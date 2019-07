Moskevské úřady nepustily do voleb opoziční kandidáty, nedodali prý dostatek podpisů

před 1 hodinou

Moskevské úřady odmítly pustit do zářijových voleb do městského sněmu desítky opozičních kandidátů, včetně bývalého poslance Dmitrije Gudkova, předáka liberální strany Jabloko Sergeje Mitrochina, právničky Ljubov Sobolové a dalších spolupracovníků hlavního oponenta Kremlu Alexeje Navalného. Oznámila to dnes ruská média. Již dříve byl z voleb vyřazen Ilja Jašin, spolupracovník zavražděného opozičního předáka a bývalého vicepremiéra Borise Němcova.

Úřady svůj postup odůvodnily tím, že kandidátům se nepodařilo předložit dostatečný počet hodnověrných podpisů od voličů na svoji podporu, respektive po prověrce pravosti autogramů počet nezpochybněných podpisů nestačil. "Podívejte, jak se při prověrce podvádí. Komise nejprve vyšle do ministerstva vnitra správné údaje. Vše je v pořádku, podpis je platný. Pak ale změní správná čísla z dokladu na nesprávné - z 63 se stalo 36 - a pošle to k opakované prověrce. A rázem je podpis nevěrohodný!" postěžoval si Gudkov na facebooku a dodal, že takové počínání nelze objasnit ničím jiným, než zlým úmyslem. Předseda moskevské volební komise Vladimir Gorbunov ale odmítl všechny námitky proti sporné prověrce podpisů, ačkoli zazněly i z prezidentské rady pro lidská práva. Kreml se vyjádřil, že situaci sleduje, ale nebude zasahovat, a poradil nespokojencům, ať se obrátí na soud. O 45 míst v moskevském sněmu, který schvaluje rozhodnutí prokremelského starosty Sergeje Sobjanina, se ucházejí více než dvě stovky osob. Každý z nezávislých kandidátů musel na svou podporu získat přinejmenším tři procenta voličů ve svém okruhu, tedy asi pět tisíc podpisů. Moskvané budou hlasovat 8. září. V jedenáctimilionové ruské metropoli, která je tradičně nejvíce kritická vůči režimu, se v neděli a v pondělí asi dva tisíce osob zúčastnilo nepovolených manifestací za férové volby s účastí všech kandidátů. Nespokojenost s poklesem reálných příjmů a ekonomickou stagnací dali Rusové během minulých regionálních voleb najevo i tím, že v mnoha případech raději volili komunisty či nacionalisty místo kandidátů vládní strany Jednotné Rusko.