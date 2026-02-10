Policista zastřelil zdrogovaného, ale bezbranného. Kauzu provází další bizarní linka

Až 16 let za mřížemi. Tolik hrozí policistovi, který loni v pražských Ďáblicích zastřelil Otakara Schmidta. Ten předtím vyhrožoval své partnerce, pak se zabarikádoval v bytě a vyhrožoval sebevraždou. Tragické události předcházely drogy i házení chladných zbraní z okna. Obviněním policisty ale případ zdaleka nekončí – stále není vyřešena linka, v níž bylo tělo muže zpopelněno bez vědomí rodiny.
Středa 20. srpna 2025, Ďáblice. Okolo osmé večerní volá na linku 158 mladá slečna. Popisuje, jak se agresivní muž hádá se svou dlouholetou partnerkou a viní ji z nevěry. V jednom momentě měl mít v ruce i nůž. „Přišli jsme za nimi ještě s kamarádkou a kamarádem, snažili jsme se situaci uklidnit. Nikdo další venku nebyl,“ řekla loni Markéta N. redakci Aktuálně.cz.
Muž – později identifikovaný jako Otakar Schmidt, který měl v minulosti problémy se zákonem – přijde během pokračující hádky o nůž a dále drsně apeluje na partnerku Kateřinu, ať se s ním vrátí zpět do bytu. Ta odmítne a zmiňuje před svědky, že jí bylo už dříve ublíženo. Schmidt odchází tedy sám a následně se v bytě zabarikáduje. Na místo zároveň míří policie.
Události poté nabírají rychlý spád. Muž – rozrušený přítomností policistů a nadopovaný léky proti úzkosti i metamfetaminem, jak později potvrdila i pitva – mluví o sebevraždě, vyhazuje z okna bytu chladné zbraně, v jednom momentě ukazuje také zbraň, byť airsoftovou. Nemá kontrolu nad svým tělem. Pak nastává okamžik, kdy do bytu vtrhne zásahovka s pepperbally. Schmidt se rozhodne s prázdnýma rukama skočit z okna. Dostává dvě ostré rány do břicha a brzy nato umírá.
„Vystřelil bez přiměřeného důvodu“
Policista z pražské pohotovostní motorizované jednotky, který střílel ze schodiště před vchodem na padajícího Schmidta, nyní čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) vyhodnotila, že v dané situaci neměl zasahující policista zmáčknout spoušť.
„Bez přiměřeného důvodu vystřelil z útočné pušky na poškozeného během jeho nekoordinovaného seskoku, respektive pádu z okna, ačkoliv ze svého místa měl přehled o stavu poškozeného i o okolnosti, zda je či není poškozený ozbrojen,“ uvedl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Na posun v třaskavé kauze upozornil web Novinky.cz.
Obviněný „peják“, jak se příslušníkům pohotovostní motorizované jednotky říká, zůstává ve službě u pražské policie. Působí ale beze zbraně. V případě prokázání viny mu hrozí až 16 let vězení. Pro rodinu a přátele Otakara Schmidta jde o zásadní pokrok v kauze, dobojováno ale zdaleka nemají. Musí ještě vyřešit bizarní situaci: zemřelý byl zpopelněn, aniž by o tom úřad informoval pozůstalé.
Hledali tělo, které úřad zpopelnil
Nebo alespoň to tak tvrdí. Podle svých slov čekali na pokyny, kdy si budou moci tělo převzít po ukončení soudní pitvy. „Někdo se vám ozve,“ měl říct rodině policista hned po tragédii. Pozůstalí na podzim informovali Aktuálně.cz, že chtějí celou věc předat k soudu.
Redakci to potvrdil i právník Šimon Mach. „Ano, zastupuji pozůstalé. Víc se k tomu ovšem vyjádřit nemohu,“ sdělil advokát, který působí i ve spolku Šalamoun.
Příbuzní a přátelé Schmidta se pídili po jeho těle několik dní, než jim bylo na městském úřadě na Praze 10 sděleno, že tělo už bylo zpopelněno. Údajně proto, že uplynula zákonná lhůta 96 hodin od uvolnění těla, během níž se mají pozůstalí ozvat ohledně pohřbu. S kým z rodiny se ale úřednice dostala do kontaktu, už nedokázala říct. Celý případ jsme popsali v článku zde.
Časová osa v kauze zpopelnění Otakara Schmidta
20. srpna, večer – Otakar Schmidt je zastřelen příslušníkem PMJ
20./21. srpna – tělo je převezeno na Vinohrady, nemocnice měla být v kontaktu s přítelkyní
22. srpna – státní zástupce dává souhlas s vydáním těla
25. srpna – tělo je vydáno pohřební službě Pegas z VFN
27. srpna – bratr Josef Král podává stížnost policii s žádostí o informaci o tělu, zároveň úřednice dává zelenou pro kremaci
28. srpna – policie reaguje na stížnost Josefa Krále, odpověď přehrává na GIBS
30. srpna – tělo bylo zpopelněno
1. září – GIBS odpovídá, že tělo bylo již předáno pohřební službě 25. srpna
3. září – pozůstalí navštěvují úřad na Praze 10 a mluví s úřednicí, která měla zpopelnění objednat
2. října – po více než měsíci od zpopelnění se uskuteční smuteční obřad pro Otakara Schmidta
Kauzu provází zásadní nesoulad v tom, co tvrdí rodina a co úřad i FN Královské Vinohrady. Radnice Prahy 10 se hájí, že nedošlo k žádnému pochybení, a odkazovala se na zákon o pohřebnictví. Rovněž se brání, že pozůstalé kontaktovala, ačkoliv samotná rodina tvrdí pravý opak.
„Mezi oznámením úmrtí osobě blízké a zajištěním slušného pohřbení obcí uběhlo více než 96 hodin. Příbuzní byli seznámeni s tím, která osoba, kdy a kým byla o úmrtí informována. Z důvodu ochrany osobních údajů nemůže ÚMČ Praha 10 informaci o této osobě zveřejnit,“ sdělil redakci mluvčí Ján Bruno Tropp.
To ovšem není vše. Podle vyjádření mluvčí vinohradské nemocnice Terezy Romanové se Kateřina, tedy partnerka zesnulého Otakara Schmidta, ozvala nemocnici sama. Není už ovšem jasné, zda o tom informovala i další příbuzné a přátele, kteří se po těle celou dobu pídili. Z hovorů mezi pozůstalými a redakcí Aktuálně.cz vyplynulo, že si totiž ne vždy říkají vše mezi sebou.
Pokud ke komunikaci mezi Kateřinou a nemocnicí opravdu došlo a šlo by to i dokázat, úřad by tím nejspíše splnil podmínky k tomu, aby schválil zpopelnění těla. Jednak dodržel zákonem danou lhůtu, jednak byl někdo z pozůstalých informován o dalším postupu.
Kontakt s rodinou? Je to standard
Podle mluvčího policejního prezidia Davida Schöna by ale k výměně informací mezi institucemi a pozůstalými o vydání těla po soudní pitvě mělo standardně docházet. Třebaže zákon předpokládá iniciativu ze strany rodiny.
„V případě, že skončí veškeré úkony související se soudní pitvou, vyrozumíváme státního zástupce, který povolí pohřbení těla. To po pitvě lékaři předávají pohřební službě, která již komunikuje s rodinou. Zároveň jsme velmi často v kontaktu s někým z pozůstalých i my a informaci o možnosti pohřbu sdělujeme,“ napsal redakci Aktuálně.cz.
