Ekonomika

ČNB se letos bude snažit držet úroky nad očekávanou dvouprocentní inflací

ČTK

Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent, nad touto úrovní by měly být sazby. Letos by mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní. Nedá se očekávat, že hypotéky budou tak levné jako dřív. V nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to dnes řekl guvernér centrální banky Aleš Michl.

Guvernér České národní banky Aleš Michl
Guvernér České národní banky Aleš MichlFoto: ČTK
Za největší inflační riziko považuje Michl to, pokud by do čtyř let rozpočtové schodky neklesly a hospodaření státu by nebylo vyrovnané. Úroková sazba je od počátku května na 3,5 procenta. Inflace v listopadu meziročně zvolnila na 2,1 procenta.

"Budeme přísní. To znamená, že se budeme snažit držet sazby nad inflací. Jak moc to bude, o tom se budeme teprve radit. Necháváme si všechny možnosti otevřené. Letos mohou jít (sazby) malinko dolů, nebo budou stabilní. Pokud se objeví inflační rizika, nebudeme váhat a zvedneme je. Cílíme hlavně na rok 2027 a 2028, aby dál inflace byla nízká," řekl Michl. Uvedl, že jestli se očekává inflace kolem dvou procent, tak by i úrokové sazby "měly být někde nad úrovní dvou procent".

Podle guvernéra není možné čekat, že by hypotéky byly tak levné jako dřív. "Nejsem tady od toho, abych podporoval levné hypotéky. Náš mandát je nízká inflace," řekl guvernér. Podle něj si lidé musí sami udělat srovnání nabídek a tlačit na konkurenční banky, aby jim peníze daly levně. "Nikdo nemůže čekat, že budou ty hypotéky tak levné, jako byly dřív, protože to byla ta velká chyba, kterou udělala ČNB, že dlouhou dobu držela sazby pod inflací, více než 10 let. To se nám nesmí opakovat," uvedl Michl. Druhou chybu podle něj udělala, když před lety kvůli oslabení koruny pustila do oběhu příliš mnoho peněz.

Michl stojí v čele ČNB od července 2022, od prosince 2018 byl členem bankovní rady. V minulosti hlasoval pro ponechání nízkých sazeb či pro jejich snižování. Předtím působil mimo jiné jako poradce lídra ANO Andreje Babiše.

Podle guvernéra budou sice kvůli sazbám dražší hypotéky, ale zase se vyplatí spořit. "Když se dívám na příští roky, chtěl bych nabídnout lidem klid na práci, na investiční rozhodnutí," uvedl Michl. Mladí by podle něj měli investovat měsíčně z výdělku 300 až 500 korun, a to nejlépe do akcií.

Za největší inflační riziko guvernér považuje to, pokud by se nepodařilo do čtyř let snížit rozpočtové deficity a zadlužování. "Klíčem je nikoliv to, jak dopadne rozpočet na rok 2026, ale jaké to bude do čtyř let, aby byly vyrovnané finance," dodal Michl.

Vláda ANO, SPD a Motoristů chystá návrh rozpočtu s vyšším schodkem. V programovém prohlášení slibuje rušení reformních změn předchozího kabinetu či další nová opatření ke zvýšení výdajů či snížení daní firmám a odvodů živnostníkům.

Podle Michla má ČNB rezervy 130 miliard eur, část z nich je ve zlatě, část v depozitech či akciích. Nyní má asi 73 tun zlata, bude mít 100 tun, upřesnil guvernér. Za milion dolarů pak banka pořídila kryptoměny.

