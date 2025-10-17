Zahraničí

Z odbojáře agentem StB. Superhledaný ruský agent kráčí ve stopách dědečka

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Dědeček jednoho z nejhledanějších mužů Evropy Jana Marsalka pracoval pro československou tajnou službu StB. S odvoláním na svou rešerši to napsal německý list Die Zeit. Hans Maršálek byl za druhé světové války vězněn v koncentračním táboře Mauthausen, podle Die Zeit se agentem StB stal krátce po válce a předával jí citlivé informace o rakouské kontrarozvědce či policii.
Rakušan Jan Marsalek, vnuk Hanse Maršálka, je v současnosti na seznamu osob hledaných Interpolem. | Foto: Wikimedia Commons - BKA Germany/ Federal Criminal Police Office (Germany)

Rakušan Jan Marsalek, vnuk Hanse Maršálka, je v současnosti na seznamu osob hledaných Interpolem. Mezinárodní zatykač na něj byl vydán kvůli kauze Wirecard. V roce 2020 tato německá finanční společnost oznámila, že z bankovních účtů správců jejího majetku zmizely přes dvě miliardy dolarů (20,8 miliardy Kč). Téměř 6000 zaměstnanců přišlo o práci. Jedná se o jeden z největších podvodů v historii Spolkové republiky Německo.

Marsalka investigativní novináři několika světových médií před časem vypátrali v Moskvě, kde podle nich pracuje pro tajnou službu FSB. Podle nich žije s falešnou identitou a má úzké vazby na režim prezidenta Vladimira Putina.

Deník Die Zeit nyní napsal, že Marsalek "jde zjevně ve stopách svého dědečka". Bývalý odbojář Hans Maršálek totiž podle něj od roku 1946 pracoval pro československou Státní bezpečnost pod krycím jménem Zvědavý pán. Podle deníku poskytoval tajné službě především v 50. a 60. letech informace a dokumenty, mimo jiné o rakouské kontrarozvědce, sledování velvyslanectví zemí východního bloku v Rakousku a i některé citlivé policejní údaje. Ve svazku je popisován jako "ochotný a upřímný spolupracovník". Na konci 60. let podle Die Zeit jeho spolupráce s StB utichla.

Podle listu Die Zeit panovalo v 60. letech v Rakousku podezření, že Maršálek předává informace Sovětům. Nepodařilo se je ale tehdy prokázat. Maršálek byl od mládí levicově orientovaný, byl členem sociální demokracie a později i Komunistické strany Rakouska (KPÖ).

Hans Maršálek se narodil v roce 1914 ve Vídni českým rodičům. V roce 1941 jej v Praze zadrželo gestapo, od roku 1942 byl vězněn v koncentračním táboře Mauthausen. Po válce pracoval jako policejní komisař a podílel se na budování rakouské vnitřní tajné služby. V letech 1964 až 1976 byl ředitelem památníku a muzea Mauthausen. Jeho kniha o dějinách koncentračního tábora je dodnes zásadním dílem. V roce 2001 dostal Maršálek rakouské státní vyznamenání. Zemřel v roce 2011 ve Vídni.

 
