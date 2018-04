Tři měsíce s Peugeotem 308 SW. Tak úsporných dieselů je mezi kompaktními kombíky málo

před 44 minutami

Papírová spotřeba je jedna věc, reálný život na silnici druhá. Tři měsíce jsme jezdili s kompaktním kombi od Peugeotu, modelem 308 SW s motorem 1.6 BlueHDi. Po několika tisících kilometrech prokázal, že jsou na trhu motory, které umí být skutečně úsporné v praxi, a to nejen na dlouhých štrekách, ale i při jízdách po městě. Je to jedno z nejuniverzálnějších aut pro rodinu. Má kufr stejně velký jako Škoda Octavia Combi, a přitom stojí o desetitisíce méně

Peugeot 308 SW je přímým konkurentem Škody Octavia Combi. Má dokonce stejně objemný kufr v základu (610 litrů). Zatímco nejlevnější škodovácký kombík vyjde na 417 900 Kč, nejdostupnější rodinný Peugeot se dá pořídit za 395 000 Kč. S bonusem za výkup starého auta by to bylo ještě o 20 tisíc méně.

Na tříměsíční test se do redakce dostal model s motorizací 1.6 BlueHDi s manuální převodovkou za 455 tisíc. V současnosti se paleta motorů napříč všemi automobilkami s příchodem Euro 6 a především nutností stlačit emise CO2 na minimum mění, tento motor o výkonu 88 kW a 300 Nm splňuje normu Euro 6.1.

V nabídce Peugeotu je přitom většina motorů už technicky upravená tak, že splňuje dokonce normu Euro 6.2. Peugeot byl zkraje letošního roku dokonce první automobilkou, která kompletně obměnila motorovou paletu a nasadila úspornější pohonné jednotky, ačkoli nové limity vejdou v platnost až na podzim.

Verze Allure je o stupeň vyšší než základ. Má už docela uspokojivou výbavu, včetně parkovacích senzorů vpředu a vzadu, mlhovek, elektricky ovládaných a vyhřívaných zrcátek a především celý balíček bezpečnostních asistentů, mezi něž patří hlídání před pouštěním jízdních pruhů, čtení dopravních značek, tempomat a automatické přepínání dálkových světel. To vše stojí o 45 tisíc korun víc.

I tak je ale Peugeot 308 SW pořád podstatně levnější než domácí konkurent, Škoda Octavia Combi. S motorizací 1.6 TDI/85 kW začíná na ceně 516 900 Kč, základní výbava je ale oproti Peugeotu chudší. Nemá ani litá kola. Zhruba se dá říci, že francouzský kombík je minimálně o 60 tisíc korun levnější než obdobně vybavený český rival.

S Peugeotem jsme ujeli přes osm tisíc kilometrů. Byl s námi na konci prosince v rakouských Alpách a v lednu se do nich vrátil z italské strany. Soužití v zimě odhalilo několik zajímavostí.

Například že vyhřívaný volant by se opravdu hodil, diesel v 308 je dost efektivní, a tak dlouho trvá, než pak vytopí interiér. Protože hlavice řadicí páky je hliníková, extrémně zebe do ruky. Sedadla jsou ale velká, měkká a pohodlná a vyhřívání sedadel soužití v zimě dost vylepší.

V extrémně chladných ránech je dieselový klapot docela znatelný, ale brzy se utiší. Ostatně, motor je skutečně jedna z nejsilnějších stránek tohoto vozu. Je totiž extrémně úsporný. Na dlouhých cestách je skutečně možné jezdit i za 4,7 litru nafty na 100 km. A to mluvíme o slušných cestovních rychlostech, žádném loudání za kamionem. Takto úsporně nás dovezl do Itálie a zpět.

Ideální je využívat otáčky, ve kterých se cítí nejlépe, zbytečně ho nevytáčet. A to zejména ve městě. I v prostředí, které obvykle dieselům nesvědčí, je stále velmi střídmý. Pokud jsme s ním především jen popojížděli po městě, obvykle se spotřeba zvedla na 5,5 litru. I to je ale pořád velmi slušný výsledek.

