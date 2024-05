Českým drahám u Prahy ujel vlak. Cestou vykolejil a převrátil se na bok

Osobní vlak bez cestujících vykolejil ve čtvrtek odpoledne u Klínce v okrese Praha-západ. Rozjel se samovolně, uvnitř v té době nebyl strojvůdce ani nikdo jiný z personálu. Po nehodě skončil na boku mimo koleje. Událost se obešla bez zranění, příčinu vyšetřují policie a Drážní inspekce. Provoz vlaků mezi Čisovicemi a Měchenicemi stojí, na místě jsou hasiči.

Strojvůdce byl postaven mimo službu, vyplynulo z informací policie, Správy železnic a Českých drah. České dráhy předpokládají, že úsek zůstane bez vlakového provozu nejméně do čtvrteční půlnoci.

Událost byla hlášena hodinu po poledni. "Vlaková souprava se třemi vagony se pravděpodobně samovolně rozjela v době, kdy se v ní nenacházel strojvedoucí ani cestující. Nehoda se obešla bez zranění. Policisté budou zjišťovat, jak k události došlo, jestli tam byla nějaká technická závada nebo proč se vlak rozjel," řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.

Podle serveru Novinky.cz jel prázdný vlak rychlostí až 100 kilometrů v hodině. Podle serveru Zdopravy.cz projel odjezdové návěstidlo a výhybku a urazil čtyři kilometry, než vykolejil. Projel přitom čtyři železniční přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem bez závor. "To určitě nepotvrdím ani nevyvrátím. Uvidíme, jestli to zaznamenávala data z rychloměrů nebo ne, to je součástí šetření," řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. "Bližší informace zatím nemáme. Kolegové jsou na místě, zjišťují podrobnosti," dodal.

Podle mluvčího Českých drah Filipa Medelského ujela prázdná motorová jednotka z železniční stanice Čisovice směrem ke Skochovicím. Vlak byl v té době odstavený a uzamčený a nebyl v něm žádný cestující ani člen personálu.

"Při nehodě nedošlo k žádnému zranění a nikdo nebyl při incidentu ohrožen, protože okamžitě zafungovala veškerá bezpečnostní pravidla a provoz na trati byl bezprostředně přerušen ještě předtím, než jednotka Regionova vykolejila přibližně v km 24,6 v údolí Bojovského potoka," uvedl Medelský. Proč se vlak rozjel, budou vyšetřovat inspektoři Drážní inspekce.

Správa železnic na místo vyslala nehodový vlak. O dalším postupu při vyprošťování vlaku se rozhodne po jeho příjezdu. Náhradní dopravu zajišťují autobusy. "Ve 13:48 byl obnoven provoz vlaků kromě úseku Čisovice-Měchenice," upřesnil mluvčí Správy železnic Martin Kavka.