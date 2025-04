Celoroční pneumatiky ano či ne? Mluví pro ně nižší náklady a zlepšující se vlastnosti

Nač přezouvat, říká si čím dál více českých motoristů. Podle údajů Evropského sdružení výrobců pneumatik se u nás vloni prodalo o 27 % více celoročních pneumatik než předloni. Průzkumy výrobců z českých parkovišť pak ukazují, že zatímco v roce 2014 na nich jezdilo jen půl procenta osobních aut, dnes už je to devět. Není se čemu divit.

S "celoročkami" začínají mít osobní zkušenost i ti, kteří si je sami ani nepořídili. "Před třemi roky jsme domů potřebovali koupit druhé auto. Když jsme prohlíželi vytipovanou roční Fabii třetí generace ve značkovém bazaru, všiml jsem, že v polovině května nemá očekávané letní pneumatiky," popisuje Petr Mareš.

Aniž by zkoumal bočnici, hned se prodejce zeptal, proč jsou na autě zimní gumy. "Ne, ne, to jsou celoročky, dává je tam leasingovka, aby ušetřila na přezouvání," odpověděl zaměstnanec autobazaru.

"V té době jsem celoročním pneumatikám moc nevěřil. Měl jsem obavy z toho, jak bude tenhle švýcarský nožík, který se snaží spojit zdánlivě nekompatibilní vlastnosti letní a zimní gumy, fungovat," pokračuje ve vyprávění majitel zmíněné Fabie.

Letní guma s velkými dezénovými bloky, širokými kanály na odvod vody a tvrdou směsí je ideální na suchý rozpálený asfalt i do letních přívalových dešťů. Zimní si zase s měkkou směsí a úzkými zářezy poradí s ledem, sněhem i nízkými teplotami. Perfektní pneumatika, která by se se všemi podmínkami popasovala na jedničku, neexistuje, věří mnoho motoristů.

"Zároveň se mi ale nechtělo investovat do další sady, tak jsem si řekl, že dáme celoročkám šanci. Na Goodyearech Vector 4 Season Gen-2 jezdíme již třetí rok. Neměnil bych," popisuje své zkušenosti Petr Mareš.

Za tu dobu dle svých slov neměli problém ani v zimě, ani v létě, ani na suchu, ani na mokru. S Fabií nejezdí sportovně, ale spíše svižně, nejezdí s ní na hory ani na dovolenou do Chorvatska, auto se pohybuje po středních Čechách a Praze ve středních výškách. V posledních letech tam leží sníh na silnicích maximálně jeden až dva týdny, a tak se pneumatiky stejně potýkají spíš s mokrým, "oslizlým" asfaltem.

Univerzál proti specialistům

Testy, které si troufnou srovnávat letní a zimní specialisty s univerzály, ukazují, že celoroční gumy se svými vlastnostmi většinou spíše blíží zimním. Však také většina z nich nosí dokonce označení alpského symbolu (horský štít se sněhovou vločkou uprostřed), pro jehož získání je potřeba splnit minimální požadavky pro záběr na sněhu a který je například v Německu podmínkou, abyste pneumatiky mohli legálně za zimních podmínek používat.

Výsledkově jsou celoročky na sněhu o něco málo horší než zimní směs, na mokru zase o fous lepší. To platí i pocitově, při ostré jízdě nabízejí univerzální pneu podobně jako zimní horší zpětnou vazbu a jsou méně přesné než letní pneumatiky. To se pak potvrzuje v číslech, obzvlášť v případě, kdy se porovnávají s chováním letního specialisty při letních teplotách a na suchu, univerzální obutí výrazněji ztrácí.

Na to se samozřejmě dá koukat dvojí optikou. První pohled nabízí Jonathan Benson z webu a youtubového kanálu Tyre Reviews: "Optimální motorismus znamená dvakrát za rok přezout pneumatiky, protože jen v takovém případě dostanete nejlepší možné obutí pro danou sezonu."

