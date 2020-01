Značka Hummer má vstát z popela. Stane se z ní konkurent Tesly Cybertruck

Podobně jako Tesla, Ford nebo start-up Rivian plánuje americký koncern General Motors vlastní elektrický pick-up. Podle posledních zpráv by se měl vyrábět v Detroitu a pod názvem, který si s ekologií spojí jen málokdo. Auto by se mělo jmenovat Hummer, píše oborový magazín Automotive News Europe.

Těžko hledat v automobilovém světě něco méně ekologického, než byla civilní verze vojenského speciálu Hummer. Auta jako Hummer H2 nedávala smysl ani ekonomicky, vůz s více než dvacetilitrovou spotřebou se stal jednou z obětí hospodářské krize.

Americký koncern General Motors značku zařízl v roce 2010 v rámci reorganizace, když rok předtím vyhlásil bankrot. Společně s Hummerem ve stejnou dobu skončily i značky Saturn a také švédský Saab. Pokračování výroby vozů, jejichž civilní verzi si prý vymohl Arnold Schwarzenegger, prý zhatily čínské úřady, když nepovolily prodej tamní společnosti Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Company.

GM si značku Hummer pořídil v roce 1998 a do roku 2006 její prodeje rostly. Pak ale přišla krize, benzin začal zdražovat a Hummer přestal být pro zákazníky zajímavý. Firma navíc měla nákladnou vlastní síť prodejen.

V případě oživeného Hummeru by ale vše mělo být jinak. Plánované pick-upy by se podle Bloombergu měly prodávat jako "Hummer by GMC" ve stávajících dealerstvích. A kromě toho budou lokálně bezemisní, protože budou jezdit na elektřinu.

Vyrábět by se měly v továrně Hamtramck v Detroitu, do níž má GM investovat tři miliardy dolarů. Podle agentury Reuters by zde kromě elektrického pick-upu od Hummeru mohlo vznikat i SUV pod stejnou značkou. Pokud tedy bude opětovné uvedení Hummeru na trh slavit úspěch.

Začátek výroby je podle společnosti LMC Automotive naplánován na rok 2021, ve stejné továrně budou následně vznikat čistě elektrické varianty modelů GMC Sierra a Cadillacu Escalade. To se stane v roce 2023.

Svůj vlastní elektrický pick-up má uvést i specialista na elektroauta Tesla. Odvážně tvarovaný Cybertruck ale nebude jedinou konkurencí elektrohummeru, Ford plánuje elektřinou poháněný model F-150 a v USA působí i ambiciózní start-up Rivian. Tradičním automobilkám mohou takové vozy pomoci splnit severoamerické limity emisí oxidu uhličitého.