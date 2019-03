Volkswagen začíná šetřit, na elektromobily nebude třeba tolik lidí. Zruší 7 000 míst

před 1 hodinou

Německý automobilový koncern Volkswagen předpokládá, že během příštích pěti let u své hlavní značky VW zruší až sedm tisíc pracovních míst. Firma to oznámila ve středu. Jejím cílem je dosáhnout do roku 2023 prostřednictvím různých opatření trvalého posílení zisku značky VW o 5,9 miliardy eur (151,5 miliardy korun) ročně.

"Firma odhaduje, že automatizace rutinních činností povede do roku 2023 k zániku pěti až sedmi tisíc pracovních míst. To lze zvládnout tak, že nebudou znovu obsazována místa zaměstnanců, kteří odejdou do důchodu," uvedl koncern v tiskové zprávě. Bonus 122 tisíc pro každého. Německým závodům VW se daří, odmění se zaměstnancům číst článek Volkswagen již v úterý upozornil, že v důsledku přesunu pozornosti na elektromobily bude nucen snižovat počet zaměstnanců. Výroba elektromobilů je totiž méně náročná na práci než produkce automobilů s tradičním pohonem. Koncern loni po celém světě zaměstnával v průměru 655 722 lidí. Volkswagen rovněž oznámil, že odbyt automobilů značky VW se v únoru meziročně snížil o 2,2 procenta na 398 100 vozů, a to zejména kvůli slabší poptávce v Číně. Mezi další značky koncernu Volkswagen patří například Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche či Seat. Jeho součástí je rovněž mladoboleslavská Škoda Auto. Údaje o souhrnném prodeji všech koncernových značek za únor zatím skupina Volkswagen nezveřejnila.