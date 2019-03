Nová Mazda3 ztratí ty, co hledí na cenu. Bát by se ale měli začít u Audi a Mercedesu

Kdo si otevře ceník nové Mazdy3, prodělá malý šok. Mohlo by ho zarazit, že nejlevnější kompaktní hatchback z Japonska začíná na částce 520 900 korun. Přitom mnozí z konkurentů jsou v základu cenově dostupnější, ať už je řeč o novém Fordu Focus, Seatu Leon nebo třeba i nové Škodě Scala, která by se ráda zařadila mezi kvalitativně lepší skupinu, než byl doposud Rapid Spaceback.

Jenže Mazda nikdy nebyla značkou, která by lákala fanoušky na nízkou cenu, nenabízí auta pro mainstreamovou populaci, ať už je řeč o kterémkoli modelu, který má v nabídce, jmenovitě od malé Mazdy 2 až po SUV CX-3 nebo CX-5. Je svá úplně ve všem. A navíc si to může dovolit.

"Cena od" sice může v případě "trojky" odradit, ale jen na první pohled. Pokud se jí dá šance i na ten druhý, už nevypadá zdaleka tak draze. Za zmíněnou základní cenu má auto všechno, co vás napadne. Jmenovitě klimatizaci, zadní parkovací senzory, navigaci, LED světlomety, adaptivní tempomat a především špičkovou bezpečnostní výbavu včetně hlídání v jízdních pruzích, brzdového asistentu nebo systému rozeznávání dopravních značek.

Dá se říci, že v Mazdě se rozhodli udělat radikální řez. Většina zákazníků si totiž nejlevnější Mazdu stejně nekupovala. Na Slovensku si více jak 80 procent lidí pořídilo Mazdu 3 ve vyšších výbavách, v Česku se až donedávna prodávala za cenu pod půl milionu ve 30 procentech případů. Ostatní stejně vybrali lépe vybavené verze.

I kdyby se stalo, že o zmíněných 30 procent, tedy téměř o třetinu potenciálních kupců hledících na cenu automobilka s novou cenovou politikou přijde, trápit ji to nebude. Mezeru vyplní, má totiž velkou šanci sebrat klientelu značkám, se kterými se až do posud tak sebevědomě rovnat nemohla, třeba i Audi s modelem A3.

Nová "trojka" je totiž vedle nabité výbavy také fantasticky navržená. Málokteré auto v této třídě umí na sebe přitahovat pozornost s takovou jistotou. Mazdám se daří v jedné náročné disciplíně - přetavovat koncepty v reálné modely. Trojka vypadá, jako by ujela designérovi z rýsovacího prkna rovnou na silnice, aniž by se na ní stihly podepsat zástupy těch, kteří zodpovídají za homologaci sériových aut, kterou ovlivňuje bezpečnost nebo požadavky na emise a spotřebu, tedy za všechny ty parametry, které nakonec ubírají vozům na vizuální originalitě.

Postavte vedle sebe (a sem si dosaďte jakýkoli lepší kompakt) a Mazdu3. Je zkrátka jiná. I kdyby se vám ale nová "trojka" nelíbila, má další kvality. Ani u předchozí generace nepatřil interiér mezi slabší stránky vozu, teď je ale design i zpracování posunulo ještě dál. Ocenění si zaslouží i přepracovaný středový tunel mezi pasažéry vpředu, je tu víc místa na drobnosti a lépe se sem odloží dva kelímky s pitím.

Už při představení hatchbacku se objevily pochybnosti, jestli Mazda neobětovala na oltář krásy také část pohodlí po pasažéry vzadu. O místo na nohy ani tolik nejde, rozvor se dokonce nepatrně prodloužil (2700 mm vs. 2725 mm). Diskutabilním prvkem je záď, u které se už ani nedá mluvit o tlustém C-sloupku, jako spíše sloupu, pilíři nebo pylonu. Těžko se mi s běžnou ženskou postavou kritizuje nedostatek prostoru na hlavu, ale ani vyšší postavy si zas tak moc nestěžovaly.

