Automobilový Airbus narazil. A Volkswagenu dál ujíždí vlak levných elektromobilů

Automobilový Airbus je po smrti. Na rozdíl od výroby letadel na přelomu 60. a 70. let se dva velcí výrobci starého kontinentu na společném boji proti levným čínským elektromobilům nedohodli. Renault a Volkswagen tak půjdou každý svou cestou, především pro německou značku to představuje další sůl už do tak široce otevřené elektromobilní rány.

Že z námluv mezi oběma evropskými giganty nic nebude, informuje agentura Reuters. Potvrdil to přímo šéf Renaultu Luca de Meo. "Chtěl jsem ukázat, že evropský průmysl může spolupracovat jako tým, takže si myslím, že jde o promarněnou příležitost. Možná se ale objeví někdo jiný," řekl podle zdrojů Reuters de Meo na summitu VivaTech v Paříži.

Volkswagen situaci nijak nekomentoval a obecně byl po celou dobu zpráv o možné spolupráci hodně zdrženlivý. Šéf Thomas Schäfer sice před několika měsíci připustil, že by o kooperaci na vývoji levného elektromobilu měl zájem, o moc víc k tomu ale neřekl. Zajímavé je, že se v dubnu k tématu vyjádřil i magazín Škodovácký odborář odborové organizace Kovo.

"Také pod čarou se hovořilo o spolupráci Volkswagen, Renault - Nizozemsko o projektu, který zatím není veřejný a který naráží na značný odpor Podnikové rady v Německu," napsal list. Částečně to dokresluje, jak se na kooperaci ve vedení VW dívali, a podporuje to i týden starou informaci agentury Reuters, že rozvoj spolupráce zastavil Volkswagen s tím, že si chce levné elektroauto s cenou kolem půl milionu korun, pravděpodobně s označením ID.1, vyvinout sám. Na trh by se mělo dostat asi v roce 2027.

Jak napsaly před měsícem Hospodářské noviny s odkazem na německý Manager Magazin, dozorčí radě VW, kterou z poloviny tvoří vlivné odbory, se nelíbil načrtnutý plán spolupráce. Podle něj by Renault dodal platformu a společné auto finální vyráběl ve Francii, zatímco Volkswagen by byl odpovědný za elektrický motor. Právě fakt, že by se k výrobě nevyužily nevytížené závody VW, se ukázal jako nejvíce problematický.

Reuters pak dodává, že Renault bude ve vývoji Twinga pokračovat sám, na trhu by se mělo levné elektroauto objevit v roce 2026. Vývoj produkčního vozu začala divize Ampere, zaměřená na elektromobily, na přelomu března a dubna letošního roku. Snížit náklady a zvýšit rychlost vývoje chce Renault mimo jiné tím, že od dodavatelů použije více generických dílů na úkor těch specificky vyvinutých jen pro něj.

Němci momentálně pracují na modelu ID.2, velikostí zhruba na úrovni Pola, který loni předznamenal koncept ID.2all. Ten by se měl objevit v roce 2025 s cenou pod 25 tisíc eur, asi 600 tisíc korun, ačkoliv začátkem letošního roku se objevily spekulace, podle nichž Němci velkosériovou výrobu odložili až na rok 2026.

Důvodem se stalo zmírnění normy Euro 7, díky které tak mohou současná spalovací auta zůstat na trhu déle, než se původně předpokládalo. Přísnější norma se totiž měla podepsat právě na nabídce dostupnějších spalovacích modelů, jejichž elektrifikace by byla až příliš nákladná a pro zákazníky pak cenově nezajímavá. Volkswagen nicméně odložení výroby posléze dementoval.

Německá automobilka každopádně v otázce elektromobility nezažívá nejlepší období. Podle aktuálních čísel analytické společnosti Data Force se prodeje všech elektrických modelů ID, s výjimkou ID.7, který je ale novinkou, v Evropě meziročně výrazně propadly. Třeba u kompaktu ID.3 je to o skoro 10 tisíc kusů, u ID.4 o více než sedm tisíc kusů.

Prodeje elektrických Volkswagenů leden až duben 2024

Prodeje 2024 Meziročně VW ID.3 13 596 ks -9600 ks VW ID.4 15 942 ks -7281 ks VW ID.5 3844 ks -2781 ks VW ID.7 2851 ks +2784 ks VW ID.Buzz 3103 ks -358 ks

Zčásti je to samozřejmě způsobené také aktuálním celkovým propadem zájmu Evropanů o elektroauta, z nichž řada vyčkává na následující měsíce, kdy spousta značek slibuje příchod levnějších elektromobilů.

Prodejní starosti VW se ale netýkají jen Evropy. Aktuálně třeba zpozdily uvedení ID.7 do USA a Kanady, protože se změnila "dynamika trhu".

Renault zatím nemá na trhu tolik elektromobilů jako VW, ale třeba u Meganu - byť si meziročně také o něco pohoršil - není vidět takový propad jako u konkurenční ID.3, který je prodejně úspěšnější už jen o několik stovek kusů. Taková Dacia Spring si ale meziročně pohoršila o skoro 10 tisíc kusů, byť tam je propad možný připsat čekání na modernizaci.

Mimochodem Renault má na letošní rok připravené jedno eso v rukávu: na trh se dostane elektrická R5. Příští rok ho bude následovat R4, která bude více inklinovat ke kategorii SUV. Podobné auto odvozené od ID.2 chystá podle skic i Volkswagen.

Už loni jsme přitom psali o tom, že francouzské nebo italské automobilky, na rozdíl od Volkswagenu, ve vývoji levných elektromobilů nezaspaly. Vedle R5 nebo nového Twinga tak existuje také Citroën ë-C3, který spolu se Springem patří k nejlevnějším elektromobilům v Evropě. Na českém trhu startuje na 630 tisících korunách.

Stejný základ dostane také chystaný Fiat Panda, který by mohl mít podobné parametry. Pod hranicí 700 tisíc korun je možné koupit rovněž elektrický Fiat 500, byť jen s malou baterií a nuzným dojezdem 190 kilometrů.

Klíčová je otázka, jestli to bude stačit na sílící čínskou konkurenci, která sice zatím v Evropě úplně levná elektroauta nenabízí, to by se nicméně v následujících měsících mohlo změnit. Třeba Leapmotor, který je částečně vlastněný Stellantisem, plánuje v polské fabrice zmíněného konglomerátu začít montovat levný elektromobil zatím známý pod označením T03.

Právě montáž z dovážených dílů nebo plnohodnotná výroba, kterou plánuje třeba Chery ve Španělskou nebo BYD v Maďarsku, by cenově mohla čínským elektromobilům výrazně pomoci. Odpadnou totiž náklady na dlouhou lodní dopravu aut do Evropy a pomůže to odvrátit i potenciální hrozbu zavedení dovozních cel, nad nimiž Evropská komise v reakci na státní dotace, které do automobilového sektoru v Číně proudí, stále uvažuje.

A aby toho nebylo málo, už zmíněný BYD přiveze do Evropy také malý levný elektromobil Seagull. Jeho cena by se měla vejít pod půl milionu korun a dojezd podle velikosti baterky by měl být kolem 300 nebo 400 kilometrů. Při pohledu na parametry Springu nebo ë-C3 jsou to v této cenové hladině standardní hodnoty. Dá se očekávat, že podobná čísla bude mít i Renault Twingo.