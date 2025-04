Na tohle auto nedají Češi dopustit. Zjistili jsme, čím si je Škoda Kamiq získala

Ještě před rokem bychom teď dost možná psali nekrolog Škody Kamiq. Jenže v Mladé Boleslavi i kvůli klesající poptávce po elektromobilech a zmírnění normy Euro 7 plány přehodnotili. A zákazníci na malé SUV slyší, letos je po Octavii druhým nejprodávanějším autem v Česku. Čím si dokázalo zákazníky získat?

Nejčernější plány ještě na počátku roku 2023 mluvily o tom, že Škody Scala, Kamiq a Fabia kvůli emisní normě Euro 7 skončí do dvou let. Jenže norma prošla v mírnější formě, navíc poptávka po spalovacích motorech neklesá, takže auta na platformě MQB A0 vydrží až do konce dekády. A ještě se dočkají hybridu, jak řekl na počátku letošního roku šéf Škoda Auto Klaus Zellmer.

V některých situacích by elektrifikovaný pohon pomohl už teď, třeba spotřebě při popojíždění v kolonách nebo hbitější akceleraci z místa. Jenomže zároveň je současný přeplňovaný litrový tříválec, který tvoří ve verzi s 85 kW většinu prodejů, vyladěný téměř k dokonalosti. Kultivovanější a tišší projev motoru se třemi válci abyste na trhu pohledali. Že je pod kapotou, zjistíte, jen když je motor studený, nebo ho trápíte do prudkého stoupání.

Pak je jeho projev hlučnější a trochu hrubší, při běžné jízdě i ve vyšších rychlostech o něm ale nevíte. Výraznější už je třeba na dálnici aerodynamický šum, případně hluk směřující do kabiny od pneumatik.

Testované auto v atraktivní oranžové metalíze - za 22 300 korun - mělo tříválec zkombinovaný se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem DSG. Navzájem si dobře rozumí, většinu času drží automat motor v takovém pásmu otáček, aby na ukazateli spotřeby svítily na neelektrifikovaný pohon hodnoty více než příjemné. A kdo chce, může vyžít možnost manuálního řazení pádly pod volantem.

Potěší dynamika vozu, především pak pružné zrychlení - a dech autu nedochází ani výrazně nad českým dálničním limitem. Kdysi Kamiq s automatem DSG při zrychlování trápilo cukání, to už je ale od loňského faceliftu minulostí.

Zmíněná spotřeba se na městských a příměstských trasách drží kolem pěti litrů. Dálniční tempo podle palubního počítače znamená spotřebu oscilující kolem sedmi litrů, případně lehce nad touto hodnotou. Výsledný průměr za více než sedm stovek najetých kilometrů se dostal na 6,4 litru. To je o 0,5 až 0,8 litru výše, než udává automobilka.

Kromě motoru nezklame ani podvozek, který je komfortní a jistý zároveň. Kočičí hlavy ani nepocítíte, problém mu snad dělá jen větší množství příčných nerovností za sebou. Řízení má dobře nastavený posilovač, není ani příliš lehké, na druhou stranu se s vámi ale nebude prát. Pomáhá tomu i volant s takřka ideálním tvarem a tloušťkou věnce, byť esteticky si na dvouramenné řešení pořád nemůžeme zvyknout.

Po usednutí za něj budete mít možná až příjemně staromilský pocit, zvláště pokud jste v nedávné době jezdily novými škodovkami s velkou obrazovkou a bez klasických tlačítek. Klimatizace tady má samostatný panel s bytelnými ovladači a klasickými tlačítky i pro nastavení intenzity větrání.

Voličem automatu je páka, ne miniaturní joystick, a ruční brzda je klasická, ne jen elektrická.

Obrazovka Kamiqu samozřejmě nechybí, díky příplatkům mělo testované auto nejvyšší verzi infotainmentu s úhlopříčkou 9,2 palce a vestavěnou navigací. Grafika a přehlednost jsou bez výhrad, odezva by ale mohla být rychlejší, stejně jako "startování" bezdrátového připojení Android Auto.

