Pražský fantom nenávidí elektromobily. Vypouští jim pneumatiky, ale jen v jedné ulici

V ulici Navigátorů na Praze 6 není radno parkovat, pokud máte auto s EL značkou. Je v podstatě jedno, zda se jedná o čistý elektromobil, nebo plug-in hybrid. Zkrátka "espézetka" s těmito dvěma písmeny na kohosi působí jako červený hadr na býka. Vozům vypouští pneumatiky. A trvá to už několik let.

Automobilový novinář Radek Pecák na kraji ulice Navigátorů parkoval zhruba před půldruhým rokem. Testovací elektromobil Opel Mokka-e tu nechal stát přes jednu noc. Druhý den byla pneumatika prázdná.

"Bohužel jsem si toho hned nevšiml a jel jsem chvíli s vypuštěným kolem, čímž jsem pneumatiku zcela zničil," říká s tím, že od té doby si dává pozor a v této ulici už raději neparkuje. Vypuštěné kolo nebyla náhoda. Čepička na ventilu chyběla, ventil samotný byl povolený.

Stejný scénář se zopakoval také v případě kolegů z redakce. Poprvé před půldruhým rokem s novinářským plug-in hybridem Opel Grandland PHEV. Do druhého dne bylo kolo prázdné.

Podruhé čerstvě letos v květnu, kdy na dlouhodobě testovaném Hyundai Ioniq 6 hned následující den také chyběla čepička a ventilek byl povolený.

U moderních aut není taková situace snadno vyřešitelná. Rezervní, byť aspoň dojezdové kolo, má čím dál méně vozů a nafouknout vypuštěnou pneumatiku s příručním kompresorem bez klíče na utažení povoleného ventilku stejně nepůjde. Nezbývá, než si zavolat asistenční službu.

Jen pár desítek metrů níže ve stejné ulici má autoservis Václav Holý. Že tu kdosi kola vypouští, ví a prý o tom ví i jiní lidé, kteří tu žijí. "Scénář je stejný, když ráno projedu ulicí a pozorně se podívám, vidím, jak jsou auta nakřivo, mají vždy vypuštěné kolo blíž ke křoví," říká Holý. Sám pneuservis ale neprovozuje, a tak ho nešťastníci, kteří se k autu vrátí, až na výjimky s prosbou o pomoc nekontaktují.

Policie zvýšený počet nahlášení takových případů nemá v záznamech. "Pražští policisté z místního oddělení Ruzyně v poslední době neevidují žádný případ propíchnutých či vypuštěných pneumatik v této ulici. Důvodem může být fakt, že případní poškození takové jednání vůbec na policii nenahlásí, pneumatiku vymění a odjedou z místa pryč," říká Richard Hrdina, tiskový mluvčí pražského policejního oddělení.

Policejní hlídka by podle Hrdiny stejně poslala poškozeného na místní stanici, kde by musel sepsat protokol, a to se asi většině lidí nechce.

Blízko k letišti a zadarmo

Majitelé elektromobilů tu parkují obvykle přes jednu noc. Jde o strategické místo, jen pár metrů odsud se nachází autobusová zastávka Navigátorů směr letiště, na které se tak dopraví za pár minut. A ušetří za parkování na letišti. Když tedy přiletí zpátky, ať už z pracovní cesty, nebo po dovolené, to poslední, co chtějí řešit, je zdlouhavé zdržení na policii kvůli prázdné pneumatice.

Redakce se rozhodla zmapovat, jak často v ulici Navigátorů pachatel autům s EL značkou kola vypouští. Po tři týdny dvakrát denně oblast zkontrolovala.

Zmíněná ulice měří zhruba 700 metrů. Prakticky po celé její délce jsou zavedeny tak zvané modré zóny určené pro parkování rezidentů. Z jedné strany se nacházejí nízké bytové domy, z druhé zeleň a garáže Družstvo parking.

Na ulici parkují některá elektrická auta pravidelně, zřejmě místních obyvatel, například oranžový Fiat 500e a na opačné straně BMW i3. Problém se neprojevuje v celé ulici, ale pouze její západní části, kde je to k zastávce Navigátorů směr letiště nejblíže. Tento úsek měří asi jen 70 metrů.

Pokud právě tady zaparkoval během doby, kdy redakce ulicí projížděla, elektromobil, do druhého dne měl kolo vypuštěné. A to ať už to byl značně obouchaný Nissan Leaf, nebo novotou vonící plug-in hybrid Škoda Octavia či Tesla Model 3. Chyběla čepička, ventilek byl povolený, a to vždy na kole dál od silnice, kde do ulice zasahuje křoví. I proto si asi řidič často hned nevšimne, že má kolo prázdné, protože nemusí být na jeho straně.

Nabízí se vysvětlení, že komusi z místních obyvatel, zřejmě bytového domu naproti, vadí lidé, kteří tu zaparkují svůj elektromobil a s drnčícími kolečky příručního kufříku zamíří na zastávku směr letiště. Že zabírají parkovací místa a navíc tu parkují zcela zadarmo. Dokud Praha nepředstaví parkovací reformu, což by mělo být letos, auta s EL značkami mohou bezplatně parkovat na modrých zónách po celé Praze, bez ohledu na to, odkud jsou.

Mapování situace v ulici ale ukázalo, že problém s nedostatkem míst tu místní trápit nemusí, během dne je ulice poloprázdná, a to i zmíněný nejzápadnější úsek, i ve večerních či nočních hodinách tu obvykle zbývá pár posledních volných míst.

V průměru zde skutečně parkovalo zhruba jedno až dvě auta s EL značkami týdně. To není mnoho. Nezdá se ani, že by šlo o exponovanou lokalitu, kde by parkovali ve větší míře "nemístní" s konvenčními vozy.

"S odkládáním aut na Dědině ze strany dovolenkářů byl největší problém před zavedením zón placeného stání v této oblasti. Nyní se tyto problémy vyskytují v oblasti Bílé Hory a staré Ruzyně, kde zóny nejsou. Ale jelikož z těchto oblastí není vedena přímá linka MHD na letiště, neděje se to v tak velké míře, jako dříve na Dědině," vysvětluje Marek Zeman z tiskového oddělení magistrátu Prahy 6.

Předmětná ulice se tak podle něj nijak nevymyká ostatním místům v této městské části a lidé tu nelegálně, bez zaplacení, neparkují. "Za prvních pět měsíců letošního roku je respektovanost parkování na úrovni 90 procent přes denní období a ještě o něco vyšší přes noc, v některých úsecích této ulice až 98 procent. V tomto úseku se tedy neděje nic nestandardního, respektovanost je zde v pořádku," dodává Zeman.

Policie tak nabádá poškozené majitele elektromobilů, aby případy v této ulici nahlašovali. Jedině tak se bude moci těmto přestupkům věnovat.

Problém bude, pokud si někdo z místních obyvatel koupí elektromobil a bude ho chtít parkovat právě tady před bytovým komplexem s čísly vchodů 39 až 45. Asi bude muset mstiteli elektromobilů nalepit na okno papír se zprávou: "Prosím, mně už kolo nevypouštějte, jsem přece váš soused!"