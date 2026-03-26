Přeskočit na obsah
Benative
26. 3. Emanuel
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Připraveni udeřit kdekoli na světě do 18 hodin. Trumpova elitní jednotka míří k Íránu

Martin Sluka

Američtí elitní výsadkáři s historií sahající od vylodění v Normandii až po moderní konflikty míří na Blízký východ. Pokud by se Spojené státy rozhodly obsadit íránský ostrov Charg, právě jednotky 82. výsadkové divize by mohly sehrát klíčovou roli.

Výsadkáři z Immediate Response Force jsou připraveni k nasazení kdekoliv na světě do 18 hodin.Foto: US Army
Americký prezident Donald Trump v úterý nařídil přesun tisíců elitních výsadkářů z 82. výsadkové divize na Blízký východ. Zda Spojené státy v téměř měsíc trvající válce s Íránem skutečně přistoupí k nasazení pozemních sil, zatím není jasné. Trumpova administrativa se však nijak netají snahou otevřít Hormuzský průliv a obnovit tok ropy za každou cenu.

Prezident údajně zvažoval také možnost obsazení íránského ostrova Charg – klíčového ropného uzlu, kterým prochází zhruba 90 procent íránského ropného exportu. Pokud by k takovému scénáři došlo, právě 82. výsadková divize by mohla být nasazena.

82. výsadková divize.Foto: US Army

Síla připravená zasáhnout během několika hodin

„Výsadkáři mají schopnost ohrozit cíle v Perském zálivu, aniž by museli projít Hormuzským průlivem. Navíc mohou dorazit poměrně rychle,“ uvedl pro server Axios bývalý plukovník americké námořní pěchoty Mark Cancian.

Podle něj je však 82. výsadková divize, coby lehká pěchota, zranitelná zejména při výsadku nebo střetu s těžkou technikou. Případná operace na obsazení ostrova Charg by navíc byla riskantní i kvůli omezené podpoře v oblasti.

Klíčovou roli by v takovém scénáři mohla sehrát takzvaná Immediate Response Force – nejrychleji nasaditelná část divize zhruba o třech tisících vojácích dislokovaná ve Fort Bragg v Severní Karolíně.

Její výsadkáři jsou připraveni k nasazení kdekoliv na světě do 18 hodin, přičemž jejich mise sahají od obsazování letišť a další klíčové infrastruktury až po posilování amerických ambasád a zajišťování nouzových evakuací.

Od Normandie po moderní konflikty

Historie 82. výsadkové divize, přezdívané „All American“, sahá až do roku 1917. Světovou proslulost si však získala až během druhé světové války, kdy byly při vylodění v Normandii její jednotky vysazeny za nepřátelskými liniemi a podílely se na narušení německé obrany. Její sesterská 101. výsadková divize se později stala předlohou pro seriál Bratrstvo neohrožených.

Generál Dwight D. Eisenhower byl nejvyšším velitelem spojeneckých expedičních sil (SHAEF).Foto: Library of Congress

Jak připomíná deník The Times, jednotka byla i v dalších konfliktech nasazována do nejtěžších bojů. Podílela se například na obraně pozic během masivní severovietnamské ofenzivy v roce 1968, účastnila se invaze na Grenadu v roce 1983 a zasáhla i při americké invazi do Panamy v roce 1989.

Zkušenosti má i z války v Perském zálivu, kde se podílela na operaci Pouštní bouře v roce 1991. Po invazi do Iráku v roce 2003 bojovala divize ve Fallúdži i Bagdádu, kde se stala terčem kritiky kvůli zacházení se zadrženými. Informátor z jednotky později popsal případy mučení, které následně přispěly k přijetí přísnějších pravidel pro zacházení s vězni.

Související

Když se v roce 2021 stahovaly spojenecké síly z Afghánistánu, výsadkáři zajistili letiště v Kábulu, což umožnilo evakuaci tisíců Afghánců, kteří spolupracovali se spojeneckými jednotkami. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 byla divize nasazena také ve východní Evropě, kde posilovala obranu států NATO.

Generál Cavoli vypovídá, že zpočátku pochyboval o schopnosti Ukrajinců ovládat systém Patriot. | Video: X/@ColbyBadhwar
Nejnovější
U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington

ŽIVĚ Írán hledá cestu k ukončení války, naznačil Trumpův emisar

Americký prezident Donald Trump si není jistý, zda jsou Spojené státy ochotny uzavřít dohodu s Íránem. Šéf Bílého domu to ve čtvrtek podle agentur prohlásil na zasedání kabinetu ve Washingtonu. Íránce označil za skvělé vyjednavače, Teherán podle něj žádá o dohodu s USA. Trumpův emisar naopak uvedl, že Írán hledá cestu k ukončení války.

Ilustrační foto.

Státní inspekce odhalila nebezpečnou kojeneckou výživu

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odhalila při mimořádné kontrolní akci nebezpečnou kojeneckou výživu, obsahovala toxin cereulid. Jde o výrobek s názvem Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1, zemí původu je Nizozemsko. O výsledku kontroly informoval v tiskové zprávě mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)

ŽIVĚ Postoj vlády je krátkozraký a nestatečný, vzkázal Senát kvůli půjčce Ukrajině

Za projev politické krátkozrakosti, nestatečnosti a schizofrenie ve středu označil Senát rozhodnutí vlády neručit za půjčku, kterou se rozhodla většina zemí EU poskytnout Ukrajině pro obranu před ruskou agresí. Důsledkem může do budoucna být snížení konkurenceschopnosti a obranyschopnosti Česka nejen v rámci EU. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval vládu k přehodnocení jejího postoje.

FILE PHOTO: Maduro appears in US court to face narco-terrorism charges

Soudce v USA odmítl zrušit obvinění proti Madurovi kvůli sporu o právní poplatky

Americký soudce ve čtvrtek odmítl zrušit obvinění z drogové trestné činnosti proti sesazenému venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi a jeho ženě Cilii Floresové kvůli sporu o právní poplatky, píší agentury. Obhájci zamítnutí případu požadovali s odůvodněním, že americká vláda dvojici znemožňuje využít peníze venezuelské vlády na obhajobu.

