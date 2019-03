Volkswagen objevuje plechové zlato za pět minut dvanáct. Test malého SUV T-Cross

Malá SUV jsou v poslední době velký hit. Lidé mění venkovské statky za města, hřmotné offroady za titěrné crossovery. Volkswagen objevil tohle plechové zlato skoro za pět dvanáct, konkurenci už má velkou. Patří do ní Kia Stonic, Renault Captur, Opel Crossland X, Peugeot 2008, Seat Arona či Mazda CX-3. Volkswagen svým T-Crossem zaujme hlavně čerstvé řidiče, své úkoly plní náramně. Vyzkoušeli jsme ho na deštivé Mallorce.

Je to vcelku vtipná podívaná, jak se Volkswagen snaží prasknout usedlou bublinu, kterou si desítky let puntičkářsky pěstoval. Passaty, Golfy a Pola tankovaly elixír dlouhověkosti, generaci od generace se měnily jen šmahem restaurátorského štětce. Auta z Wolfsburgu mládla, ale rysy jejich karoserií se nikdy pořádně nezměnily.

T-Cross je něčím víc, tvrdí Volkswagen. Hýří barvami, trochu jinou palubní deskou a odlišnou grafikou zadních svítilen. Tohle auto patří na městský bulvár a řídit ho budou mladí, energičtí a zároveň nenároční lidé.

K vesnici zády, k městu čelem

Centrum Palmy, hlavního města největšího ostrova na Baleárech. Křivolaké uličky, spousta lidí, skútrů, šumná doprava. Projíždíme přes náměstí krále Juana Carlose I. už potřetí, možná počtvrté - hned za ním je úzká jednosměrka s chodníkem po jedné a řadou zaparkovaných aut po druhé straně. T-Cross má výtečně předvídatelnou karoserii s krátkým čumákem a koly v rozích karoserie (s rozvorem něco málo přes 2,5 metru). Je výborně ovladatelný i v tak stísněných prostorách. A fungovat to bude kdekoli na světě.

T-Cross přerůstá malý Volkswagen Polo o skoro 5,5 centimetru na délku a bezmála 14 centimetrů na výšku, platformu ale mají oba vozy totožnou. Řidič nicméně v T-Crossu sedí bezmála šedesát čísel nad vozovkou, o tom si v Polu můžete nechat jen zdát. Všimněte si, jak vysoké dveře zužují prosklení, uvnitř můžou "kovové hradby" vadit ve výhledu, ale sedí se naštěstí dost vysoko. Navíc hlídač mrtvého úhlu je v každém T-Crossu už v základní výbavě.

Je přitom super, že lavice pro pasažéry za řidičem se dá o 14 centimetrů posunovat, takže úplně vzadu může vzniknout až 1281 litrů prostoru. Generace Y se městem proplete i s menší bagáží v kufru a ještě se bude cítit jako v útulné kavárně.

Bezdrátové dobíjení je jako běžně schované za řadicí pákou pod gumovou vložkou, hned vedle jsou dva USB konektory. Druhou dvojici najdou cestující vzadu na středové konzoli. Osmipalcový dotekový displej je dobře čitelný, hezky reaguje. Kdo si stáhne appku Volkswagen Connect, může prozkoumat informace o cestě a projetém palivu anebo se zkusit poprat o titul nejúspornějšího jezdce na Facebooku.

Co naplat, že všechny plasty jsou spíše tvrdší a ještě má každý trochu jiný z 50 odstínů šedi. Variabilní provedení velkého dekoru palubní desky připomíná geometrické 3D efekty a vůbec personalizace celého interiéru je lákadlem pro ty, kteří chtějí mít vůz navržený podle svého vkusu.

Reprobedny od kalifornských audiomágů z Beats mají 300 wattů, osmikanálový zesilovač a subwoofer v kufru. Basy se noří do macošské hloubky a čisté výšky hrají paletou barev. Laďte na iPhonu Spotify a zaposlouchejte se.

Litrový motor je nejvhodnější

Silnější litrový benzin (85 kW, 115 koní) si s tunu a čtvrt těžkým autem snadno poradí. Turbo je občas slyšet, zvlášť když sedmistupňové DSG kvapně podřadí při zvýšeném tlaku na plynový pedál. Jinak nechá otáčky povalovat hodně nízko, čtyřicítkou se dá jet s klidem i na pětku. K dispozici je také schopný šestistupňový manuál.

Volkswagen nabízí také slabší benzin s výkonem 70 kW (95 koní) a pětistupňovou manuální převodovkou pro opravdové flegmatiky. Chystá se rovněž dieselová jednotka 1,6 a benzinový čtyřválec o objemu 1,5 litru. Ve světle schopného litrového benzinu možná zbytečné položky, T-Cross si s tříválcem bez problémů vystačí. Cena za silnější variantu s manuálem je 460 tisíc, s automatem jste na půl milionu.

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Motor: benzinový 3válec, 999 cm3, turbo

Výkon: 85 kW/115 koní

Převodovka: 6st. manuální

Nejvyšší rychlost: 193 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 10,2 s

Spotřeba: 5,1 l/100 km

Rozvor: 2551 mm

Objem kufru: až 455 litrů (včetně úložiště pod podlážkou)

Základní cena: 457 900 Kč

Podvozek je uvolněný a nepůsobí prkenně, sympaticky se pohupuje na nerovnostech mallorských cest. Je to univerzál, umí od všeho trochu a chová se flexibilně. To je ostatně filozofie většiny moderních aut podobného typu. Volkswagen odhaduje, že do šesti let bude každé druhé jeho prodané auto SUV.

T-Cross je novinkou na trhu, kde VW dosud neměl zastoupení a který vloni globálně rostl o 11 procent (6,6 milionu aut). Konkurencí mu ale bude i domácí Škoda Kamiq. Na český trh malý Volkswagen vstupuje v dubnu.