Součástí balíčku s lepším multimediálním systémem za 28 tisíc korun jsou také plnohodnotné desetipalcové digitální budíky. Ty u koncernových aut chválíme vždycky - a jiné to nebude ani u Kamiqu. Displej nabízí několik režimů zobrazení, je velmi přehledný a umí promítat obraz z navigace. Navíc si můžete přizpůsobit, co vlastně bude do vašeho zorného pole promítáno.

Tradičně silnou stránkou Škody je vnitřní prostor, u Kamiqu především ten na zadních sedadlech jak do délky, tak do výšky a šířky. Trojice cestujících se ale dozadu poskládá jen těžko, mimo jiné kvůli zvýšenému středovému tunelu, u testovaného auta ještě umocněného odkládací poličkou.

Vzhledem k délce 4241 mm nepřekvapí, že více místa vzadu je zdaněno kratším kufrem. Ten má i tak objem 400 litrů, byť o osm centimetrů delší Scala se stejným rozvorem náprav je v tomto ohledu podstatně praktičtější. Nepotěší ani schod po sklopení zadních opěradel, naopak na boku zavazadelníku najdete praktické schránky a či háčky.

Oproti Scale ale s Kamiqem získáte vyšší pozici za volantem, a také se díky kratšímu zadnímu převisu s SUV lépe manévruje. Je vidět, že město je jeho přirozené hřiště. Z auta je také výborně vidět ven všemi směry.

Škoda Kamiq 1.0 TSI DSG Top Selection Motor: přeplňovaný zážehový tříválec, 999 cm3, pohon předních kol

Výkon: 85 kW / 115 k

Točivý moment: 200 Nm

Nejvyšší rychlost: 195 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 10,2 s

Průměrná spotřeba: 5,6 - 5,9 l/100 km

Emise CO2: 127 - 135 g/km

Rozměry (d / š / v): 4241/ 1793 / 1531 mm

Rozvor náprav: 2639 mm

Objem zavazadlového prostoru: 400 / 1395 l

Cena od: 579 900 Kč

Základní Škoda Kamiq s litrovým tříválcem TSI o výkonu 70 kW a manuální převodovkou stojí 479 900 korun. Testovaná verze s 85 kW je o 20 tisíc dražší, automat DSG se pak dodává až od druhé výbavy Top Selection s cenou nejméně 579 900 korun. A pokud byste si auto dovybavili jako na fotkách, počítejte s cenou 727 600 korun.

Výbava Škody Kamiq Testovaný Kamiq Top Selection má v základní výbavě dvouzónovou automatickou klimatizaci, osmipalcové rádio s osmi reproduktory, bezdrátový Android Auto a Apple CarPlay, základní osmipalcové virtuální budíky, vyhřívaný kožený volant, vyhřívaná přední sedadla, automatické stěrače, diodová přední a zadní světla, zadní parkovací senzory, stříbrné střešní ližiny nebo 16palcová litá kola. To je verze za 579 900 korun. Auto na fotkách pak mělo příplatky celkem za 147 700 korun, mimo jiné 9,2palcový multimediální systém s navigací, desetipalcové digitální budíky, automatické parkování, couvací kameru, elektrické víko kufru, volič jízdních režimů, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, Matrix LED světla, 17palcová litá kola nebo oranžovou metalízu. Akční verze 130 let nabízí manuální klimatizaci, rádio s osmipalcovou obrazovkou, bezdrátové Android Auto a Apple CarPlay, základní virtuální budíky, vyhřívaná přední sedadla, zadní parkovací senzory a kameru, diodová přední a zadní světla nebo 16palcová litá kola. Provedení 130 let Premium přidává hlídání mrtvých úhlů, dvouzónovou klimatizaci, desetipalcové budíky, bezklíčové odemykání a startování, přední parkovací senzory, elektrické víko kufru, vyhřívaný volant nebo 17palcová litá kola.

Jenže ve Škodovce mají tajný trumf a ten se jmenuje 130 let a 130 let Premium. Jedná se o akční verzi k výročí okřídleného šípu, která se 70 kW začíná na 469 900 korunách, ovšem s lepší výbavou než běžný základní stupeň. Se silnějším litrem a automatem pak Kamiq 130 let stojí 529 900 korun, ve verzi Premium o 40 tisíc korun více. Jakou výbavu měl nejen testovaný Kamiq, ale i zmíněná akční verze 130 let najdete v přiloženém boxíku.