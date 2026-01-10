Severní Korea tvrdí, že její vzdušný prostor narušil jihokorejský dron

Severní Korea tvrdí, že její vzdušný prostor narušil 4. ledna jihokorejský dron. Severokorejská státní agentura KCNA napsala s odvoláním na mluvčího severokorejské armády, že bezpilotní letoun byl v severokorejském vzdušném prostoru sestřelen.
Dron vzlétl z ostrova v jihokorejském městě Inčchon a uletěl osm kilometrů, než byl sestřelen. Byl vybaven bezpečnostními kamerami, které měly podle KCNA nahrávat důležitá severokorejská zařízení.
„I po změně režimu... (Jižní Korea) nadále páchá dronové provokace poblíž hranic,“ uvedla KCNA. Jižní Koreu označila za „nejzarytějšího nepřítele“.
V červnu se v Soulu ujal úřadu nový jihokorejský prezident I Če Mjong, který od té doby uskutečnil několik vstřícných kroků k oteplení vztahů se severním sousedem. Severní Korea ale smířlivá gesta jeho administrativy odmítá, připomněla agentura Reuters.
