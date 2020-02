Náměstí Borise Němcova. Praha přejmenovala prostranství před ruskou ambasádou

Pražští radní jednomyslně schválili přejmenování náměstí Pod Kaštany v Praze 6 na náměstí Borise Němcova. Změna má být podle radních politickým gestem vůči Rusku a vyjádřením solidarity s ruskou opozicí a hnutím za lidská práva. Na náměstí sídlí pouze ruské velvyslanectví. Město také pojmenuje promenádu v Bubenči podle Anny Politkovské, v Rusku zavražděné novinářky.

"Praha se tímto gestem zařadí k několika dalším metropolím, které tímto způsobem poukazují na neutěšený stav politických poměrů v dnešním Rusku," píše se v dokumentu rady. Náměstí před ruskými ambasádami v minulosti po Němcovovi přejmenoval Washington nebo Vilnius.

Magistrátní místopisná komise, která se návrhy na pojmenování či přejmenování prostranství zabývá, se změnou názvu původně nesouhlasila. Na začátku letošního února ale konstatovala, že přejmenování nezpůsobí lidem potřebu změny adresy trvalého bydliště. "Bude zachován historický název Pod Kaštany, který nadále ponese přilehlá ulice," uvedla komise.

Slavnostní přejmenování by se mohlo uskutečnit ve čtvrtek 27. února, přesně pět let od vraždy Němcova. Zúčastnit se ho má i Němcovova dcera, potvrdila Aktuálně.cz. "Jde o poctu mému otci Borisi Němcovovi, ruskému liberálnímu politikovi, zavražděnému před pěti lety. To je samo o sobě důležité. Je to významné pro řadu Rusů, kteří sdílejí politické postoje mého otce. Pro ruské úřady jde navíc o dobrý důvod se nad sebou zamyslet," řekla Žanna Němcovová v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

"Je skvělé, že hlavní město vyslyšelo čtyřletou kampaň za přejmenování tohoto náměstí. K této iniciativě nás v roce 2016 vedlo přesvědčení, že naše země má aktivně vystupovat na obranu lidských životů, práv a demokracie ve světě, a pokud to zrovna nedělá dost jasně vláda ČR, mělo by to dělat naše hlavní město," komentuje iniciátor kampaně za náměstí Borise Němcova v Praze Petr Kutílek.

"Tím, že uctíme památku Borise Němcova a Anny Politkovské hlavně jasně deklarujeme naše hodnoty, tedy že hájíme demokracii a lidská práva a odsuzujeme politické vraždy. Že demokratičtí oponenti se nevraždí, že kritičtí novináři a novinářky se nevraždí," dodal.

Pražští radní také schválili pojmenování promenády v Bubenči po Anně Politkovské, zavražděné novinářce a kritičce Putinova režimu. "Obě osobnosti prosazovaly demokracii a za to byly hanebně zavražděny. Zaslouží si památku," uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Právě jednohlasně schváleno na radě: Náměstí Pod kaštany se přejmenuje na Borise Němcova. Zároveň pojmenujeme promenádu v Bubenči podle Anny Politkovské. Obě osobnosti prosazovaly demokracii a za to byly hanebně zavražděny. Zaslouží si památku. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 24, 2020

Němcov kritizoval Putina i válku na Ukrajině

Boris Jefimovič Němcov se začal veřejně angažovat už v reakci na černobylskou atomovou katastrofu. Po rozpadu Sovětského svazu byl v letech 1991-1997 gubernátorem Nižněnovgorodské oblasti, v letech 1997-1998 vicepremiérem Ruska. V roce 1998 založil hnutí Mladé Rusko. V letech 2005-2006 pracoval jako ekonomický poradce ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka.

Jako rodák ze Soči v letech 2009-2014 kritizoval pořádání zimních olympijských her v tomto subtropickém městě a s akcí spojenou korupci. V roce 2013 podpořil integraci Ukrajiny do Evropy. Kritizoval Kreml za zhoršující se ekonomickou situaci, korupci či za účast Ruska v konfliktu na Ukrajině. Za účast na protestech byl několikrát zatčen.

Večer 27. února 2015 byl zastřelen v centru Moskvy, na mostě naproti Kremlu. Jen dva dny předtím, než měl vést velké protestní shromáždění proti agresi na Ukrajině a zveřejnit zprávu o ruské vojenské přítomnosti v této zemi. Za vraždu byla odsouzena skupina Čečenců, objednavatele zločinu se však vypátrat nepodařilo.