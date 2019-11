Muskův pick-up útočí na automobilový symbol Ameriky. Cybertruck odolá i kulkám

Elon Musk dnes brzy ráno středoevropského času ukázal nejnovější Teslu. Jmenuje se Cybertruck a jedná se o futuristický pick-up. Známe podrobnosti.

Styling nové Tesly je jednoznačně kontroverzní věcí. Dlouhé auto má sice rozměry odpovídající nejdelší verzi nejprodávanějšího vozu v Americe, Fordu F-150, ale nevypadá jako pick-up, na který by byl zákazník zvyklý.

Klínovité tvary mohou být na jednu stranu nevýhodou. Dá se očekávat, že řada zájemců o podobné vozy patří spíše k tradicionalistům, kteří by chtěli klasickou koncepci s kapotou, kabinou a úložným prostorem. Na druhou stranu bude odvážný design pro Teslu významným odlišovacím prvkem.

Poprvé totiž nemíří do segmentu, kde by byla sama nebo byla konkurence velice omezená. Elektrický truck (jak říkají Američané) chystá i Ford, General Motors a ambiciózní start-up Rivian, který za sebou má peníze Fordu a majitele Amazonu Jeffa Bezose.

Tesla se chce odlišit i technikou. Místo klasické koncepce picku-upu, tedy žebřinového rámu, na němž je posazena kabina, která nemá žádnou nosnou funkci, je auto samonosnou konstrukcí, již tvoří něco, čemu v Tesle říkají exoskeleton.

Na autě, jež Musk představil, není tento exoskeleton ani nastříkán barvou, odhaluje tak surový materiál, z něhož je vyrobený. Má se jednat o speciálně vyvinutou za studena válcovanou ocel. Ta má odolat nárazům, ale i střelbě. Měla by přestát palbu 9mm pistolovými projektily.

Neprůstřelné má být i sklo. Jeho odolnost chtěl Elon Musk na premiéře demonstrovat tak, že šéfdesignér Tesly Franz von Holzhausen hodí na okno Cybertrucku kovovou kouli. Prezentace se ale zcela nevyvedla. Okno pod nárazem koule prasklo. "Napravíme to na Twitteru," komentoval neúspěch Musk.

Kabina má pojmout šest lidí. Korba, jíž Tesla říká "vault", tedy trezor, pobere sto krychlových stop nákladu, což je 2,8 m3. Trezor je krytý elektrickou roletkou a jeho zadní výklopné víko obsahuje elektricky výsuvnou nákladovou rampu. Kromě toho jsou ale k dispozici úložné prostory pod přední kapotou a také v zadních sloupcích kabiny.

Musk se již před uvedením pick-upu chlubil jeho tažnou silou a zrychlením. Na prezentaci to demonstroval přetahovanou s Fordem F-150 (Cybertruck vyhrál) a sprintem s Porsche 911 (Tesla byla rovněž vítězem).

Auto by mělo utáhnout až 14 000librový (tedy 6,3tunový) přívěs, a zrychlení z nuly na sto by se mělo pohybovat okolo 2,9 vteřiny. Standardní výbavou pick-upu bude vzduchový podvozek, který umožní "jízdu jako po kolejích" a změnu světlé výšky (pro nízký odpor vzduchu na dálnici, vysokou průchodnost terénem i snadné nakládání korby). Maximální světlost by se měla pohybovat okolo 40 centimetrů. Vzduchový kompresor odpružení půjde využít i jinak, například pro pohon nářadí.

Překvapením je nízká cena. Cybertruck má bez zahrnutí vládních pobídek začínat na 39 900 dolarech, tedy asi 920 000 korunách. Ford F-150 se dá v USA pořídit za 28 500 dolarů (cca 660 000 korun). Jak ale již dříve upozorňovali analytici, američtí zákazníci kupují trucky v ceně okolo 50 000 dolarů. Muskův model tedy není předražený.

Tesla pochopitelně nabídne i výkonnější a dražší verze. Uvedená základní cena se vztahuje k základní variantě s jedním elektromotorem a pohonem zadních kol. Na jedno nabití by měla ujet 400 kilometrů a utáhnout 3,4 tuny.

Na výběr bude i silnější "dvoumotorový" Cybertruck s pohonem všech kol. Stát bude 49 900 dolarů (1,15 milionu), ujede 480 kilometrů a utáhne 4,5 tuny. Vrcholem pak bude "třímotorová" verze rovněž s pohonem 4×4 a cenou od 69 900 dolarů (1,6 milionu). Vrchol nabídky na jedno nabití zvládne 800 kilometrů, utáhne slibovaný 6,3tunový přívěs a ve sprintu pokoří Porsche 911.

Objednávat lze již nyní, Musk si žádá stodolarovou zálohu. Dvojice slabších verzí se ale k zákazníkům dostane až ke konci roku 2021, silnější v roce 2022. To už ale bude možné pořídit i zmíněnou konkurenci. Rivian chce svůj pick-up R1T na trh uvést již příští rok a v roce 2021 přijdou se svými elektrickými trucky i Ford a GM.

Cybertruck je Muskovým milovaným projektem. Již v roce 2012 tweetoval, že by rád postavil elektrický pick-up s bláznivým točivým momentem, který utáhne všechno. O rok později jeho příchod potvrdil magazínu Business Insider a v roce 2016 byl Cybertruck součástí jeho druhého "mistrovského plánu".

Utká se v nejvýznamnějším americkém automobilovém segmentu, jehož význam roste. Podle analytiků ze společnosti Edmunds zaujímaly letos v říjnu podobné velké trucky 14,4 % prodeje všech nových vozidel, ještě v roce 2015 to bylo 12,5 procenta. Automobilky mají na podobných vozech větší marže než na klasických sedanech. Ford u své vrcholné verze F-150 Raptor dokonce kvůli vysokému zájmu neposkytuje zákazníkům slevy.

Poptávka po elektrických verzích je zatím těžko odhadnutelná. Jejich význam je spojen s platností limitů provozních emisí CO2. Ty zatím platí, vláda Donalda Trumpa je ale chce zrušit. Nadále prosazovat je ale podle všeho bude Kalifornie, a pokud stát na západním pobřeží vytrvá, elektrické trucky si tam svoje publikum rozhodně najdou.

Tesla Cybertruck si můžete prohlédnout v pohybu na videu: