Jako moderní Batmani, lovit pedofily je „in“. Došlo na aligátory, ale i sebevraždy

Scénář je vždy stejný. Nejdříve se vydávají za nezletilou dívku. Flirtují s predátory, aby je navnadili. A pak si s nimi domluví schůzku. Co následuje poté, se různí – někdy setkání končí veřejným lynčem, jindy pěstmi. Fenomén lovců pedofilů, kteří berou spravedlnost do vlastních rukou, není žádnou novinkou. Mnohdy ovšem v policejních poutech končí nejen predátoři, ale i samozvaní „strážci“.
Skupina mladých lidí z Prahy – deset mužů a jedna žena – má v polovině února stanout před Obvodním soudem pro Prahu 9. Osm z nich bylo v době spáchání trestných činů nezletilých. Na jaře 2024 se na internetu vydávali za čtrnáctiletou Terezku, seznámili se tak s asi šedesátiletým mužem a následně ho vylákali do lesoparku na schůzku.
Na intimnosti ovšem nedošlo. Místo nezletilé dívky na muže čekali dva mladiství. „Po muži chtěli, aby jim dal svůj telefon, a při přetahování o něj ho udeřili obuškem a kopali. Následně mu odemčený telefon prohledali a vrátili a pak se mu pokusili oholit hlavu. Nakonec mu ještě sebrali tašku s doklady, které ukázali i na videu. Muže také donutili na kolenou se omluvit, že je pedofil,“ upozornil na posun v případu web iRozhlas.cz.
Poprvé se o případu začalo mluvit na jaře 2024, v zahraničí ale fenomén „lovců pedofilů“ funguje už dlouhé roky. Těší se masivní popularitě, ostatně pro uživatele na sociálních sítích jde o vzrušující a vděčnou podívanou. Navíc od ní pak odchází s pocitem, že mladíci na videích „konají dobro“ a bojují s nebezpečnými predátory, třebaže mnohdy za hranou zákona.
Trend „ve jménu spravedlnosti“
S podobnými závěry přišel loni i americký deník The New York Times, který analyzoval vyšší stovky videí od samozvaných strážců veřejného pořádku. Většina klipů se omezovala na napálení a následné natáčení pedofilů, kteří se těšili na intimnosti s nezletilými dívkami a dočkali se místo toho veřejného lynče, ať už na YouTube, Instagramu či livestreamových platformách jako Twitch či Kick.
Nejedno video se tak začalo šířit sociálními sítěmi jako oheň. Lovci pořvávali v kavárnách, supermarketech či na náměstí plném lidí jména napálených pedofilů, četli jejich oplzlé zprávy přes megafon nebo vyhrožovali predátorům, že dají vědět i jejich rodinám a kolegům v práci. O zbytek se pak postarala přivolaná policie.
To vše probíhalo také za velké podpory široké veřejnosti na sociálních sítích, které nevadilo ani občasné postrkávání nebo facky. Lovce nazývala novodobými Batmany, kteří konají tam, kde je ruka zákona příliš krátká – predátoři jí unikají na denní bázi. Jenže tady přichází klíčový problém – nejeden lovec pedofilů se stavěl nad platné zákony.
„Chlípného“ seniora svázal a zmlátil kladivem
Od nadávek a postrkování se přešlo na pěsti, rány obuškem, kopání na zemi, kradení peněženek, pálení dokladů či sdílení údajů na platebních kartách ve videích. Jednoduše docházelo k momentům, které by se daly nejednou legislativou označit za trestné činy.
Příkladem za všechny byl případ maskovaného muže, na internetu vystupujícího pod přezdívkou „realjuujika“. V roce 2024 vtrhl do domu 73letého muže z Pennsylvanie, který měl údajně zájem o sex s 15letým hochem. Senior skončil svázaný, okradený a zmlácený kladivem. „Dnes v noci asi zemřeš,“ řekl mu realjuujika ve videu, které zveřejnil na svých kanálech.
Zde už ale zasáhla policie, ovšem proti lovci pedofilů, z něhož se vyklubal tehdy 19letý Ahmad Wasfi Al-Azzam. Ten stanul před soudem za loupež a ublížení na zdraví, zatímco „pedofilní“ senior skončil v nemocnici s krvácením do mozku. A nejde zdaleka o jediný případ, kdy se do policejního hledáčku dostali nejen predátoři, ale sami lovci.
Chcete krvavější akci? Připlaťte si
Podle The New York Times se ve změti stovek videí našlo nejméně 170 násilných útoků. „Záznamy ukazují lovce, jak pronásledují své cíle v obchodech, bijí lidi na ulicích do krve a holí jim hlavy. V nejkrajnějších případech byli lidé hospitalizováni s vážnými zraněními,“ popsal loni americký deník.
Situace se dramaticky zhoršila především v posledních letech, kdy se z lovu pedofilů stal vděčný obsah na sociálních sítích. „V rámci těchto skupin došlo k výraznému nárůstu otevřeného fyzického násilí,“ uvedla Emma Hussey, australská kriminoložka, která na Queensland University of Technology zkoumala americké lovce pedofilů.
Stejně tak nejde jen o dobrý pocit z toho, že se autorům videí podařilo znemožnit a potrestat predátory. Mnozí lovci si ze svých aktivit udělali výdělečný byznys – začali prodávat oblečení a další předměty s vlastní značkou, případně „krvavější obsah“ ze svých tažení proti pedofilům zamykali za příplatek či předplatné. To je případ jedné z nejznámějších skupin Dads Against Predators (v překladu „Otcové proti predátorům“).
Šli si pro něj, tak spáchal sebevraždu
Dalším známým jménem na poli „lovců“ je Vitalij Zdoroveckij, americký youtuber s ruskými kořeny. Ten si z boje s predátory vytvořil velkolepou reality show. Některé donutil chodit po čtyřech a štěkat, jiné překvapil v kostýmu Jokera z batmanovských filmů.
Na jednoho z domnělých pedofilů si nechal přivézt i aligátora. „Vyber si – poldové, nebo aligátor?“ ptal se muže, kterého měl v Miami vylákat pod záminkou pohlavního styku s nezletilou dívkou. Ačkoliv byl muž zadržen, nakonec vyvázl bez trestu kvůli nedostatku důkazů.
Najdou se ovšem případy, které končí tragédií. V USA se od roku 2004 vysílal pořad To Catch a Predator (Chytit predátora). Základní premisa se podobala českému snímku V síti od Víta Klusáka – produkční štáb lákal pod záminkou sexu s nezletilou dívkou muže na schůzky, na kterých je posléze konfrontoval moderátor.
Pořad se dočkal několika řad a autorům se podařilo nejednoho pedofila dostat i za mříže. V roce 2008 ale nastal zlom – štáb si posvítil na muže z Texasu, který měl zájem o intimnosti s nezletilým hochem. Když policie společně s tvůrci pořadu vstoupili do jeho domu, zastřelil se.
