Studenti k Babišovu zákazu sociálních sítí. Většina by ho svým názorem nepotěšila

Studenti Biskupského gymnázia v Brně odpovídali na otázku Co si myslíte o návrhu premiéra Andreje Babiše zakázat přístup na sociální sítě mladým lidem do 15 let?
Sotva premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli oznámil, že by byl pro zákaz přístupu na sociální sítě pro mladé lidi do 15 let, následovala záplava reakcí. Začali se ozývat politici i odborníci, z nichž někteří zákaz podpořili, zatímco jiní něco takového nepovažovali za dobrý nápad. Aktuálně.cz oslovilo středoškoláky z Biskupského gymnázia v Brně, aby oni sami řekli, co si o nápadu Babiše myslí.
Není to tak dávno, co premiér Andrej Babiš v minulých měsících mnohokrát vyzýval mladé lidi, aby sledovali jeho sociální sítě. A byl v tom úspěšný, protože Aktuálně.cz se i při jeho výjezdech do regionů přesvědčovalo, že mladí za ním chodili s tím, že ho na sítích sledují – včetně žáků základních škol.
Ale minulou neděli Babiš na svém facebookovém profilu promluvil poněkud jinak – vyslovil se pro zákaz sítí do věku 15 let. „Já jsem pro, protože ti odborníci, které já znám, říkají, že je to strašně škodlivé pro děti. Strašně škodlivé. A my musíme ochránit ty naše děti,“ prohlásil Babiš, když se zmiňoval o tom, že Francie chce zakázat užívání sociálních sítí pro mladé do 15 let.
Tyto tři Babišovy věty se okamžitě šířily a začalo se o nich diskutovat, přestože odborníci i politici jednali o možnosti regulace sociálních sítí v Česku už delší dobu. Jenže oproti předsedovi vlády měli tu smůlu, že jejich vyjádření zdaleka tolik nezaujala. A nezačala je ve velkém šířit média, která okamžitě sháněla reakce.
Když se Aktuálně.cz zeptalo v pondělí středoškoláků na Biskupském gymnáziu v Brně, co říkají na zákaz premiéra, převažovaly názory, že by zákaz nepodpořili. A když už ano, tak ne pro mládež do 15 let.
TikTok zakázat, na Instagram až od 13
„Myslím, že se toho můžeme na sociálních sítích hodně naučit, ale na druhou stranu to není úplně bezpečné prostředí pro fakt mladé děti. Zakázala bych sítě do 13 let,“ řekla studentka Linda, jejíž názor byl blízký i další dívce. „Souhlasím s Lindou. Má to smysl pro vyloženě malé děti, ale 15 let mi už přijde docela vysoký věk na to nemít přístup na sociální sítě,“ uvedla.
Další studentka Tereza by sociální sítě nezakazovala plošně. „Myslím, že je dobré třeba zakázat TikTok do 15 let, ale ne Instagram. Tam si myslím, že se dozvíte fakt zajímavé věci,“ argumentovala. A našla podporu u studentky Kláry: „TikTok bych zakázala, ale na Instagram bych dala zákaz třeba do 13 let,“ navrhla.
Studentka Barbora by zákaz nepodpořila, a to z důvodu ochrany osobních údajů. „Když by bylo nutné ověřovat na internetu věk, mohlo by dojít k obrovskému úniku osobních dat,“ řekla. Podobně studenti Štěpán a Patrik zapochybovali, jestli by šlo takový zákaz technicky provést. „Jsem spíš pro to, aby bylo řešení na rodičích dětí. Já jsem pro svobodu a zákaz by byl krok od této svobody,“ prohlásil.
Pro striktní zákaz se nevyslovili ani někteří další žáci Biskupského gymnázia. „Rozhodně jsem pro nějaké omezení, protože mohou být na sociálních sítích vystaveni nebezpečným věcem. Ale pro úplný zákaz nejsem, protože v dnešní době by to už znamenalo určité odříznutí od společnosti,“ vysvětloval jeden ze studentů. „Myslím si, že zákaz určitě není řešením. Dal bych přednost tomu, aby mladí lidé byli například více informováni o hrozbách, které sledování sítí přináší,“ dodával další.
Zabiják kreativity i času
Mezi brněnskými středoškoláky ale byli i takoví, kteří by zákaz v duchu Babišova návrhu podpořili. „Myslím si, že zákaz dává smysl, protože sledování sítí snižuje dětskou kreativu,“ uvedla například studentka, která se rovněž jmenuje Klára. A i jí dávaly za pravdu dvě kamarádky. „Myslím, že děti plýtvají na sítích časem, který by mohly využít mnohem lépe,“ podotkla jedna z nich.
Také Konstancie popisovala, proč by byla pro zákaz. „Sociální sítě nás strašně ovlivňují a zároveň nám berou strašně moc času, který můžeme využít na jiné věci, které nás baví,“ svěřila se. A pro zákaz by zvedl ruku i Štěpán. „Krátká videa mohou negativně formovat náš mozek,“ řekl.
Někteří studenti přišli ještě s jiným pohledem, a to podle toho, jaký druh informací by na sociálních sítích byl. „Nejde až tak o to zakázat sociální sítě, ale omezit určitý obsah. Pokud je to takový ten rychlý obsah, který slouží jakoby jen k profitu influencerů, tak by bylo vhodné omezení. Ale pokud je to nějaký vzdělávací obsah, tak je dobré ho ponechat,“ dodal další student.