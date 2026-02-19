Hrozila mu oprátka. Jihokorejský exprezident nakonec stráví zbytek života ve vězení

Jihokorejský soud uložil exprezidentovi Jun Sok-jolovi doživotní trest za to, že v prosinci 2024 krátce vyhlásil stanné právo, a podle obžaloby se tak dopustil vzpoury. Zvláštní prokuratura pro něj původně požadovala trest smrti. Za vzpouru byl k 30 letům vězení ve čtvrtek odsouzen i tehdejší ministr obrany Kim Jong-hjon.
„Odsuzujeme Juna k doživotnímu vězení za vedení vzpoury,“ řekl podle agentury AFP předsedající soudce. Právník odsouzeného podle agentury Reuters uvedl, že rozsudek pouze potvrdil předem napsaný scénář a že není podložen důkazy. Se svým mandantem také prodiskutuje, jestli se odvolat.
Soudce Juna před vynesením verdiktu podle AFP uznal mimo jiné vinným i ze zneužití pravomoci nebo vyslání armády do parlamentu. Tím se mělo zabránit poslancům, aby odhlasovali konec mimořádného stavu. Jun chtěl podle soudu také zatknout některé politické špičky, mimo jiné i tehdejšího lídra opoziční Demokratické strany I Če-mjonga, který je v současnosti prezidentem.
Soud exprezidentovi 16. ledna uložil pět let vězení za maření výkonu úřední moci, když policii bránil ve vykonání zatykače.
Jun Sok-jol vyhlásil stanné právo 3. prosince 2024 kvůli údajným sympatiím opozice vůči Severní Koreji a protistátní činnosti opozičních představitelů.
Jen několik hodin po ohlášení stanného práva se však proti prezidentovu kroku postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda. Poslanci Juna zbavili 14. prosince pravomocí a ústavní soud jej z funkce odvolal loni 4. dubna. Od 10. července byl v samovazbě.
V Jižní Koreji se nejvyšší trest vykonává oběšením, v praxi se však od druhé poloviny 90. let nepoužívá.
ŽIVĚEET 2.0 od ledna: vláda slibuje miliardy, opozice varuje před byrokracií
Stát spustí nový systém evidence tržeb EET 2.0 od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu. Pro nejmenší podnikatele nebude povinný. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) očekává přínos 14 až 15 miliard korun ročně. Opozice tvrdí, že evidence rozpočtu nepomůže a přinese jen více byrokracie. Návrh nyní míří do připomínkového řízení.
Schick napodobil Ballacka a zapsal se do historie Leverkusenu
Dvě branky během tří minut posunuly Bayer blíž k postupu v Lize mistrů a Patrika Schicka mezi klubové legendy.
„Skvělá práce!“ Trump chválil Macinku za střet s Clintonovou během debaty v Mnichově
Americký prezident Donald Trump ocenil českého ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé). Líbila se mu jeho hádka s bývalou ministryní zahraničí a kandidátkou na prezidentku Spojených států Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Macinka podle šéfa Bílého domu v panelové debatě odvedl skvělou práci. Trump to ve čtvrtek napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social.
Nebyli jsme poslední. Karibský bob slaví svérázný olympijský úspěch
Nebyli poslední a slavili jako vítězové. Bobisté z Trinidadu a Tobaga splnili svůj olympijský cíl a mluvili o splněné misi.
ŽIVĚ13. den ZOH: Sněhová kalamita kazí program her, Malininovi pomůže další americká hvězda
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.