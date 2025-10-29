Ekonomika

"Dokázali jsme to," oznámil Trump. USA a Jižní Korea uzavřely obchodní dohodu

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Spojené státy uzavřely obchodní dohodu s Jižní Koreou. Po setkání s jihokorejským prezidentem I Če-mjongem to uvedl americký prezident Donald Trump. Podle jihokorejské prezidentské kanceláře musí dohodu schválit místní parlament.
Jihokorejský prezident I Če-mjong (vpravo) a americký prezident Donald Trump, 29. října 2025, Soul.
Jihokorejský prezident I Če-mjong (vpravo) a americký prezident Donald Trump, 29. října 2025, Soul. | Foto: ČTK

"Dokázali jsme to," odpověděl americký prezident na otázku novinářů, zda se podařilo dohodu uzavřít. Podrobnosti ale neuvedl. Později při večeři s lídry Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) svá slova ale zmírnil.

"V podstatě jsme dokončili naši obchodní dohodu a projednali další otázky týkající se národní bezpečnosti a tak dále. A myslím, že jsme dosáhli dohody v mnoha velmi důležitých bodech," řekl Trump.

Americký prezident na konci července oznámil, že souhlasil se snížením cel na jihokorejské zboží na 15 procent. Soul se za to zavázal investovat ve Spojených státech 350 miliard dolarů (7,3 bilionu Kč) a v příštích třech až čtyřech letech nakoupit americký zkapalněný zemní plyn (LNG) a další zdroje energie v hodnotě 100 miliard dolarů.

Trump a I Če-mjong se dohodli, že Soul může rozdělit své slíbené celkové investice na 200 miliard dolarů, které budou vyplaceny ve splátkách po 20 miliardách dolarů, uvedli podle agentury Reuters poradci jihokorejského prezidenta. Zbývajících 150 miliard dolarů má být vynaloženo na investice do stavby lodí, s jejichž obnovou Jižní Korea Trumpovi slíbila pomoci.

 
