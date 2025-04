Autosalon plný neuvěřitelných strojů. Takovou výstavu aut jste ještě neviděli

Příjezdové silnice několik kilometrů před výstavištěm ucpané, parkoviště plná a lidí na výstavě, že se mezi stánky ani nedalo hnout. To není popis velké výstavy osobních aut, ale velké výstavy stavební, těžařské a obecně těžké techniky Bauma. Tu druhý dubnový týden hostil Mnichov, koná se tam jednou za tři roky. A takový zájem mohly závidět i velké autosalony v dobách největší hojnosti.

Opravdu, ačkoliv novináři mají tendenci občas trochu přehánět, letošní Bauma byla pompézní a velkolepý veletrh se vším všudy. Tím spíše pro někoho, kdo je zvyklý na světové výstavy osobních aut posledních zhruba deseti let. Na 414 tisících metrech čtverečních volných ploch výstaviště (doplněné ještě 200 tisíci metry čtverečnými v pavilonech) vznikly mnohdy opulentní improvizované pavilony jednotlivých vystavujících firem.

Vzpomeňme třeba na některé ročníky frankfurtského autosalonu, kde to na hlavní volné ploše rozbalilo s vlastním pavilonem Audi. V posledních letech se i vinou krize a úpadku zájmu o výstavy osobních aut s něčím podobným nesetkáte.

Jednoznačně nejvíce zaujala expozice společnosti Liebherr na ploše 14 tisíc metrů čtverečných, kde se dokonce pořádaly komentované prohlídky vystavené techniky. K vidění bylo na 70 exponátů, řada z nich rovnou v akci. Návštěvníky zaujal jednak autonomní kolový nakladač, který své schopnosti předváděl v improvizované pískovně, jednak také elektrický autonomní sklápěč T 264 pro použití v dolech. Ten byl ale jen statický, přesto velikostně impozantní.

Jeho baterka má 3,2 MWh, přičemž nabíjení je možné až 6 MW. K tomu navíc uveze vozidlo až 240 tun nákladu.

Švýcarská firma patří k lídrům v oboru těžkých strojů a její stánek proto do jisté míry ukázal to, co pak bylo v různých podobách k vidění i u dalších vystavovatelů: především hledání alternativních pohonů. Hodně se ale napříč stánky skloňovala i digitalizace, prakticky tedy to stejné, co hýbe světem osobních aut.

Baterky se objevily i v těch úplně nejtěžších strojích. Dobrým příkladem je japonské důlní rypadlo Komatsu PC7000E-11, které váží 690 tun. Přesto má elektrický pohon s výkonem dvakrát 1200 kW a jeho lžíce pojme najednou až 44 m3 materiálu. Komatsu stejný stroj nabízí i s naftovým pohonem.

Prakticky kompletně elektrifikovanou expozici nabídlo Volvo CE včetně kloubového tahače, Mercedes předvedl elektrický domíchávač a americká firma Case CE zase rypadlo s vyměnitelnými bateriovými moduly. Stroj by tak měl vydržet pracovat delší dobu, pokud se z něj stane součást nabídky značky. K vidění byly i další elektrické jeřáby nebo nakladače, mimo jiné i v režii čínských značek.

To je nicméně další paradox Baumy. Zatímco výstavy osobních aut i v Evropě už čínské automobilky vzaly útokem a jejich přítomnost byla loni silně cítit i na veletrhu užitkových a nákladních aut v Hannoveru, na výstavě těžké techniky jich tolik nebylo.

Nechyběl samozřejmě tamní lídr a jeden z celosvětově vůbec největších výrobců těžké a zemědělské techniky Zoomlion. Ukázal mimo jiné vlastní domíchávač na elektrickém nákladním autě Dongfeng, u nějž ale zatím probíhá homologace, a také největší elektrickou vysokozdvižnou plošinu v Evropě ZT72J-V. Ta se dokáže vysunout až do výšky 72,3 metru.

Za zmínku stojí třeba také expozice značky Sany nebo vozidlo LGMG MTE106H, což je elektrický nákladní automobil pro důlní použití s až 528kWh baterkou a nosností 70 tun.

Jenže hlavní plochu si pro sebe ukradly tradiční lídři stavebního a těžkého sektoru: kromě již zmíněných měla třeba vlastní pavilon značka Caterpillar, velkou venkovní expozici nabídla německá skupina Wirtgen a třeba japonská firma Hitachi rovnou přivezla designový koncept Landcros One představující rypadlo budoucnosti s rozhraním využívající umělou inteligenci a ovládání kombinující fyzické a digitální. U všech velkých firem stály stroje na elektrický pohon.

A věděli jste, že jedna z odnoží Hyundai také vyrábí stavební stroje? Opět dokonce i elektrické v různých velikostech.

Mezi vystavovateli nechyběla ani kopřivnická Tatra, která předvedla dvojici Phoenixů v nové generaci s podvozky v konfiguraci 8×8 a nástavbami VS-Mont. Modré auto je třístranný, červené pak jednostranný sklápěč. A alespoň soudě dle zájmu o oba modely v den, kdy jsme výstavu navštívili, Phoenix dokázal publikum rozhodně zaujmout.

Dohromady se do Mnichova sjelo podle pořadatelů 3601 vystavovatelů z 57 zemí. Drobné srovnání: autosalon (či veletrh mobility) IAA v Mnichově v roce 2023 nabídl 750 vystavovatelů z 38 zemí. Baumu pak navštívilo přes 600 tisíc lidí, opět je to o cirka sto tisíc větší číslo než v případě mnichovského autosalonu.