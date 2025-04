"Nenávidíme tě, Elone!" Odpůrci majitele Tesly si vybíjejí zlost už i v Evropě

Vlna odporu proti majiteli automobilky Tesla Elonu Muskovi neustává ani několik měsíců po amerických volbách. Naopak se pomalu z USA přelévá i do Evropy. Třeba v Londýně uspořádala jedna aktivistická skupina minulý čtvrtek "uměleckou instalaci". Její výsledek? Tesla Model S rozbitá nespokojenými lidmi prakticky na prvočinitele.

"Kritici Elona Muska si nasadili ochranné helmy a máchali kladivy, aby rozbitím nepoužívaného automobilu Tesla určeného do šrotu dali průchod své frustraci z chování miliardáře a šéfa americké automobilky," popisuje deník The Guardian scénu, která se odehrála minulý týden v Londýně. A to je také nejvěcnější popis toho, co skupina skrývající se za názvem Everyone hates Elon, v překladu každý nenávidí Elona, minulý týden udělala.

Aktivisté v Londýně zničili Teslu | Video: Associated Press

Několik dní před samotnou akcí se na některých zastávkách londýnské hromadné dopravy objevovaly plakáty, které na tajemnou destrukční akci "levnější než terapie" upozorňovaly. Přihlásit se mohl kdokoliv, zdánlivě jediná podmínka byla frustrace z chování Elona Muska.

Zmíněný deník The Guardian cituje jednoho z mluvčích skupiny, podle něhož měla celá akce vyvolat debatu o nerovnosti bohatství. Ostatně u jednoho z příspěvků na Instagramu skupina píše: "Existuje více miliardářů než kdy dříve a také více potravinových bank než kdy dříve - obojí je propojené. My toho máme dost a můžeme s tím něco udělat."

Zdemolovaný Model S bez baterky z počátků Tesly - ten mimochodem skupině poskytl anonymní dárce, protože byl určený k sešrotování -, na němž se vyřádily stovky lidí, se teď podle organizátorů proměnil v umění. Navíc se spoustou napsaných vzkazů jak proti Muskovi, tak miliardářům obecně. Půjde proto do aukce, jejíž výtěžek poputuje právě na podporu potravinových bank.

"Nejbohatší muž planety osekává financování zdravotnictví, které by mohlo zachránit miliony životů. Záleží mu jen na sobě. Vím, že rozbití jednoho z jeho aut tento problém nevyřeší, ale pomohlo mi to dostat ze sebe trochu frustrace," cituje skupina 33letou Sofii, která pracuje ve výzkumu rakoviny, jehož financování ale bylo Muskem v nedávné době osekáno.

The Guardian pak cituje i další účastníky protestu, například Ukrajinku Talii Denisenkovou, která přišla vyjádřit svůj názor na Muska kvůli jeho výrokům o válce na Ukrajině. Lee Woods, 45letý univerzitní profesor, auto rozbil proto, že se mu nelíbí Muskova propagace krajně pravicových názorů.

Organizátoři protestu pak dodali, že určitě nepodporují demolování dalších automobilů včetně Tesel. Skupina Everyone hates Elon na sebe poprvé výrazněji upozornila letos na začátku roku nálepkami "Don’t buy Swasticar" tedy "Nekupujte si Swasticar" v reakci na Muskovo gesto pravou rukou na Trumpově inauguraci, připomínající nacistický pozdrav. Swasticarem je myšlena jakákoliv Tesla.

Není to přitom první veřejný protest proti Elonu Muskovi, které začaly krátce po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Musk, navíc majitel sociální sítě X, je jeho významným podporovatelem a dostal se i do Trumpovy federální vlády. Kromě toho se podle kritiků snaží pravidelně v posledních měsících, mimo jiné i přes síť X, ovlivňovat evropskou politiku, například nedávné německé volby.

Připomenout můžeme únorovou akci skupiny "Studenti proti nacistickému extremismu", která v Kalifornii majitelům Tesel rozdávala letáky s doporučením, aby je prodali, jinak je začnou ničit. Aktivisté třeba také promítli Muska s nacistickým pozdravem "heil" na Gigafactory v Berlíně.

Objevují se i majitelé Tesel, kteří na auta lepí loga jiných značek, případně je opatřují omluvnými nálepkami například s textem: "Koupil jsem ji před tím, než Elon zešílel." Jedno takové už potkal autor těchto řádků i v Česku.