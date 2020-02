Všechno je to o Trumpovi. Bitva o Bílý dům, největší politická show světa, začíná

Jedna z největších politických show světa po čtyřech letech opět zvedá oponu. Prvními volbami ve státě Iowa, kde v pondělí začnou američtí demokraté vybírat svého kandidáta na prezidenta, ve Spojených státech naostro startuje zápas o Bílý dům 2020.

Demokratický souboj o kandidaturu je na svém začátku naprosto otevřený, bez jasného favorita. Jednu jistotu ovšem demokraté mají. Jejich soupeřem v listopadových prezidentských volbách bude současný republikánský prezident Donald Trump.

Už teď je zřejmé, že demokratický pokus o předčasné odvolání Trumpa z funkce bude neúspěšný. Demokraté sice loni v prosinci ve Sněmovně reprezentantů Kongresu zažalovali prezidenta z porušení ústavy. Republikáni v Senátu ale s největší pravděpodobností ve středu prezidenta obvinění zprostí.

V rámci senátního procesu republikáni v pátek odmítli povolat další svědky, především Trumpova bývalého poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona, od kterého si demokraté slibovali, že potvrdí jejich obvinění.

Tedy, že prezident Trump loni v létě osobně nařídil zadržet vojenskou pomoc Ukrajině, pokud tamní prezident Volodomyr Zelenskyj neotevře vyšetřování mířící k diskreditaci Joea Bidena, Trumpova možného soupeře do voleb 2020.

Podle demokratů tím Trump porušil své prezidentské pravomoci. V druhém článku žaloby pak demokraté tvrdí, že prezident pohrdal Kongresem, když aktivně bránil vyšetřování celé kauzy.

Po pátečním hlasování je ale prakticky jisté, že republikáni v Senátu ve středu žalobu zamítnou a takzvaný impeachment bude minulostí. Trump zůstane v úřadě a v listopadových prezidentských volbách bude obhajovat Bílý dům.

Levice proti demokratickému středu

Pro demokraty před prvními pondělním volbami v Iowě to jen zdůrazňuje klíčovou otázku celých jejich primárek: Který z jejich kandidátů má nejlepší šanci porazit Donalda Trumpa?

Podle průzkumů vede v Iowě liberálně-levicový senátor z Vermontu Bernie Sanders, který sám sebe označuje za demokratického socialistu a ze všech kandidátů nabízí nejradikálnější agendu. Sanders by chtěl v USA zavést všeobecné zdravotní pojištění garantované státem na způsob evropských zemí.

Těsně za Sandersem je v průzkumech bývalý americký viceprezident Joe Biden, který reprezentuje středové demokratické postoje a Sandersovy plány označuje za příliš "progresivní", tedy moc levicové. Ve věci zdravotní péče by chtěl Biden navázat na reformu prezidenta Baracka Obamy tak, aby na státní podporu mělo nárok více lidí, ale obecnou garanci státu odmítá.

Obdobně - mezi progresivní křídlo a demokratický střed - se zhruba dělí další kandidáti, ze kterých budou demokratičtí voliči v Iowě vybírat. Senátorka Elizabeth Warrenová, která do souboje vstupuje do třetího místa v průzkumech, se v mnohém programově překrývá s Bernie Sandersem.

Zatímco Pete Buttigieg, starosta města South Bend v Indianě, a senátorka z Minnesoty Amy Klobucharová jsou stejně jako Biden zástupci demokratického středu.

Toto přehledné politické rozdělení, které měli demokratičtí voliči v Iowě v předvolební kampani už rok před očima, ale neřeší výše zmíněné kardinální dilema. Koho mají poslat do voleb proti Trumpovi?

Bushovské dilema na steroidech

Reportáže amerických médií z Iowy vykreslují, že voliči sice mají své programové preference, na základě kterých inklinují k některému z kandidátů. Nad tím se ale jako obrovský otazník nejistoty vznáší jméno Donald Trump.

"Je to o Trumpovi," cituje deník New York Times demokratického voliče Johna Norrise, jehož osobní volbou by byla Elizabeth Warrenová. Ale kvůli tomu, zda by pak měla šanci porazit Trumpa, se svým hlasem pro ni váhá.

"Už jsme něco takového zažili v roce 2004, kdy to bylo, že musíme zastavit George Bushe, válku v Iráku," vzpomíná Norris. "Ale tentokrát je tohle celé na steroidech," vysvětluje volič z Iowy pro New York Times.

Celonárodní průzkumy, ve kterých si v hypotetickém souboji proti Trumpovi ze všech demokratů nejlépe vede Joe Biden, by dávaly za pravdu jeho základnímu argumentu, který propagoval i v posledních televizních spotech, jež v Iowě běžely před pondělními volbami.

