Válka zdraží velikonoční pečivo v obchodech, avizují už nyní pekaři

Lidé si kvůli konfliktu na Blízkém východě letos připlatí za některé velikonoční pečivo. Část pekáren už zdražení pohonných hmot a plynu způsobené válečným konfliktem promítla do svých prodejních cen, jiné to teprve čeká.
Ve čtvrtek to uvedl Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů ČR. Navýšení cen odhaduje Hlavatý v jednotkách procent, bude se ale podle něj velmi lišit u různých pekáren.
Například pekárenská společnost Penam, která je součástí holdingu Agrofert, zatím aktuální situaci na Blízkém východě do cen nereflektuje, i když má přímý vliv na její náklady, uvedl mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.
"Bohužel se nepotvrdila očekávání pekařů, že půjde o krátkodobý výkyv cen, které se brzy vrátí do původních hodnot. Růst cen trvá již několik týdnů a bohužel se nedá očekávat brzké uklidnění. Proto pekárny budou muset, některé to již udělaly, promítnout tyto výrazně zvýšené náklady do svých prodejních cen," uvedl Hlavatý.
Jak výrazné bude zdražení a kdy k němu pekárny přistoupí, se podle Hlavatého nedá obecně uvést, protože každá pekárna je v jiné situaci a má jinak nastavené dodávky a ceny plynu. Například menší pekárny mají podle Hlavatého ceny plynu fixované, střední a velké pekárny pak užívají mix fixních a spotových cen. "Proto se zvýšené náklady promítnou u každé pekárny jinak. Dá se očekávat, že nějaké úpravy cen proběhnou i u velikonočního pečiva," uvedl Hlavatý.
"Vývoj v krizových oblastech samozřejmě bedlivě monitorujeme, protože má přímý vliv na naše náklady, nicméně v tuto chvíli tyto zvýšené výdaje na naše zákazníky nepřenášíme. Rozhodující pro nás bude především délka trvání tohoto stavu a hloubka jeho dalších dopadů," uvedl Heřmanský z Agrofertu.
Agrární analytik Petr Havel uvedl, že ceny pekárenské produkce aktuálně vzrostly zhruba o sedm procent. Válečný konflikt zdražující ceny plynu a pohonných hmot se podle Havla do nákladů pekáren promítá více než v jiných oblastech, protože pekárenství je velmi náročné na spotřebu pohonných hmot. "Jde o zboží každodenní spotřeby, které se i několikrát denně zaváží do maloobchodních sítí. Kromě toho v pekárenství platí, že roste cena lidské práce, která je v pekárenství jedna z nejnižších v potravinářství, a růst cen podporují i blížící se Velikonoce, kdy roste poptávka po některých sezonních produktech," uvedl Havel.
Podle Hlavatého je zatím poptávka obchodníků po velikonočním pečivu podobná jako loni. Je podle něj předčasné uvádět, zda se na poptávce projeví zdražení, mimo jiné proto, že většina lidí nakupuje velikonoční pečivo až těsně před velikonočními svátky.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
Proti konci února je průměrná cena benzinu o téměř osm korun vyšší a dieselu skoro o 15 korun. U některých pražských čerpacích stanic už cena nafty překročila 50 korun za litr. Konflikt zdražil i ceny ropy.