Peugeot 308 SW se řídí příjemně a navíc bezproblémově. Převodovka má možná trochu delší dráhy, ale k tomuto dieselu by se ani kratší nehodily. Takto se dá po městě jezdit pohodlně a neuřadit se. Jen když otáčky spadnou pod tisícovku, nemá odkud výkon "sebrat". Ani spojkový pedál ale není tak tuhý, jak u některých dieselů bývá, i když větší tlak samozřejmě vyžaduje.

Vyčítáme mu to, že horní strana volantu zakrývá budíky. Minimálně osobám průměrného vzrůstu. Zkrátka na přístrojový štít nevidí. Head-up displej to ale vyřeší. Je potřeba si zvyknout i na to, že 308 má opravdu extrémně malý průměr věnce a navíc jeho tvar není typicky kruhový, ale spíše šišatý.

Také multimediální displej začíná působit trochu zastarale, doba jde v tomto směru totiž kupředu ne mílovými kroky, ale rychlostí digitálního světla. Zejména když svítí slunce, informace na něm zobrazené jsou špatně vidět. Navigační mapy působí také už trochu oldschoolově.

Na adresu tohoto modelu se to už řeklo mnohokrát, ale kritiku to schytá i klimatizace, která nemá samostatný panel, ovládá se dotykem v menu. Samozřejmě, že se na to dá zvyknout, když už auto máte, ale neznamená to, že nebudeme připomínat, jak nepraktické je mít veškeré ovládání v hlavním menu, což odvádí pozornost.

V porovnání se "Simply clever" Škodovkou nemá 308 tak dobře zvládnutou ergonomii, přece jen kelímek s kafem se sem vejde jen jeden a navíc je držák umístěný ve schránce ve středovém tunelu. Hůř se pro něj dosáhne. A když si tam chcete odložit jiné drobnosti, musíte si vybrat. Mobil nemá k odložení ideální místo. Jsou to maličkosti, ale třeba na delší cestě trochu otravují.

V autě se dá ve čtyřech naprosto pohodlně cestovat, i když si myslíme, že na nohy pro posádku ve druhé řadě by mohlo být místa víc. Jako by se ten slušný rozvor auta někam ztratil.

Nebo za to mohou rozměrná sedadla řidiče a spolujezdce. Buď jak buď, pokud jsou ty dvě osoby vzadu děti nebo dospívající, budou se cítit pohodlně, ale někdo s dlouhýma nohama by se tu na tisícikilometrové jízdě možná trochu trápil.

Interiér ale celkově působí útulně a s čistým designem, panoramatická střecha nadělá hodně parády, posádka vzadu se díky ní cítí lépe. Je to detail, ale někdy bývá vzadu dětem špatně, protože je tam málo světla. S prosklenou střechou se jim zvedne nálada. Prakticky všechny viditelné použité materiály v kabině působí kvalitně a docela i odolně.

Potěšil nás i kufr, prohlubně nad podběhy se dají využít na drobnosti, síť podrží věci na svém místě. Háčky sice nejsou tak bytelné jako v Octavii, ale na tašky s nákupy poslouží dobře.

Peugeot se i příjemně řídí. Jakmile si zvyknete na ten malý a lehce šišatý volant, nebude mu moc co vyčítat. Je lepší, když sedí na 16" kolech, komfortu podvozku to rozhodně svědčí více než 17" disky, s nimiž jsme měli u 308 SW zkušenost. Auto se na dálnici chová jistě, je přiměřeně komfortní ve městě, nehoupe se v zatáčkách. Je to slušné vyzrálé rodinné kombi.

Musíte si tedy zvyknout na některé vrtochy konstruktérů (třeba ten volant nebo pohrdání německým přístupem k ergonomii kabiny), ovšem ve světle příznivé ceny, velmi dobré výbavy, velkého kufru a navíc superúsporného dieselu je hned atraktivnější a vyčnívá nad kdekterou konkurencí.