíše, a za vydané příkazy, pokyny či rozhodnutí.
Trafika
Politolog Aleš Michal ale jde ještě dál: „Celý proces vytvoření pozice vládního zmocněnce pro Green Deal vnímám jako klasickou trafiku. Filip Turek kvůli tomu, že prezident republiky odmítá jeho jmenování ministrem, zkrátka dostal jinou významnou funkci. Vzhledem k tomu, jak Motoristé význam tohoto postu rámují, je ale zjevné, že se má primárně jednat o ‚vzdoroministra‘, člověka s významným vlivem.“
Podle něj by veřejnost měla žádat v první řadě vysvětlení předsedy vlády, proč je tato funkce nezbytná. „A to obzvlášť v čase, kdy na ministerstvech probíhá vnitřní systemizace. Přijde mi, že něco takového jde poměrně napřímo proti jejímu smyslu. Dále bychom ale taky měli klást nároky na nějakou skutečnou náplň té funkce, aby obhájila svůj smysl,“ zdůrazňuje Michal.
Politolog Otto Eibl pak v rozhovoru pro Aktuálně.cz připomíná, že daná pozice sice nejspíš nebude odpovídat pozici ministra formálně, ale fakticky podle něj bude promlouvat do agendy ministerstva významně. „To, že má kancelář po Hladíkovi a že to tak vyšlo, není nic jiného než divadlo a klackovství,“ má jasno Eibl.
Zajímavá je podle něj také pozice a role předsedy vlády Andreje Babiše. „Ten buď přemlouvá prezidenta, nebo nezasahuje – prakticky do ničeho, co se týká koaličních partnerů. Očividně vyčkává na pro něj klíčové hlasování o vydání či nevydání v kauze Čapí hnízdo. V tuto chvíli se ale zdá být slabším premiérem, než by od něj člověk čekal,“ míní politolog.
„Motoristé pak na jedné straně plamenně hovoří o potřebě zmenšení státu, včetně toho, že právě ministr dvou resortů Macinka provádí dle mého soudu nesystémové a ukvapené personální změny a propouštění v rozporu se služebním zákonem. Načež pak rozdává kanceláře lidem, kteří zjevně budou vykonávat podobné činnosti jako nyní propouštění kvalifikovaní státní zaměstnanci, kteří už připravují žaloby na stát,“ všímá si nakonec v úvodu Cabada.
Podle něj lze tak celkový postup vlády považovat za napínání ústavního pořádku a narušování důvěry v právní stát.
ŽIVĚTrump uvalil razantní cla na země obchodující s Íránem. Režim dál blokuje internet
Země, které obchodují s Íránem, budou s okamžitou platností při obchodování se Spojenými státy podléhat celní přirážce ve výši 25 procent, oznámil americký prezident Trump. Stále nevylučuje, že USA proti Teheránu zasáhnou.
Dotlačíme Trumpa k zárukám. Západní lídři míří do Davosu za jasným cílem
Lídři Británie, Francie, Německa, Itálie a Kanady chtějí příští týden během Světového ekonomického fóra v Davosu přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se osobně zasadil o bezpečnostní záruky pro Ukrajinu pro případ ukončení bojů s Ruskem. Napsal to v úterý list Financial Times s odvoláním na tři činitele seznámené s plánem.
Loprais na Dakaru vyhrál etapu, Macík a Prokop zažívají černý den
Aleš Loprais vyhrál 9. etapu Rallye Dakar a mezi kamiony se posunul na třetí místo průběžného pořadí. Na této pozici vystřídal Martina Macíka. Obhájce titulu má dnes velké problémy a třetí vítězství mu utíká mezi prsty. Trable má i pilot automobilu Prokop.
ŽIVĚBabišova vláda si přišla do sněmovny pro důvěru. "Euro nezavedeme, EET ano"
Koaliční kabinet Andreje Babiše (ANO) dnes požádá sněmovnu o důvěru. Trojice vládních stran má v dolní komoře pohodlnou většinu, vláda proto důvěru pravděpodobně získá.
Pomáhá plnit cestovatelské sny vozíčkářům. Teď ale Pavel Mráz potřebuje sám podpořit
Vozíčkář Pavel Mráz našel svobodu v cestování bezbariérovým obytným vozem. A protože sdílená radost je dvojnásobná radost, půjčuje ho dalším lidem s podobným handicapem. Na vozík usměvavého muže z Vysokého Mýta posadila před třiceti lety nehoda na kole. Tak trochu i díky ní ale našel svou ženu, fyzioterapeutku Janu, založili rodinu a vychovávají dvě dcery.