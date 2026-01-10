Přeskočit na obsah
Benative
10. 1. Břetislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Severní Korea tvrdí, že její vzdušný prostor narušil jihokorejský dron

ČTK

Severní Korea tvrdí, že její vzdušný prostor narušil 4. ledna jihokorejský dron. Severokorejská státní agentura KCNA napsala s odvoláním na mluvčího severokorejské armády, že bezpilotní letoun byl v severokorejském vzdušném prostoru sestřelen.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a vyjednavač v jaderných rozhovorech se Spojenými státy Kim Hjok-čchol.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un a vyjednavač v jaderných rozhovorech se Spojenými státy Kim Hjok-čchol.Foto: X90205
Reklama

Dron vzlétl z ostrova v jihokorejském městě Inčchon a uletěl osm kilometrů, než byl sestřelen. Byl vybaven bezpečnostními kamerami, které měly podle KCNA nahrávat důležitá severokorejská zařízení.

„I po změně režimu... (Jižní Korea) nadále páchá dronové provokace poblíž hranic,“ uvedla KCNA. Jižní Koreu označila za „nejzarytějšího nepřítele“.

Související

V červnu se v Soulu ujal úřadu nový jihokorejský prezident I Če Mjong, který od té doby uskutečnil několik vstřícných kroků k oteplení vztahů se severním sousedem. Severní Korea ale smířlivá gesta jeho administrativy odmítá, připomněla agentura Reuters.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Václav Trojan, politik
Václav Trojan, politik
Václav Trojan, politik

Novým předsedou brněnského hnutí ANO je poslanec Václav Trojan

Novým předsedou brněnského hnutí ANO se stal šéf pěstírny léčebného konopí v brněnské fakultní nemocnici a poslanec Václav Trojan. Zvolila si jej oblastní organizace brněnského hnutí ANO, která o předsednictvo přišla po vyloučení deseti brněnských zastupitelů loni v prosinci.

Reklama
Ministr zahraničí Petr Macinka po vystoupení z vlaku, ve kterém navštívil Ukrajinu
Ministr zahraničí Petr Macinka po vystoupení z vlaku, ve kterém navštívil Ukrajinu
Ministr zahraničí Petr Macinka po vystoupení z vlaku, ve kterém navštívil Ukrajinu

Macinka po návratu z Ukrajiny: Promluvil o Turkovi, prezidentovi i jednání v Kyjevě

Až na palubě letadla byl dostatečný čas pohovořit si s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, který měl za sebou velmi rušný den na Ukrajině. Při příjezdu slyšel, jak ruské rakety a drony útočí na Ukrajinu, následně jednal se zástupci Ukrajiny v Kyjevě a nakonec "hasil" kontroverzní výroky svého poslance Filipa Turka. O tom všem na palubě letadla promluvil.

Reklama
Reklama
Reklama