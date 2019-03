Hyundai Santa Fe už nemůže být jen levnou alternativou k BMW X5. Vyzkoušeli jsme ho

Hyundai Santa Fe vždy plnilo roli jakési dostupné alternativy k narostlým a drahým SUV německých značek. V plné výbavě se dalo pořídit za zlomek jejich ceny. A jako takové auto navíc nikdy nezklamalo – bodovalo komfortním podvozkem a kvalitním prostorným interiérem. Teď je tu však nová generace a konkurence jí vyrostla i v řadách plebejštějších značek. Nové Santa Fe se tak místo lákání šoférů, kteří by chtěli BMW X5, ale nemají na něj, musí k úspěchu probojovat v tvrdém souboji se Škodou Kodiaq nebo Seatem Tarraco. Už nemůže zaujmout jen cenou a bohatou výbavou. Na první místo teď staví bezpečnost.

V ceníku tak jsou klasické a dnes již obligátní položky: občas lehce zmatkující adaptivní tempomat, který sám udržuje rychlost a odstup od vozidla před vámi, samočinné udržování vozu v jízdním pruhu (s ohledem na rozměry Santa Fe je na okresce poměrně otravné) nebo hlídání slepého úhlu.

Šikovný je rovněž i od konkurence známý asistent, který sleduje prostor za autem, když řidič vyjíždí z řady zaparkovaných aut. Pokud se "na kolizním kurzu" objeví jiné auto, dokáže sám zastavit.

Kromě toho ale Hyundai přináší i užitečné zajímavosti, funkce nazvaná Rear Occupant Alert upozorní zapomnětlivé řidiče na to, že v autě nechávají na parkovišti u nákupáku děti.

Safety Exist Assist pak monitoruje prostor za vozem a v případě, že by se vaše ratolesti snažily otevřít dveře do cesty cyklistovi nebo projíždějícímu autu, zasáhne aktivací elektronických dětských pojistek a caparti dveře neotevřou. Něco podobného vám může ušetřit minimálně spoustu vysvětlování.

Jistě, jen podobné elektronické systémy vám bezpečí na palubě nezaručí, Santa Fe si ale vloni odneslo skvělé (druhé nejlepší ve třídě SUV, když porazilo i BMW X5) hodnocení v testech Euro NCAP a v Americe dostalo od tamního Institutu pro bezpečnost na silnicích ocenění Top Safety Pick, které se uděluje jen těm nejbezpečnějším vozům.

Bezpečí posádky si tedy z požadavků na rodinné SUV, můžeme odškrtnout. Prostorný interiér také: místa je dost vpředu, vzadu (prostor pro hlavu, pravda, lehce omezuje panoramatické střešní okno) i v kufru (625 litrů standardně). Přední sedadla jsou pohodlná a široká, zadní posuvná a s polohovatelnými opěradly. Potěší i rozměrné držáky na americké full-size kelímky s kokakolou, obrovské schránky v loketní opěrce a před voličem automatu, mobil si spolujezdec může odložit do otevřené poličky.

Všechno bohužel dokonalé není. To, že se do dveřních schránek nevejde velká lahev s pitím by se ještě dalo omluvit, v testované pětimístné verzi ale Santa Fe svoji rodinnou využitelnost degraduje velice nízkým užitečným zatížením: v top výbavě uveze jen 427 kilo včetně řidiče. Když se dovnitř posadí čtyři stokiloví pořízci, nastane problém. Doporučujeme tedy nešetřit, připlatit deset tisíc a pořídit sedmimístné provedení, která zvládne uvézt i se šoférem dostatečných 574 kilo.

Jak jsme si poslední dobou zvykli, Hyundai dokáže bodovat i kvalitním provedením interiéru. A Santa Fe není výjimkou. Palubní deska je hezky zpracovaná, několik odstínů šedé a hnědé barvy spolu hezky hraje. Zajímavým detailem je žerzejový vzor na stropě auta nebo sympatické prošívání sedadel. Solidní je i ergonomie, palubní systém sice není posledním výkřikem na poli konektivity, ale snadno se ovládá a tlačítka sloužící k nastavení klimatizace jsou příjemně velká.

Pokud někde předchozí generace "Santy" ztrácely, bylo to v nastavení podvozku. Novinka tyto nedostatky naštěstí napravuje, na okreskách se s ní dá jezdit až překvapivě rychle. Nebývale strmé řízení umocňuje pocit relativní hbitosti jinak dvoutunového vozu, který poctivě drží v zatáčkách. Oblouky ale neprojíždí bez náklonů a několik rychlých změn směru, které přijdou rychle po sobě, již není zrovna příjemným zážitkem.

Pomohly by adaptivní tlumiče, které by dokázaly lépe spojit komfort s projevem v zatáčkách. Zamezit by mohly i tomu, jak se auto na nerovnostech dokáže trochu nervózně roztřást a rozkývat. Nejen na rovném asfaltu, jehož povrch ruší jen dlouhé vlny, je ale Santa Fe příjemným společníkem, v němž je radost absolvovat dlouhou cestu.

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Premium Luxury (pětimístná verze) Motor: naftový 4válec, 2199 cm3

Výkon: 147 kW v 3800 ot./min.

Točivý moment: 440 Nm při 1750 ot./min.

Nejvyšší rychlost: 203 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,4 s

Kombinovaná spotřeba: 6,1 l/100 km

Provozní hmotnost: 2055 kg

Objem zavazadlového prostoru: 625 l

Cena od: 1 279 900 Kč

Oproti předchozím generacím se navíc výrazně zlepšila i spotřeba. Pod kapotou sice klokotá 2,2l naftový čtyřválec o výkonu 147 kW, který v zásadě poháněl i předchozí generaci, nově je ale spojen s příjemně nastaveným osmistupňovým automatem. Převodovka řadí rychle, hekticky nepodřazuje, místo toho využívá točivý moment motoru. Výsledkem je tak spotřeba, která již neatakuje desetilitrovou hranici. S velkým SUV se dá běžně jezdit za 8,5 litru. To je s ohledem na jízdní dynamiku fajn.

Že by vám stačil motor? Nebo manuál? V Česku můžete zatím zapomenout. Santa Fe je v současné době jednou z nejjednoznačnějších nabídek na českém trhu, v ceníku je jen jeden motor - 2,2l nafťák spojený standardně s automatem a pohonem všech kol - a jedna jediná top výbava.

Jmenuje se Premium Luxury a jak název napovídá dostanete v ní vše: od koženého čalounění vyhřívaných a ventilovaných sedadel vpředu, vyhřívaných vzadu až po praktický head-up displej, navigaci a také třetí řadu sedadel.

Připlatit lze jen 19 900 korun za metalízu a dá se rovněž zvolit pětimístná verze, ale jak už jsme psali, nedělejte to. Ušetříte zanedbatelných 10 000 korun (prodejce vám částku z ceny odečte), což je při ceníkové ceně 1 289 900 Kč skutečně zlomek.

To je pochopitelně na Hyundai hodně. Obzvlášť, když uvážíte, že předchozí Santa Fe se dalo pořídit snadno i za ceny okolo 800 000 korun. Jen jste se museli spokojit s pohonem předních kol a atmosférickým benzinovým motorem. I Škoda vám Kodiaq 2.0 TDI/140 kW v plné výbavě prodá levněji. Nejdražší Hyundai tak na českém trhu na růžích ustláno mít nebude. Dobré auto to ale rozhodně je.