Místa vzadu je totiž dostatečně, na pocitu stísněnosti se ale tvar karoserie podepisuje, je tu zkrátka víc tma, protože linie oken jde ostře vzhůru. A pohled šikmo vzad řidiče příliš nepotěší, standardně montované parkovací senzory vzadu jsou více než vítaným pomocníkem.

A komu záleží hlavně na velikosti kufru a jeho praktických vlastnostech, nad Mazdou by i nadále mohl ohrnovat nos, zavazadlový prostor má v základu sice velmi slušný objem 358 litrů, jenže dost vysoko položenou hranu, díky níž je ale záď auta tak elegantní.

Ovšem ani předchozí generace tohoto modelu nebylo typické rodinné auto, u něhož je zásadní, jak se cítí posádka i ve druhé řadě. Trojka je auto pro řidiče, a to se zaplaťpánbůh nezměnilo. Sedí se v ní pořád tak dobře jako dřív, volant skvěle padne do ruky a je radost se v ní vydat, ať už cesta vede jen do práce nebo mnohem, mnohem dál.

Že má nyní jednodušší zadní nápravu (víceprvkovou nahradila vlečená ramena spojená zkrutnou příčkou) se při běžné jízdě nedá absolutně poznat. Dostala novou platformu, která bude podpírat také čerstvě představené malé SUV CX-30 a možná i další modely, které nyní Mazda uvede na trh. Chtělo by to absolvovat delší trasu, abychom mohli spolehlivě říct, že je i po jízdní stránce výrazně vyspělejší, ale na řidiče umí udělat první dojem velmi pozitivní.

A ještě v něčem se zlepšila. Občas totiž Mazdy trpěly na přílišnou hlučnost. Všímali si toho hlavně lidé s vytříbenějším sluchem, kterým vadí mírné, avšak konstantní dunění, které se dalo vypozorovat jak u předchozí trojky, tak i Mazdy 6 ve vyšších rychlostech. Nová trojka má i speciálně navržené koberečky a pěnu jako výplň za reproduktory, a to vše proto, aby kabina byla tišší.

Škoda, že v nabídce jsou aktuálně jen dva motory, základní benzinový atmosférický dvoulitr G122 s výkonem 90 kW a 213 Nm a diesel o výkonu 85 kW. Motor, o němž Mazda mluví jako o malé revoluci, tedy Skyactiv-X181, který má spalovat benzin ale stejně jako diesel - tedy bez svíček, samovznícením při vysokém tlaku, totiž zatím nikdo ještě neviděl, prodávat by se měl snad na podzim.

Mazda 3 Skyactiv-G122 Motor: benzinový 4válec, 1998 cm3

Výkon: 90 kW (122 koní) při 6000 ot./min.

Točivý moment: 213 Nm při 4000 ot./min.

0-100 km/h: 10,4 s

Nejvyšší rychlost: 197 km/h

Hmotnost: 1364 kg

Spotřeba: 5,1 l/100 km/h

Převodovka: 6st. manuální

Objem kufru: 358 litrů

Cena od: 520 900 Kč

Testovali jsme tedy benzinovou verzi, která je charakterem známá všem předchozím majitelům. Lineární akcelerace je příjemná, ale nečekejte na silnici výkonové drama. Je to škoda, protože výkonnější a charakternější motor by tomuto vozu slušel.

Využívá mikro-hybridní technologii, tedy díky silnějšímu alternátoru a 48voltovému startéru umí lépe využívat dobíjení a rekuperovat energii i při brzdění. To vše má pomoci zajistit i lepší spotřebu, k té normované je ale v praxi těžké se přiblížit.

Řazení se zdá být ještě lepší než dřív, manuál je přesný a krátká řadička příjemná do ruky. Pokud k tomu nemáte opravdu zásadní důvod, nedávejte přednost automatu, s manuálem se totiž "trojka" řídí lépe a nepřijde o svůj charakter.

Mazda3 je prakticky ve všem lepší, než byla, ale v jedné oblasti zůstala stejná - není to auto pro masy. Design, řidičská přitažlivost a nově i tišší kabina jsou pro někoho možná jen zanedbatelná kritéria při výběru, ale pořád existuje dost těch, kterým právě na těchto vlastnostech záleží nejvíc. Mazda3 je v tomto směru rozhodně nezklame.