Přeskočit na obsah
Benative
19. 2. Patrik
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Hrozila mu oprátka. Jihokorejský exprezident nakonec stráví zbytek života ve vězení

ČTK

Jihokorejský soud uložil exprezidentovi Jun Sok-jolovi doživotní trest za to, že v prosinci 2024 krátce vyhlásil stanné právo, a podle obžaloby se tak dopustil vzpoury. Zvláštní prokuratura pro něj původně požadovala trest smrti. Za vzpouru byl k 30 letům vězení ve čtvrtek odsouzen i tehdejší ministr obrany Kim Jong-hjon.

Jihokorejský exprezident Jun Sok-jol byl za vyhlášení stanného práva odsouzen k doživotnímu vězení.
Jihokorejský exprezident Jun Sok-jol byl za vyhlášení stanného práva odsouzen k doživotnímu trestu.Foto: REUTERS
Reklama

„Odsuzujeme Juna k doživotnímu vězení za vedení vzpoury,“ řekl podle agentury AFP předsedající soudce. Právník odsouzeného podle agentury Reuters uvedl, že rozsudek pouze potvrdil předem napsaný scénář a že není podložen důkazy. Se svým mandantem také prodiskutuje, jestli se odvolat.

Související

Soudce Juna před vynesením verdiktu podle AFP uznal mimo jiné vinným i ze zneužití pravomoci nebo vyslání armády do parlamentu. Tím se mělo zabránit poslancům, aby odhlasovali konec mimořádného stavu. Jun chtěl podle soudu také zatknout některé politické špičky, mimo jiné i tehdejšího lídra opoziční Demokratické strany I Če-mjonga, který je v současnosti prezidentem.

Soud exprezidentovi 16. ledna uložil pět let vězení za maření výkonu úřední moci, když policii bránil ve vykonání zatykače.

Příznivkyně bývalého jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola reaguje na vynesení rozsudku jeho viny. Foto z 19. února 2026.
Příznivkyně bývalého jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola reaguje na vynesení rozsudku jeho viny.Foto: REUTERS

Jun Sok-jol vyhlásil stanné právo 3. prosince 2024 kvůli údajným sympatiím opozice vůči Severní Koreji a protistátní činnosti opozičních představitelů.

Reklama
Reklama

Jen několik hodin po ohlášení stanného práva se však proti prezidentovu kroku postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda. Poslanci Juna zbavili 14. prosince pravomocí a ústavní soud jej z funkce odvolal loni 4. dubna. Od 10. července byl v samovazbě.

V Jižní Koreji se nejvyšší trest vykonává oběšením, v praxi se však od druhé poloviny 90. let nepoužívá.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Alena Schillerová, ministryně financí, politička, gesto
Alena Schillerová, ministryně financí, politička, gesto
Alena Schillerová, ministryně financí, politička, gesto

ŽIVĚEET 2.0 od ledna: vláda slibuje miliardy, opozice varuje před byrokracií

Stát spustí nový systém evidence tržeb EET 2.0 od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu. Pro nejmenší podnikatele nebude povinný. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) očekává přínos 14 až 15 miliard korun ročně. Opozice tvrdí, že evidence rozpočtu nepomůže a přinese jen více byrokracie. Návrh nyní míří do připomínkového řízení.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.

„Skvělá práce!“ Trump chválil Macinku za střet s Clintonovou během debaty v Mnichově

Americký prezident Donald Trump ocenil českého ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé). Líbila se mu jeho hádka s bývalou ministryní zahraničí a kandidátkou na prezidentku Spojených států Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Macinka podle šéfa Bílého domu v panelové debatě odvedl skvělou práci. Trump to ve čtvrtek napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama