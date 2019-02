Podpora zaznívá, realizace náměstí Borise Němcova vázne. Od vraždy uběhly čtyři roky

Přesně čtyři roky uběhly od vraždy ruského politika Borise Němcova, který byl znám jako ostrý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina. K jeho odkazu se připojilo již několik měst, která po něm pojmenovala veřejná prostranství. V Praze se to ani po několikaleté snaze zastupitele Prahy 4 Petra Kutílka (Strana zelených) a místních občanů zatím nepodařilo. Podpora této myšlenky přitom od lidí z vedení metropole zaznívá.

"Je důležité, abychom v Praze, která má vlastní zkušenost s nedemokratickým režimem, ocenili ty, kteří se zasazují za demokracii v neliberálních režimech," stojí si i po dvou letech za svým záměrem Kutílek. Podle něj by měla Praha následovat příklad Washingtonu, Vilniusu nebo Kyjeva, kde již veřejná prostranství jméno Němcova nesou.

Jako vhodný prostor shledává náměstí Pod Kaštany, které se nachází v blízkosti ruské ambasády. Toho, že by přejmenování místa mohlo vyznít jako provokace Ruska, se neobává. "Myslíme, že je to vhodné místo, aby byla vyjádřena úcta k demokraticky smýšlejícím Rusům a těm, kteří pracují na tom, aby Rusko bylo lidštější," řekl Kutílek.

Zvažují se jiná místa

V lednu se podnětem znovu zabývala magistrátní místopisná komise. Ta minulá před dvěma lety návrh zamítla s tím, že ke změně názvu nevidí důvod. Ke stejnému rozhodnutí dospěla i nová komise. Ztotožňuje se s původním stanoviskem, podle kterého současný název nese náměstí již téměř sto let a plně odpovídá charakteru místa.

Tajemník místopisné komise Jaroslav Peterka rozhodnutí pro Aktuálně.cz nechtěl komentovat. Uvedl pouze, že se mezi členy komise řešily i jiné návrhy míst, která by do budoucna mohla jméno zemřelého opozičního ruského politika nést. "Určité možnosti se zvažovaly, ale dopadlo to jinak. Nerad bych to nějak ventiloval," řekl.

K jednání komise nebyl Kutílek přizván, tvrdí, že zařadila tento bod na poslední chvíli. Její rozhodnutí však nepovažuje za směrodatné. "Komise je poradní orgán, tudíž má poradní a konzultační pravomoc, rozhodnutí stále spočívá na radě města. Zároveň se jedná o politické rozhodnutí a o to, zda se vedení města chce k těmto demokratickým hodnotám přihlásit," domnívá se Kutílek.

A podle něj se přihlásit chce. Potvrdil mu to prý Jiří Pospíšil (TOP 09) či Jan Čižinský (Praha sobě). Sám Čižinský to nevyvrací. "Přejmenování podporujeme. Jedná se o uctění památky statečného prodemokratického opozičního politika," uvedl pro Aktuálně.cz. Pospíšil prý osobně myšlenku náměstí Borise Němcova také podporuje, ale v klubu o tom nemluvili.

Primátor Zdeněk Hřib (piráti) na otázky týkající se doporučení komise prozatím nereagoval. Minulý měsíc však redakci řekl, že pokud bude komise proti, bude se snažit zjistit její důvody. "Budu se snažit nejprve zjistit důvody nesouhlasu komise. Udělám si názor na základě těchto a dalších informací," uvedl Hřib.