Jakmile ale do celého rozhodování vstoupí ekonomika provozu, objeví se druhý, finančně lákavý pohled. I na malou Fabii vyjde druhá sada kompletních plechových kol (bez plastových krytů) s levnějším zimními pneumatikami ve značkovém e-shopu na 12 000 korun. Ti, kteří mají auto osazené aktivním sledováním tlaku v pneumatikách s čidly ve ventilcích, jsou navíc odkázáni na výměnu gum v servisu a provoz auta se při každoročním přezouvání ještě prodražuje.

Do toho je potřeba řešit také uskladnění pneumatik, ne každý má garáž a v ní prostor na sadu gum. Cena za uskladnění se v běžném neautorizovaném servisu ve Středočeském kraji dnes pohybuje okolo 1000 Kč na sezonu (letní nebo zimní), tedy 2000 korun ročně. Pokud si nepořídí sadu kol a rozhodne se pneumatiky dvakrát ročně přezouvat, i s vyvážením kol zaplatí pokaždé zhruba 1500 Kč.

Ročně tak majitel celoročních pneu ušetří 5000 korun. Stačí dva roky a kousek a rázem jste na ceně jedné sady pneumatik. Přitom gumy obvykle vydrží minimálně čtyři roky…

Přidejte k tomu ještě jakési vnímání rizika: kdy se pneumatiky nejvíce dostávají na hranu? Jistěže v zimě. Pak je jenom logické, že se jízdní vlastnosti celoročních pneu více blíží zimním, celá řada řidičů jejich horší chování v létě ani nepocítí, protože limit přichází dostatečně vysoko. Navíc je jejich povětšinou lepší výsledky na mokru favorizují oproti plnohodnotným zimním pneumatikám v zimě, protože už ani u nás prostě moc nesněží.

A do třetice: celoroční pneumatiky se průběžně zlepšují. Například loni dostala v testech ADAC první "celoročka" ocenění dobrá. Modelu Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 pomohly velice dobré jízdní vlastnosti (hlavní rezervy byly na suchém asfaltu) a také solidní očekávaný kilometrový nájezd přesahující šedesát tisíc kilometrů.

Podobné hodnocení by dostaly i druhé Pirelli Cinturato All Season SF2, navzdory lepším jízdním vlastnostem jim ale lepší výsledek zhatilo příliš velké opotřebení a s tím spojená kratší životnost, které je v porovnání s Goodyeary přibližně poloviční. Pirellky se mimochodem chlubí i adaptivním dezénem, který na suchu uzavírá lamely, aby se zlepšila kontaktní plocha při brzdění, a na sněhu je naopak pro lepší trakci otevírá.

To znamená, že pokud nebydlíte zrovna na Vysočině, v Krkonoších nebo na Šumavě, jsou zejména u druhého nebo třetího auta v rodině, s nímž nebudete jezdit na hory nebo na dovolenou do Chorvatska, celoroční pneumatiky naprosto smysluplnou volbou, s níž motorista ušetří.

Nesmí se však úplně rezignovat na přehazování kol. Pak by řidič příliš rychle sjel gumy na přední nápravě. I v případě celoročních pneu se tedy čas od času vyplatí vzít do ruky klíč, pod auto nainstalovat hever a prohodit je zepředu dozadu. Zástupci pneumatikářských koncernů doporučují udělat to v pneuservisu, kde gumy i zkontrolují.

Jeden fakt ale hraje proti masivnímu rozšíření celoročních pneumatik a tím je legislativní požadavek, kterého se však drží jen některé evropské země. Patří mezi ně i Česko.

Zatímco v létě je povolen minimální vzorek 1,6 mm, za zimních podmínek čtyři milimetry. Pokud se tedy na druhou hranici s celoročkami dostanete před zimou, budou se muset přezout, abyste dodrželi literu zákona. Minimálně o rok dříve, než kdybyste se na čtyři milimetry dostali na konci zimy. V Německu přitom platí 1,6mm limit pro oba typy gum. Jako by čára za Rozvadovem náhle změnila bezpečné chování pneumatik.