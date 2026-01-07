Sazba hypoték v lednu stoupla téměř k pěti procentům. Experti naznačují další vývoj

Průměrná sazba hypoték na počátku ledna mírně meziměsíčně stoupla o tři body na 4,94 procenta. Jde o první růst sazeb od loňského léta. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Pokles hypotečních sazeb se definitivně zastavil, tvrdí jeden z oslovených expertů.
„V roce 2025 se hypoteční sazby definitivně vzdálily extrémům předchozích let. Trh už nezažíval dramatické zdražování typické pro přelom let 2022 a 2023, zároveň se však sazby nevrátily ani k mimořádně nízkým úrovním z doby před pandemií. Hypoteční trh se tak usadil v prostředí 'nového normálu', kdy se sazby pohybují na historicky spíše průměrných úrovních, které však pro část domácností stále představují citelnou zátěž z hlediska dostupnosti vlastního bydlení,“ uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.
Na začátku loňského roku se průměrná nabídková sazba pohybovala mírně nad 5,1 procenta, čímž navázala na klesající trend z roku 2024. Během prvního pololetí loňského roku sazby dál velmi pozvolna klesaly, tempo snižování však bylo zřetelně pomalejší. Banky do svých ceníků postupně promítaly očekávaný vývoj základních sazeb Česká národní banky, zároveň si však zachovávaly výraznou opatrnost.
Ve druhé polovině roku 2025 vstoupily hypoteční sazby do fáze relativní stability. Průměrné nabídkové sazby se pohybovaly převážně v úzkém pásmu kolem pěti procent a meziměsíční změny byly minimální.
„Tento vývoj se potvrdil i počátkem nového roku. Jde o technickou korekci po předchozí stagnaci. Mírný pohyb vzhůru odráží opatrnost bank v prostředí přetrvávajících inflačních rizik a nejistoty ohledně dalšího makroekonomického vývoje,“ sdělil Sýkora.
"Pokles hypotečních sazeb se definitivně zastavil. Tento vývoj může v omezené míře pokračovat i dál, nemělo by ale jít o nic dramatického, spíše o kosmetické úpravy," doplnil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.
Banky podle něj ve svých očekáváních vycházejí z toho, že se hypoteční sazby budou po většinu roku 2026 pohybovat převážně v pásmu 4,5 až pět procenta.
„Zásadní roli bude v roce 2026 sehrávat konkurenční boj o bonitní klienty, především při refinancování hypoték sjednaných v letech 2020 a 2021. Právě zde banky svedou nejtvrdší souboj a nabídnou individuální slevy na úrokových sazbách. Plošné zlevňování hypoték ale na trhu čekat nelze pravděpodobně čekat,“ poznamenal Sýkora.
Na přelomu roku šlo podle místopředsedy představenstva Gepard Finance Davida Eima spíše o drobnou korekci v rozmezí jedné či dvou desetin procentního bodu. „Ale i tak někteří klienti možná zažijí zklamání, když zjistí, že ty nejvýhodnější podmínky posledních několika let pro tuto chvíli zřejmě promeškali,“ podotkl expert.
Některé banky, které nabízely nejnižší sazby, mírně zdražují plošně o 0,1 bodu, souhlasila hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová. Stále více se podle ní dotazují klienti na refinancování, tedy zda zůstat ve své původní bance, nebo odejít k nové. Letos čeká refinancování 100 až 140 tisíc klientů s končící fixací, což odpovídá objemu úvěrů asi 460 miliard Kč, dodala Vaisová.
Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti. Měsíční splátka hypotečního úvěru 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní hodnoty nemovitosti se splatností 25 let při průměrné nabídkové sazbě 4,94 procenta se na počátku ledna 2026 mírně zvýšila na 20 337 Kč.
