"Je to sobecké." Zimolovo město rozhádal obchvat, který má protnout malebnou vesnici

Stovky kamionů denně projíždějí náměstím v jihočeské Nové Bystřici. Kraj chce nadměrnou dopravu řešit obchvatem, který by ale protnul klidnou vesnici Ovčárna. To spustilo hádky mezi občany i zastupiteli, kteří zamítli jak referendum, tak obchvat samotný. Naštvali nás, rozhodneme si sami, říká místní občan Martin Bláha. A povedlo se mu vyvolat nové hlasování.

Náměstím v Nové Bystřici se line vůně dřeva. Přímo středem třítisícového města právě projíždí kamion naložený desítkami kmenů. Za pár minut po něm další a další. Mezitím taky cisterna, několik dodávek a spousta osobních aut. Vůni dřeva rychle přebíjí zápach zplodin z výfuků.

Největší město oblasti zvané Česká Kanada leží jen dva kilometry od hraničního přechodu s Rakouskem. Právě ten je důvodem silné dopravy, která místním otravuje život. "Když si v létě chcete sednout a dát si kávu, tak to je katastrofa," popisuje padesátiletý Jan.

To na nedaleké Ovčárně, malebné vesnici s padesáti obyvateli spadající pod Bystřici, panuje typická jihočeská idyla. "Je tady božský klid," pochvaluje si žena na zahrádce a její slova přerušuje jen kdákání slepic a štěkot border kolií.

Už za pár let si ale tato dvě místa mohou své role vyměnit. Kraj chce postavit silniční obchvat, který by zklidnil dopravu v centru Bystřice. Procházet má ale přímo Ovčárnou. Jeden z mostů má vést přes rybník uprostřed vesnice.

Plán vyústil ve spor, jaký město nepamatuje. "Lidi se rozdělili na dva tábory. Já jsem jednoznačně pro. Kamionů tady jezdí mračna a cesta je uzounká. Je to nebezpečné pro chodce a taky neskutečně hlučné," říká Jan, který bydlí v paneláku kousek od cesty. "Když jdou děti ze školky, musí všechny jít po strašně úzkém chodníku. Tam jedno dítě strčí druhé a bude problém," přidává se kolemjdoucí žena.

To na Ovčárně lidé mluví úplně jinak. "Nechce to tady nikdo. Je to tady takový hezký koutek přírody, který jinde není, prostě Česká Kanada. A my bychom o to přišli," míní jedna z místních žen.

"Najednou dostali strach"

"Lidi z Ovčárny chápu. Nicméně se hledalo menší zlo a řeklo se, že pomůžeme stovkám lidí, kteří bydlí podél hlavní cesty a jejichž děti ani nemůžou přejít přes silnici," říká starosta Nové Bystřice Jiří Zimola. Ten dříve patřil ke známým tvářím ČSSD. Město vedl od roku 1998, mezi lety 2008 a 2017 byl jihočeským hejtmanem a od roku 2020 je opět starostou.

Podle dat projedou městem denně asi čtyři stovky nákladních a čtyři tisíce osobních aut. Obchvat by měl jejich počet snížit zhruba o polovinu. V plánech se objevuje už od 70. let, konkrétní obrysy ale nabírá poslední dva roky. Kraj už má hotovou dokumentaci, další postup ale pozastavil do doby, než město projekt schválí. Jenže to se zatím nestalo.

Zimola se v roce 2013 účastnil "lánského puče", kdy se skupina v ČSSD podporovaná Milošem Zemanem pokusila svrhnout Bohuslava Sobotku a zabránit tomu, aby se stal premiérem. To se jim však nepodařilo a Zimola se později z vysoké politiky stáhl. Nyní musí řešit ostré spory i ve svém městě. Na březnovém zasedání zastupitelé nejdříve odmítli vyhlásit o obchvatu referendum. Následně řekli "ne" i samotné stavbě.

Proti se postavili i členové vládnoucí koalice. Podle některých nebylo vhodné, aby o důležité stavbě rozhodovali občané, kteří nemají dost informací. Další zase odmítli povolit obchvat bez referenda. Nakonec se tak neschválilo nic.

Pro referendum, ale proti obchvatu, je místostarosta Vlastimil Hanuš ze Starostů a nezávislých. Ten dopravní situaci ve městě nepovažuje za tak vážnou, aby se kvůli ní takovým způsobem zasahovalo do krajiny. "Snažíme se do Nové Bystřice nalákat turisty na okolní přírodu, ale místo toho si ji sami zkazíme," míní.

V obou hlasováních bylo proti opoziční hnutí Živé Bystřicko. Podle nich by obchvat příliš narušil život v Ovčárně i krajinný ráz a k referendu lidé nemají dost podkladů. "To, že je nějaká informace na webu kraje, ještě neznamená, že tomu lidi rozumí. Chtěli jsme, ať to vyvolá zájem, ať si o tom něco zjistí a ať se rozhodnou, až budou mít názor," říká za hnutí Jan Kyncl.

Podle Zimoly ale lidé o stavbě vědí dlouho. "Dnes protestují lidé, kteří si mysleli, že sice nějaká čára v mapě je, ale že ke stavbě obchvatu nikdy nedojde. A najednou dostali strach," říká. Odpůrci žádají jiné řešení dopravy, například zákaz vjezdu kamionů. To by podle starosty ale problém jen přesunulo do okolních obcí. "Argumentace odpůrců je sobecká," míní.

Většina na tom vydělá, tvrdí autor petice

Referendum o obchvatu ale nakonec přece jen bude. Stavbu, kterou zastupitelé odmítli, si chtějí prosadit sami občané. "Rozhodnutí zastupitelstva mě naštvalo. Když jsem se to dozvěděl, řekl jsem si, že dám dohromady pár lidí a zkusíme to vyvolat sami," říká zastánce obchvatu Martin Bláha.

Tomu se ve městě se zhruba 3200 obyvateli povedlo sesbírat přes tisíc podpisů, což je zhruba dvakrát víc, než je potřeba k vypsání referenda. "Patnáct let jsem žil metr od silnice. Z ložnice jsme viděli střechy kamionů. Děti nám vystupovaly do metrového chodníku. Lidé z Ovčárny protestují, ale matematicky je to jednoduché. Obrovská skupina bude profitovat a velmi malá bude tratit," říká.

Zimola potvrdil, že město chce referendum uskutečnit na začátku června, současně s volbami do Evropského parlamentu. Pokud lidé projekt zamítnou, budou o jeho ukončení hlasovat ještě zastupitelé kraje. "V minulosti byla v případech takové žádosti měst stavba z programu vyřazena," uvedla vedoucí dopravního odboru kraje Andrea Tetourová.

Lidé, se kterými reportér Aktuálně.cz mluvil v centru Nové Bystřice i na Ovčárně, se shodovali v tom, že k referendu přijdou. "A když se to nepovede, tak s tím nic neuděláme," tuší žena z Ovčárny.

