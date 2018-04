před 6 minutami

Rodina s větším počtem dětí často bojuje s rozpočtem. Při hledání praktického auta proto musí obvykle zabrousit i mezi ojetiny. To jsme udělali i my a vybrali deset příkladů z českých autobazarů. Snažili jsme se najít auta s velkým prostorem, často s možností sedmi sedadel a cenou okolo čtvrt milionu korun, plus nějaké kousky pro ty, kteří si mohou dovolit utratit ještě méně. Podívejte se na naše tipy.

autor: Jan Markovič