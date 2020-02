Praha přejmenuje náměstí před ruskou ambasádou po zavražděném Borisi Němcovovi

Přejmenování pražského náměstí Pod kaštany na náměstí Borise Němcova už nic nebrání. Se změnou nově souhlasí i místopisná komise. Ke slavnostnímu přejmenování by mohlo dojít 27. února, kdy uběhne přesně pět let od vraždy ruského opozičního politika a tvrdého kritika současného prezidenta Vladimira Putina. Kromě toho by mohla vzniknout také promenáda Anny Politkovské, zavražděné ruské novinářky.

Ruská ambasáda by mohla už na konci února sídlit na nové adrese, ačkoliv se nikam přesouvat nebude. Náměstí Pod kaštany totiž nově ponese jméno po zavražděném opozičním politikovi Borisi Němcovovi.

Definitivně by se o tom mělo rozhodnout na konci února, kdy tento bod navrhne na radě primátor Zdeněk Hřib (Piráti). "Předpokládám, že bychom o tom hlasovali 24. února, protože bych chtěl stihnout ceremoniál slavnostního odhalení na výročí vraždy Borise Němcova, ideálně i s dcerou Borise Němcova," řekl Aktuálně.cz Hřib.

Hřib podle všeho bez problémů získá v koalici dostatek hlasů. "Mám to s nimi probrané. Tuhle záležitost také podporují, protože tady jsme hodnotově na stejné vlně," řekl primátor Hřib.

To šéf koaliční Prahy sobě Jan Čižinský potvrzuje. "Je to určitý symbol, který podporuje lidi, kteří jsou ochotní si zkomplikovat život, jsou stateční a na svou statečnost potom doplatí. Takovéhle lidi potřebujeme v každém režimu, udělali něco mimořádného a je dobré si je připomínat," řekl Čižinský.

Obdobně hovoří i šéf Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil. "TOP 09 je stranou, která dlouhodobě upozorňuje na nedemokratické praktiky současného ruského režimu prezidenta Putina. To, že pojmenujeme toto náměstí po vůdci opozice v Rusku, považuji za správné rozhodnutí. Je to sice gesto, problémy Prahy to nevyřeší, ale je to důležité gesto," řekl Aktuálně.cz.

Cestu k přejmenování náměstí posvětilo souhlasné stanovisko místopisné komise, které zveřejnila v pátek. "Místopisná komise konstatuje, že neshledala technickou, administrativní či organizační překážku přejmenování," uvádí ve stanovisku.

Návrhem se komise zabývala již v minulosti, tentokrát ho však poprvé podpořila. Svou roli hrálo i to, že na této adrese nemá nikdo hlášený trvalý pobyt, takže odpadnou případné komplikace, které by nastaly s povinností místních měnit si bydliště v občanských průkazech. Navíc název "Pod kaštany" z mapy Prahy 6 nezmizí, jméno přilehlé ulice s tímto názvem zůstane zachováno.

Není to provokace, říká Hřib

Boris Němcov byl v letech 1997 až 1998 vicepremiérem, předtím byl dlouhá léta populárním guvernérem regionu Nižnij Novgorod. Po nástupu Vladimira Putina se stal Němcov jeho kritikem. Věřil, že Rusko patří spíše do Evropy, a má s ní tedy sdílet i její demokratické hodnoty. Jako čelný představitel opozice organizoval proti Putinovi masivní demonstrace.

V noci 27. února 2015 byl na mostě v Moskvě v předvečer opozičního pochodu, který organizoval, zavražděn. Policie pachatele dopadla. Čečenec Zaur Dadajev dostal dvacet let vězení, další čtyři jeho komplicové si od soudu odnesli tresty od jedenácti do devatenácti let vězení. Němcovovi spolupracovníci však tvrdí, že vyšetřování bylo zmanipulované a neodhalilo objednavatele vraždy.

Hřib si nemyslí, že by přejmenování náměstí po Putinově kritikovi mohlo Rusko chápat jako provokaci. "Vůbec nechápu, proč by to mělo být tak vnímáno. Tady se bavíme o bývalém vicepremiérovi Ruské federace a dřívějším úspěšném regionálním politikovi v Rusku, který byl zavražděn," řekl Hřib.

Praha nebude první městem, které k takovému kroku sáhne. Náměstí Borise Němcova v blízkosti ruské ambasády už má Kijev, Vilnius nebo Washington.

Promenáda Anny Politkovské

Kromě náměstí Borise Němcova by v Praze nově mohla být také promenáda Anny Politkovské, která by v Královské oboře ve Stromovce vedla od Místodržitelského letohrádku. Politkovská byla v roce 2006 zavražděna ve výtahu ve svém domě. Jako novinářka psala o postupu ruských vojsk, o válce na severním Kavkaze a o zločinech čečenských povstalců.

"Vraždění novinářů je téma, které je aktuální i dnes u našich sousedů na Slovensku. Je to jedna z červených linií, která indikuje, na jaké úrovni je demokracie v dané zemi. Myslím si, že je důležité si památku těchto obětí připomínat," vysvětlil primátor Hřib, proč pojmenování podporuje.

Obdobně argumentuje i místopisná komise. "Komise konstatovala, že nemá pochyb o tom, že Boris Němcov a Anna Politkovská jako oběti politicky motivovaného násilí si zaslouží, aby památka na ně byla uchována v pražském názvosloví veřejných prostranství a aby po nich byla pojmenována veřejná prostranství ve vhodné lokalitě a v odpovídajícím místním kontextu," usnesla se komise.