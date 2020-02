Není to provokace, ale pocta, hodnotí Němcovova dcera přejmenování náměstí v Praze

Dcera zavražděného ruského politika Borise Němcova Žanna se chystá příští týden do Prahy na slavnostní přejmenování náměstí Pod kaštany u ruského velvyslanectví. Potvrdila to v exkluzivním rozhovoru pro deník Aktuálně.cz. Odmítla v něm zároveň, že by změna názvu na náměstí Borise Němcova byla provokací vůči ruskému režimu prezidenta Vladimira Putina.