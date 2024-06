Víte, jak se o něj majitel skutečně staral. Proč má elektromobil z druhé ruky výhodu?

Ojetý elektromobil má oproti autům se spalovacím motorem cenné plus. Dá se prověřit kondice baterie, určit její životnost, a dokonce se dají vygenerovat data, jak šetrně se k vozu jeho předchozí majitel staral. Třeba jestli ho moc nepřebíjel, nebo naopak nevybíjel "do nuly". Takové chování totiž baterii degraduje.

U vozů s bateriovým pohonem je diagnostika klíčových dílů daleko snadnější. Trakční baterie je nejdůležitější komponenta v elektromobilu a také největší "strašák" při koupi z druhé ruky, protože její výměna může vyjít na statisíce korun. A tak může i přesáhnout hodnotu vozu samotného.

V největším českém autobazaru věří, že trh s ojetými elektrovozy má budoucnost právě i díky této možnosti diagnostiky. "Je výhodná i pro nás, díky ní prověříme auto při výkupu a rizikové ojetiny můžeme odmítnout," vysvětluje Jan Dedek, expert na elektromobilitu v AAA Auto.

To v Čestlicích u Prahy otevírá prodejnu zánovních elektromobilů. Do začátku tu na place stojí zhruba 30 až 40 aut, počet by měl postupně stoupat. Firma tu zaměstnává proškolené odborníky, kteří mají zájemci o ojetý elektromobil co nejlépe poradit.

"V tuto chvíli inzerujeme na stránkách asi 120 elektrovozů, v Čestlicích tak stojí zhruba třetina z nich. Potřebovali jsme je soustředit na jedno místo, aby si zákazníci snadněji vybírali. Jde o menší pobočku, je tu víc času se klientovi věnovat, protože je potřeba toho vysvětlovat daleko víc než u klasických aut, která lidé znají," vysvětluje Daniel Luňáček, ředitel prodeje Aures Holdings, která AAA Auto provozuje. "Navíc radíme nejen nákupem, ale řešíme se zákazníky i domácí nabíjení, zda se jim vyplatí fotovoltaika a další," dodává.

Tesla, BMW a malá Škoda

Prodeje ojetých elektromobilů se v Česku rozbíhají pomalu. Od ledna do května letošního roku firma prodala necelých 300 bateriových vozů, tedy tolik jako za celý loňský rok. "Není to mnoho, s ohledem na celkově 45 tisíc prodaných aut za rok 2023, ale západní trhy ukazují, že je to trend a elektromobilita je na vzestupu," vysvětluje Luňáček.

Doposud platilo, že hlavním zdrojem zánovních elektromobilů byly pro autobazar západní trhy, zejména Německo. "Teď se podíl vyrovnal a zhruba 44 procent vozů už jsme vykoupili od českých zákazníků," říká Luňáček.

S přehledem nejprodávanější značkou jsou vozy Tesla, konkrétně Model 3. Druhým je BMW i3, třetím Škoda Citigo-e. "Dlouho byl nejprodávanějším modelem Nissan Leaf, pak postupně přišly na trh různé elektrické crossovery a SUV, často prémiových značek. Kvůli tomu došlo k navýšení průměrné ceny ojetin, ta teď ale postupně klesá," dodává Jakub Matuška, manažer za elektromobilitu v AAA Auto.

Vypočítává, že se občas do prodeje dostane i Škoda Enyaq či Tesla Model 3 za 600 tisíc korun. To už jsou částky, které je český zákazník, který by na nový elektromobil neměl finance, schopen akceptovat. Průměrná cena ojetých elektromobilů se letos v autobazaru pohybuje okolo 625 tisíc korun.

AAA Auto využívá diagnostiku firmy Aviloo. Díky ní prověřuje auta už při výkupu a k vozu dodává certifikát, který nezávisle prověřuje kondici baterie.

Na kartě k vozu jsou k dispozici nejenom údaje od výrobce, nabíjecí výkony, informace o konektorech, palubní nabíječce či tepelném čerpadlu, ale především zdraví baterie, takzvané SoH (State of Health). Jde zjednodušeně o výpočet, který uvádí poměr aktuální kapacity baterie vůči té z výroby.

"Vypočítáváme ale i reálné dojezdy a zákazník si to může na internetu interaktivně spočítat, pokud víc jezdí po městě, nebo naopak po dálnici. A údaje máme jak pro jízdu v létě, tak v extrémních podmínkách v zimním období, které dojezd zkracuje," dodává Dedek. Autobazar také vypočítá náklady na provoz a porovnává je s jinými vozy.

Prodejci ojetých elektromobilů vědí, že inzerovat bateriové auto bez možnosti změřit kondici baterie je nevýhodou, která se nakonec odrazí i na jeho ceně. Proto diagnostiku provádějí, i když se s ní třeba hned neohánějí v internetové nabídce. Například sekce ojetin z Mladé Boleslavi Škoda Plus měření baterie nabízí zákazníkovi jako službu zdarma až v okamžiku, kdy projeví zájem o konkrétní vůz.