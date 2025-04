"Lhali nám. Rusové nejsou tak silní." Zajatí Číňané shodili propagandistickou bombu

Dva čínští vojáci, jejichž zajetí minulý týden oznámily ukrajinské úřady, vystoupili dnes v Kyjevě na tiskové konferenci. Vyjádřili naději, že budou vyměněni, a vyzvali své spoluobčany, aby do války na straně Ruska neodcházeli, mluvili o lžích i slabosti agresora. Informovala o tom agentura AFP.

Mediální akce s jasně propagandistickými rysy se konala poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Moskvu ze zatahování Pekingu do ruské invaze. Podle jeho informací bojuje na frontové linii na Ukrajině několik set čínských občanů. Kreml tvrzení popřel a Peking varoval válčící strany před "nezodpovědnými výroky".

Číňané oblečení v maskáčových uniformách byli v poutech dopraveni do tiskového střediska v Kyjevě, kde seděli obklopeni ozbrojenými ukrajinskými vojáky. Z jejich projevu nebylo možné určit, zda se vyjadřují z vlastní vůle, uvedla AFP.

V projevu v čínštině uvedli, že byli zajati při bojích v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. K ruské armádě se podle svých slov přidali poté, co na internetu zareagovali na příslušné inzeráty.

"Doufám, že mě Čína vymění s Ruskem a Ukrajinou a dopraví mě zpět do Číny," řekl jeden z mužů, 26letý Čang Žen-po. Druhý, 33letý Wang Kuang-ťün, řekl: "Chci říct svým spoluobčanům, kteří chtějí do války na Ukrajině: do této války nechoďte."

Tento voják rovněž obvinil Rusko, že lže o své vojenské síle a slabosti Ukrajiny. "Když se do války skutečně zapojíte, až přijde okamžik bojů, zjistíte, že všechno je lež," dodal.

Rusko umožňuje cizincům narukovat do své armády, stejně jako Ukrajina. Čína se v ruské válce proti Ukrajině prezentuje jako neutrální strana a říká, že neposílá smrticí pomoc ani jedné straně, ale zároveň je blízkým partnerem Moskvy.

