Strach v miliardové kauze. Vdova z Karsitu mluví o sabotáži, dceři mělo jít o život

Zapeklitý rodinný spor o miliardové dědictví v holdingu Karsit se ještě více zamotává. Do bitvy o pozůstalost po továrníkovi Františku Řípovi měly vstoupit nejen nátlakové SMS zprávy, ale také „sabotáž“. Alespoň to tvrdí vdova Alena Řípová ve vyjádření pro redakci Aktuálně.cz. Právě její dcera Kamila Kaiserová se měla stát terčem podezřelých událostí, proto se nyní skrývá a bojí se o svůj život.
Pře o jaroměřský holding Karsit, který mezi sebou vedou dvě příbuzenské větve zesnulého podnikatele Františka Řípy, bezesporu patří k největším majetkovým sporům na domácí půdě. Proti sobě stojí jednak synové David a Roman z prvního manželství, jednak rodina z druhého sňatku. Zároveň se obě větve podílely na chodu miliardové firmy. Více jsme o případu psali zde.
To ovšem není zdaleka všechno. Spor o dědictví má ještě několik paralelních a neméně zamotaných odboček. Dcera továrníka Kamila Kaiserová, která drží akcie Karsitu, se rozvádí s Vítem Kaiserem, který se také podílel na provozu firmy a spolupracoval na „obraně holdingu“ s Antonínem Beckem starším.
Toho policie viní z pašování drog společně s bojovníkem Karlosem Vémolou. Samotný Kaiser čelí trestnímu stíhání kvůli podezření z tunelování společnosti. Všechny strany majetkového boje byly doposud skoupé na jakékoliv vyjádření.
„Byla obětí podezřelé nehody“
Nyní ale Kaiserová prolomila mlčení. Pro Hospodářské noviny uvedla, jak na ni dopadá rodinný spor o dědictví, čím si prochází v rozvodu se svým manželem a v jakém stavu se nachází holding Karsit po smrti Františka Řípy.
Je potřeba ale zmínit jednu zásadní skutečnost – Kaiserová je od ledna vedená v policejní evidenci jako pohřešovaná. Ve skutečnosti se ovšem skrývá. Vysvětlení nabídla Alena Řípová, její matka a vdova po továrníkovi. Její dcera se má obávat o svůj život.
„Rozhodně nejde jen o peníze. Moje dcera Kamila se stala obětí pravděpodobně záměrné a podezřelé vážné dopravní nehody, která by se dala klasifikovat jako pokus o vraždu. Opakovaně trestně prověřovaný ukrajinský řidič krátce po činu narychlo zmizel z Česka,“ uvedla redaktorovi Aktuálně.cz.
Navíc se útoky neměly omezit jen na jednu údajnou nehodu. „Dceři někdo opakovaně manipuloval s vozem, mně chodí nátlakové SMS zprávy,“ popsala Řípová bez dalších podrobností. Podle informací redakce byl případ odložen.
Řešila se i pravost závěti, soud neměl jasno
Celý soudní spor mezi syny z prvního manželství Františka Řípy a jejich macechou se táhne už čtyři roky. Ve hře je hodně: miliardová firma pod sebou sdružuje výrobu dveří, kapot a blatníků pro automobilový průmysl, podniká v zemědělství či také vlastní lázně Velichovky.
Není proto žádným překvapením, že o dobře fungující holding v minulosti projevili zájem i investiční jestřábi. Příkladem za všechny je Michal Strnad, který ovládl domácí zbrojařský průmysl.
Sama Alena Řípová neměla nejpevnější půdu pod nohama. Loni byla nepravomocně odsouzena k pěti letům vězení a 3,5milionové pokutě za pokus o podvod s falešnou závětí. V té měla podle obžaloby zfalšovat poslední vůli svého manžela, aby z dědictví vyloučila nevlastní syny.
Na podvodu se podle obžaloby měly podílet další tři ženy, všechny vinu a jakékoli nezákonné jednání odmítly. Řípová po prvoinstančním rozsudku v dubnu uvedla, že ho považuje za nespravedlivý. Loňský prosinec pak přinesl zvrat – odvolací senát v neveřejném jednání zrušil uložený trest a případ možné falešné závěti se tak vrací na začátek.
„Zrušení verdiktu vítám, protože jsem nikdy nepostupovala proti vůli svého manžela, se kterým jsme celý podnik společně budovali desítky let. Starala jsem se o svého muže až do jeho posledních dnů a on sám svou vůli dokonce později znovu stvrdil v nezpochybnitelné závěti,“ uvedla Řípová ve svém vyjádření pro Aktuálně.cz.
„Nedaří se vám, protože jste prokletý.“ Kartářka Kočková o podvodných ezo praktikách
Podle Centra pro výzkum veřejného mínění až 45 procent Čechů připouští, že věštění může fungovat, nebo věří v existenci telepatie a jiných mimosmyslových schopností. Více než v Polsku nebo na Slovensku také Češi využívají služeb astrologů a kartářek. Lze jejich předpovědím věřit? Jak nenaletět podvodníkům? A k čemu může dobrý výklad karet posloužit? To vysvětluje kartářka Barbara Kočková.
Maďarský favorit termálních lázní : Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa
Přímý vstup do lázní, all-inclusive pohodlí a celoroční relaxace
Dojemný vzkaz od Sáblíkové. Popsala, jak si její nástupce Jílek šel za snem
Česká rychlobruslařská královna Martina Sáblíková poslala dojemný vzkaz svému nástupci Metoději Jílkovi, jenž získal na olympijských hrách v Miláně stříbrnou medaili v závodě na 5000 metrů.
Prezidentské volby v Portugalsku jasně vyhrál středolevicový Seguro
Novým prezidentem Portugalska bude středolevicový politik António José Seguro. Potvrzují to po sečtení 95 procent lístků takřka konečné výsledky dnešního druhého kola voleb, podle kterých získal 66 procent hlasů, uvedla agentura AFP.
Přenos skončil2. den OH: České hokejistky slaví první výhru. Vonnová je po děsivém pádu po operaci
Sledovali jsme druhý den na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.