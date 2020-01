Tesla naznačuje příchod konkurenta VW Golf. Navrhnout by ho mohla v Číně

V roce 2018 Elon Musk řekl akcionářům, že Tesla do pěti let představí a začne prodávat kompaktní model. Auto, které v nabídce amerického výrobce elektromobilů bude sedět pod Modelem 3, a jeho konkurencí budou jedny z nejprodávanějších vozů na světě: Toyota Corolla a VW Golf. Nyní novinka začíná nabírat obrysy.

Tesla minulý týden odhalila své plány postavit vývojové a designové centrum v Číně a na oznámení poutala i designérskou skicou zatím neznámého typu. Jeho příď připomíná Modely 3 a Y, ale záď je kratší a kompaktnější.

Jestli se jedná o skutečnou předzvěst vzhledu nového typu, je otázkou. O žádnou oficiální zprávu nejde a může jít jen o vějičku pro nábor nových pracovníků do zmíněného centra. Ti by se ale podle oznámení měli podílet na vývoji nového modelu, navrženého v Číně a podle Elona Muska prodávaného po celém světě. Právě kompaktní model, který by se stal přímým protivníkem Volkswagenu ID.3, by mohl být prvním úkolem nového týmu.

"Myslím, že by to bylo skutečně cool, a tak to uděláme, nebo se o to pokusíme. Postavíme vývojové centrum, v němž navrhneme původní čínské auto, které budeme prodávat po celém světě," řekl Musk. "Číňané jsou autory nejlepšího umění na světě a my bychom to celosvětově měli umět ocenit," cituje šéfa firmy anglický Autoexpress. Plán je to odvážný, samotným čínským automobilkám se například v Evropě zatím uspět nepodařilo.

Pokud se kompaktní model stane skutečností, rozšíří zástup modelů, které Tesla chce zařadit do své nabídky. V současné době zákazníkům dodává velký sedan Model S, menší Model 3 a SUV Model X. Ještě letos by měly začít dodávky menšího crossoveru Model Y (bude se mj. vyrábět v chystané továrně v Německu), chystá se sportovní Roadster, pick-up Cybertruck a nákladní tahač Semi. Jejich příchod je ale hudbou vzdálenější budoucnosti. Například Cybertruck by se měl podle Business Insideru začít vyrábět v příštím roce.