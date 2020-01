Svět v roce 2020: Kim bude zlobit, Johnson dovrší triumf a Trumpa čeká nejistý osud

Velmi obtížně se odhadují rozhodnutí a vůbec slova severokorejského diktátora Kim Čong-una. V roce 2017 vyhrožoval útokem na Japonsko, Jižní Koreu i Spojené státy a nakonec v novoročním projevu nabídl smír a dialog.

To se skutečně stalo. Od léta 2018 se třikrát sešel s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a svět přestal řešit věčnou otázku, zda severokorejský režim je schopen v zoufalém zápase o své přežití skutečně použít atomovou nálož, případně bombardovat Tokio neb Los Angeles.

V roce 2020 se ale tato otázka vrací. Ukázalo se, že Kim a jeho generálové nejsou ochotni vzdát se jaderného programu a raket dlouhého doletu výměnou za to, že skončí ekonomické sankce a že by se Severní Korea stala v rámci možností "normální" zemí.

Pchjongjang na konci minulého roku sliboval Američanům "vánoční dárek". Analytici to vykládali tak, že Kim zkrátka přestane považovat odzbrojení za téma k rozhovorům s kýmkoliv a obnoví testy balistických střel, schopných zasáhnout například západní pobřeží USA.

Po dvou letech klidu a potřásání rukou je tu v roce 2020 zřejmě zpět Kim Čong-un tak, jak ho známe z dřívějška. Neústupný, vyhrožující, leštící zbraně.

Bitva o Bílý dům

Kim bude zcela jistě vůdcem své země i na konci tohoto roku, pokud jej nezradí zdraví nebo někdo z jeho generálů. U Donalda Trumpa totéž samozřejmě jisté není, amerického prezidenta v listopadu čeká bitva o obhajobu Bílého domu. Průzkumy ukazují, že šanci má. Svoji voličskou základnu - hlavně konzervativní starší bílé muže s nižším vzděláním a v menších městech - si přes všechny problémy, skandály a kontroverze udržel.

V americkém volebním systému budou opět rozhodovat hlasy v několika klíčových státech, kde bývá klání vyrovnané - například v Ohiu, Pensylvánii, Michiganu, na Floridě. Jedna věc hraje pro Trumpa: Spojené státy nejsou v hospodářské recesi a ani obchodní spory s Čínou zatím nevyústily ve zdražování a neroste nezaměstnanost.

Snaha politiků Demokratické strany o odvolání prezidenta ještě před volbami - impeachment - nemusí samotné hlasování ovlivnit. "Bude to tvrdý boj v místech, která se v roce 2016 přiklonila k Trumpovi," předpovídá se své prognóze deník Financial Times. Nicméně ani tento prestižní list si netroufá tipovat, zda Trump dokáže znovu zvítězit. Kdo vzejde z Demokratické strany jako jeho soupeř, zatím není jasné. O tom rozhodnou primárky, které začínají 3. února v Iowě.

"Trump zvolí podobnou taktiku jako George Bush mladší proti Johnu Kerrymu v roce 2004. Navzdory tradici rezignoval na takzvané středové voliče a soustředil se na to, aby dotlačil do volebních místností co nejvíce skalních, přesvědčených republikánských voličů. Trump půjde stejným směrem," řekl deníku Aktuálně.cz amerikanista Jakub Lepš.

Volby na Slovensku a brexit

Vedle amerických prezidentských voleb se letos konají ještě jedny volby, podstatné pro Česko - parlamentní na Slovensku 29. února. I přes obvinění z korupce a vraždu novináře Jána Kuciaka si udržuje v průzkumech náskok strana Směr, spojená s dlouholetým premiérem Robertem Ficem.

"Jejich preferencemi nedokáže otřást prakticky žádný skandál, odolnost velké části obyvatel vůči korupci a zneužívání moci je fascinující. Tvrdé jádro voličů zdědil Fico po Vladimíru Mečiarovi a stále není na Slovensku žádná politická síla, která by ho mohla ohrozit," uvedl pro Aktuálně.cz slovenský novinář Radovan Bráník.

Podpora Směru činí zhruba dvacet až dvaadvacet procent, přitom ještě v roce 2012 hlasovalo pro Směr přes 44 procent slovenských voličů. Důležité tak bude, s kým strana vytvoří koalici. Zda se spojí například s Lidovou stranou Naše Slovensko extremisty Mariana Kotleby.

Zatímco v USA a na Slovensku je mnoho nejistot, ve Velké Británii vypadá letos vše jasně. Vítězství Konzervativní strany a premiéra Borise Johnsona v loňských prosincových volbách rozhodlo o brexitu. Velká Británie vystoupí z Evropské unie za měsíc, 31. ledna. A bude to odchod s dohodou, ne divoký, kterého se trhy a ekonomové obávali.

Rozhovory o obchodní dohodě mezi EU a Británií mají trvat po celý zbytek roku 2020. Deník Financial Times předpokládá, že zvítězí pragmatismus a Londýn a Brusel ještě letos smlouvu podepíšou a rozejdou se v dobrém.