Proti Trumpovi je potřeba postavit zkušenost, osobní integritu, program, který od demokratů neodradí středové voliče. "Volte Bidena, porazte Trumpa," říká jasně jeden z klipů bývalého viceprezidenta USA.

Sanders proti tomu staví přesvědčení, že jeho radikální program zvedne ze židlí demokratickou základnu, že k volbám přivede mladé voliče a zástupce menšin. A že právě vysoká demokratická volební účast je recept, jak porazit Trumpa.

Tajemství druhé volby

Bidenovi je 77 let, Sanders je ještě o rok starší. Ale zatímco Biden má největší podporu mezi voliči nad 65 let, mezi kterými by v Iowě jasně vyhrál, Sanders má ještě větší náskok mezi voliči do 30 let.

V roce 2016 Sanders v Iowě jen velmi těsně prohrál (o 0,25 procenta) s Hillary Clintonovou, přestože byla jasnou favoritkou. Jedním z důvodu byl ovšem i zvláštní způsob demokratických voleb v tomto státě.

Nejde totiž o klasické primárky, kdy voliči zašlou nebo přímo ve volební den hodí do urny hlas jednomu z kandidátů. Jedná se o takzvaný kaukus, kdy se voliči v jednotlivých okrscích sejdou na jednom místě (ve škole, v komunitním centru) a v prvním kole volby se shromáždí do skupin podle vybraných kandidátů.

Kandidáti, jejichž podpora je nejméně 15 procent všech přítomných, postupují do druhého kola. Ve kterém se pak voliči "neúspěšných" kandidátů z prvního kola rozhodnou, ke komu se přidají.

V praxi to znamená, že v Iowě má velký význam tato druhá, "záložní" volba. V roce 2008 díky tomu Barack Obama porazil Hillary Clintonovou, když se v řadě okrsků voliči kandidátů, kteří v prvním kole propadli, přidali právě k němu.

V letošních volbách v Iowě by favorizovaný Sanders naopak mohl podle některých analýz na druhé kolo doplatit, pokud by v něm k Bidenovi přešli voliči středové senátorky Amy Klobucharové, které průzkumy předpovídají okolo deseti procent hlasů.

Přes zvláštní způsob voleb jsou výsledky z Iowy psychologicky důležité a mohou předurčit tón celé kampaně. V roce 1976 v Iowě překvapivě vyhrál Jimmy Carter, aby pak nejen získal demokratickou nominaci, ale zvítězil i v boji o Bílý dům.

V roce 2008 se to samé povedlo Baracku Obamovi. A v posledních devíti demokratických soubojích o kandidaturu na prezidenta v sedmi případech v celých primárkách nakonec vyhráli kandidáti, kteří na jejich úvod zvítězili v Iowě.

Případné Sandersovo vítězství v Iowě by jen zvýraznilo jeho šance, které má podle průzkumu i v New Hampshire, kde budou demokratické primárky za týden. A pokud by případně zvítězil i tam, stal by se jasným favoritem celého demokratického souboje o kandidaturu.

Divoká karta Michael Bloomberg

Joe Biden by musel spoléhat na to, že se mu podaří vrátit do závodu přesvědčivým vítězstvím v Jižní Karolíně, kde se 29. února očekává, že se poprvé bude moci opřít o svoji velkou podporu mezi černošskými voliči.

Právě po Jižní Karolíně, na takzvané superúterý, kdy se bude 3. března najednou hlasovat v patnácti státech USA, ovšem do demokratického závodu naskočí ještě bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg.

Za prvních pět týdnů od listopadového oznámení své kandidatury Bloomberg v kampani utratil 200 milionů dolarů, více než co dohromady během posledního čtvrtletí vydali ostatní demokratičtí kandidáti.

Většina z toho šla na televizní a digitální reklamu, jen za televizní předvolební spot, odvysílaný v průběhu nedělního přenosu Super Bowl (finále ligy amerického fotbalu NFL), měl Bloomberg utratit 10 milionů dolarů (téměř 23 milionů korun).

Podle průzkumů se Bloombergovy preference mezi demokraty nyní pohybují okolo osmi procent, podle sázkových kanceláří je v šanci na zisk demokratické nominace s dvanácti procenty na třetím místě za Sandersem a Bidenem.

Pro šance demokratů v prezidentských volbách ale mají bookmakeři v tuto chvíli velmi špatnou zprávu. Jasným favoritem voleb je nyní Donald Trump. A neúspěšný pokus demokratů o jeho sesazení z úřadu podle průzkumů jeho šance ještě o něco navýšil.