Každý, kdo vám nejde pod nos, je proruský, říká Zaorálek. Vládě jde prý jen o zbraně

Místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek patří k politikům, kteří ostře kritizují Česko a Ukrajinu, že prý dělají málo pro mír. Při nedávné návštěvě Ukrajiny natočil video, v němž popisoval, jak potkal matku, které násilím odvlekli syna na vojnu. Aktuálně.cz zajímalo, proč se zaměřil právě na toto a proč zastává tak kritické názory k politice Česka i Ukrajiny.

"Byl jsem na Ukrajině mnohokrát, v letech 2014 a 2015 jsem tam jako ministr zahraničí jezdil víc než do kterékoliv jiné země. Mám tam spoustu známých a přátel a chtěl jsem se na ni po čase znovu podívat," začal krátký a chvílemi emotivní rozhovor místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek.

Na otázku, proč si ale vybral zrovna toto téma, když Ukrajinu nejvíce trápí útoky Ruska a spousta civilních obětí, Zaorálek odpověděl, že si chtěl ověřit své názory na tamní dění.

"Protože mně připadá, že ani na Ukrajině není ta věc tak jednoduchá a černobílá, jak to vypadá v očích vojenské propagandy. Potvrdilo se mi, že řada Ukrajinců rozumí tomu, že jakkoliv jsme dělali, co jsme mohli, tak je třeba hledat nějaký plán B. Státnické řešení, aby jednou ta válka skončila. A to bylo to, co jsem tam našel. Potvrdilo se mi, co jsem čekal, chtěl jsem to ale slyšet na vlastní uši. A to jsem pak jen naprosto přesně přenesl," vysvětloval k videu.

👉 Mám pro vás ❗️DŮLEŽITÉ❗️ sdělení přímo z Kyjeva. pic.twitter.com/jcB3cZON8n — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) March 19, 2025

Na něm také tvrdí, že mluvil s lidmi různého věku, s tím, že když se jich ptal, jestli po třech letech může válka dál pokračovat, tak mu jeden muž řekl, že ne. "Tady slyšíte, že v minulém roce dezertovalo z fronty 100 tisíc Ukrajinců. Naše vláda by neměla stále pouze opakovat, že chce zbraně a peníze na stůl. A měla by podpořit mírovou iniciativu a starat se o nedostupné bydlení a další problémy v naší zemi," říká z Ukrajiny Zaorálek, který video končí tvrzením, že prý na Ukrajině platí "včera jsme pomáhali obraně a dnes musíme pomáhat míru".

Aktuálně.cz se proto Zaorálka zeptalo, jestli taková videa netěší Rusy a naopak nezraňují Ukrajince. A jestli takto nevytváří pocit, že Ukrajinci chtějí ze všeho nejvíce mír, a ne se bránit ruské agresi. Navzdory tomu, že z Ukrajiny zní převažující názor Ukrajinců, aby země neustupovala Rusku.

"Vsunul jste mi do úst něco, co tam není. A co jsem tam vůbec neříkal a nesledoval. Ti lidé řekli, co řekli, a to jsem tlumočil. Vy to strašně zkreslujete. Mám pocit, že mi obrovské množství lidí rozumělo," namítal Zaorálek s tím, že mu údajně Ukrajinci říkali, že potřebují někoho, kdo by byl dost státník.

"Aby je z té situace dostal, protože zbraně opravdu neřeší všechno. To je názor, který tam má také velkou odezvu. Tady v Česku to nikdo neřekl, nikdo nemluví o tom, že situace je tam složitější. Že Ukrajina je zajímavější z hlediska názorové výměny," uvedl Zaorálek, podle kterého se vede v jiných zemích mnohem otevřenější diskuse.

Místopředsedu SOCDEM, který právě zahájil kampaň s dotazem na voliče, jestli jsou pro bydlení, nebo zbrojení, rozčílila další otázka, a to, zda v očích části voličů není nyní tato strana vnímána v uvozovkách jako "proruská".

"To je snad jedno z nejvíce škodlivých slov, které se tady objevilo. Každý, kdo vám nejde pod nos, tak je proruský," začal a na připomínku, že jde o otázku a o pocit některých voličů, pokračoval rozhořčeně: "To je něco, čím spolehlivě zabijete jakoukoliv normální, seriózní debatu. Když budete tohle často všude opakovat, garantuji vám, že tady žádná debata nebude. My chceme společnost, ve které se bude mlčet?" položil dotaz a pokračoval v líčení toho, jak na Univerzitě Karlově v Praze, kde učí, mu prý dva profesoři řekli, že některá témata vůbec neotvírají, protože mají strach, kdo v posluchárně sedí.

"Tohle jsem myslel, že bylo za socialismu, a teď je to tady zpátky. My měníme atmosféru, která tady byla po revoluci, měníme i koleje, po kterých se musí jet. A toto způsobila česká vláda. Já se bojím toho, jak vláda mění atmosféru v zemi, kvůli tomu, jak mění priority a jak prohlásila zbraně za jedinou věc, kterou vyřešíme problémy světa. A zřejmě zbrojovky budou to, na čem bude postavený rozvoj naší země."

Když Aktuálně.cz namítlo, že v Česku existuje svobodná debata a nikdo neprohlásil, že zbraně vyřeší všechny problémy, přidala se předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová. "Přece vláda nemůže být ten, kdo určuje, co si máme myslet. Každý, kdo kritizuje tuto vládu a má jiný názor, musí okamžitě dokazovat, že není proruský," prohlásila a na námitku, že nikdo neurčuje, co si má kdo myslet, trvala na svém. "To je výsledek této vlády. A mají dokonce na to styčného důstojníka, který rozhoduje, co je a není pravda," ukončila rozhovor. Na další otázky už nebyl čas.

Zmínkou o styčném důstojníkovi myslela Otakara Foltýna, který je od února loňského roku koordinátorem strategické komunikace Úřadu vlády. Podobně jako Maláčová ho opoziční politici obviňují z toho, že se snaží omezovat svobodu vyjadřování v Česku. Místopředseda ANO Karel Havlíček už avizoval, že pokud ANO bude po podzimních volbách případně vládnout, tak první ze všeho zruší Foltýnův odbor. Samotný Foltýn podobná obvinění mnohokrát odmítl. Vybízí své kritiky, aby mu uvedli jediný příklad, kdy omezil svobodu vyjadřování, a on okamžitě odstoupí.