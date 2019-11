Tesla jako Tatra. Podívejte se na auta, která šokovala svět více než Muskův pick-up

Tesla koncem minulého týdne představila netradičně tvarovaný pick-up Cybertruck, při jehož prezentaci dokonce omylem rozbila boční skla. To by nebyl problém, kdyby se tak nestalo při demonstrování odolnosti vozu. Zákazníky to ale neodradilo, vůz má už čtvrt milionu rezervací. A vlastně to ani není první vůz, který při premiéře šokoval prakticky všechny. Podívejte se i na některé další příklady.

Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat Foto: Jan Matoušek 1934: Tatra 77 Šokovat celý svět se dařilo v minulosti nejen světovým, ale i českým nebo československým automobilkám. Tatra tak například začátkem března 1934 v Praze všechny překvapila modelem T77. Aerodynamická auta tehdy nebyla úplně neznámá, vždyť i samotná kopřivnická automobilka na nich pracovala (připomenout můžeme prototyp Tatra V570). Na silnicích ale bývala k vidění auta hranatá a dnešní optikou zoufale neaerodynamická. A potom přišla Tatra s prvním produkčním aerodynamickým automobilem. Model T77 uměl jet až 145 km/h (pozdější verze s vyšším výkonem byly o něco rychlejší) a jeho základem byl centrální páteřový rám. Kostra karoserie byla dřevěná, samotné díly potom ocelové. Vůz se v roce 1934 ukázal ještě na autosalonech v Berlíně i Paříži a všude o něho byl velký zájem. Tatra pak auta s proudnicovou karoserií vyráběla celou řadu let, samotný typ T77 se dočkal i modernizace (typ T77a na snímku). Do roku 1938 vzniklo asi 250 kusů obou verzí Tatry 77. Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat