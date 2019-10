Poprvé za volantem Tesly Model 3 v Česku. Evropská konkurence na ni nemá

Foto: Martin Přibyl

Bez nadsázky je to auto, o kterém se aktuálně nejvíc hovoří. Ať už v hospodách, nebo na internetových diskuzích, či snad u dobíjecích stojanů. Jaká Tesla Model 3 doopravdy je?

2:35 Video: Eva Srpová, Blahoslav Baťa

O autech od Tesly si číst a pak se s nimi projet jsou dva světy. Tak jako internetové diskutování a realita. Osobní zkušenost má hodnotu víc než tisíc slov. Tesly často společnost rozdělují a o Modelu 3, aktuálně nejdostupnějším prodávaném elektromobilu americké automobilky, to platí jakbysmet.

Při jejím uvedení Elon Musk tvrdil, že půjde o dostupné auto, hovořilo se dokonce o ceně v přepočtu za 800 tisíc korun. Tak levná trojka ale neexistuje. Od začátku letošního října se oficiálně začala prodávat také v Česku a vyjde minimálně na 1,2 milionu. Doposud zde fungovali nezávislí dovozci, mezi ně patří i firma Top Drive Club, která nám Model 3 půjčila na test.

O problémech s dodávkami, výrobní kvalitou a případech, kdy auta dorazila k zákazníkům ve stavu, který by si zavedení automobiloví výrobci nikdy nedovolili dopustit, jste pravděpodobně četli. Naše zkušenost to ale nebyla, jen dva týdny staré auto ještě na zelených převozních značkách vypadalo skvěle. Pomohl tomu i černý lak a pěkná desetipaprsková kola o rozměru 19", která působí luxusněji než o palec menší základní aerodynamická s poklicí.

Mimochodem, i to je aspekt, který zhýčkané zákazníky zarazí - seznam příplatků je u Modelu 3 minimální, ve skutečnosti připlácíte jen za pět položek. Barvu laku, kdy si můžete vybrat jednu z pěti nabízených (bílá je zdarma), jiná kola - za příplatek je jen jedna možnost - což platí i o interiéru. Buď dostanete základní, nebo příplatkový sněhově bílý interiér. Dále je možné zaplatit za pokročilé funkce Autopilota a tažné zařízení. Na přívěs k tažení dříví z lesa se nehodí, ale na nosič kol pro někoho možná ano.

Jinak má vůz všechno, co jeho tvůrci považují za důležité. Obří dotykový displej, který ovládá ve voze všechno, na co si vzpomenete, bezklíčové ovládání, vyhřívaná sedadla vpředu i vzadu. Vůz je neustále on-line, takže navigace využívá mapové podklady od Googlu, které věrně informují o aktuální hustotě dopravy.

Hudba? Využíváte aplikaci Spotify. Mimochodem, za vysokorychlostní internet se nepřiplácí, ten je už ve standardu, český konfigurátor ale informuje o tom, že zdarma je jen první rok. Kvalita zvuku je ve voze mimochodem špičková, audio má celkem 14 reproduktorů, subwoofer a dva zesilovače.

I zkušené řidiče ohromí, jak Elon Musk a tým jeho spolupracovníků uvažují nad funkčností auta, a především tím, co je skutečně důležité a jestli to nejde ještě vylepšit. Auto se otevírá samozřejmě mobilem, respektive aplikací, která nahrazuje klíč. Anebo kartou jako od hotelového pokoje. Přikládá se k čidlu pod kamerami v bočních sloupcích auta. Mimochodem, kamer má Tesla několik, lidar ale nepotřebuje. Kamera se integrovala do blatníků, do B sloupků, do nárazníků na přídi i zádi vozu.

Střechu tvoří jedna velká prosklená plocha, která se ale sama zatmavuje, když svítí sluníčko. Uvnitř je tak příjemně prostorně i díky prosvětlení. A to nejen díky němu, v Modelu 3 je, stejně jako to u všech aut, která jsou od počátku navržená jako elektromobily bývá, spousta místa. I ve dveřích zbyl prostor na velké kapsy a mezi předními sedadly nechybí ani velká loketní opěrka i jednoduchá schránka s dokovací stanicí, kam se dá odložit a nabíjet mobil.

Ještě zajímavější je ale způsob, jakým auto "startuje", respektive uvádí se do provozu. Pokud nemáte klíč v mobilu, kartu položíte k čidlu pod loketní opěrku - a to je vše. Řadí se páčkou vpravo pod volantem jako u mercedesů. Potřebujete si nastavit sklon volantu? Hledejte na dotykovém displeji, stejně jako nastavení zpětných zrcátek. Pro klimatizaci platí to samé, směr vzduchu se ovládá vtipně pomocí pohybu prstů na displeji, výdechy klimatizace ale nejsou vidět. Klimatizace má i funkci "dog", když v autě na parkovišti u supermarketu necháte na chvíli psa, aby to v létě vydržel.

Jestli lze tedy ovládání Tesly co nejjednodušeji popsat, je to "mobil na kolech", respektive pojízdný iPhone. Inspirace produkty od nakousnutého jablka je tu viditelná úplně všude, a to zejména na obrazovce, která ve všem připomíná spíše stolní počítač Apple. Jinak je interiér maximálně minimalistický, ani Volvo v tomto směru nedošlo tak daleko jako Tesla.

Ve dveřích ani nenajdete běžné kliky, auto se otevírá pomocí tlačítka. Prakticky žádný pasažér, který to předem neví, se z auta jen tak nedostane, dokud mu kouzlo otevírání neprozradíte.

Počítač jako Centrální Mozek Lidstva

Centrální počítač zprvu působí trochu netradičně, ale během chvíle už nebudete koukat jinam a na fakt, že před řidičem se nenachází ani klasický přístrojový štít, se rychle zvyká. Displej má dvě části - vlevo informace související s jízdou, tedy rychlost, informace o akceleraci, dojezd a dění okolo auta. Na displeji se podle obrazu z kamer okolo vozu během jízdy objevují auta, dodávky i náklaďáky podle toho, co kamery zrovna vidí. Působí to vtipně.

Pravá část displeje pak zobrazuje navigaci a nastavení auta. Snadno se dostanete k ovládání klimatizace, hudbě, na internet, k palubnímu počítači či informacím o nabíjení. Pobaví i to, že při čekání si můžete zapnout počítačové hry a k ovládání využívat i volant.

Jednoduchost ovládání nadchne, ale tím to nekončí. Malá Tesla exceluje i v mnoha dalších oblastech. Zatímco nyní jsou na trhu od konkurenčních luxusnějších značek čisté elektromobily hlavně s karoserií SUV (Audi e-tron, Jaguar I-Pace), Model 3 má navrch i díky fyzice. Sedan je totiž lehčí a perfektně ovladatelný. Z vozu je bezkonkurenční výhled ven a jistota, se kterou se drží na silnici i v ostrých zatáčkách, je rovněž nepřekonatelná. Má extrémně tuhou karoserii a těžiště tak nízko, že se ani při prudké změně směru nenechá rozhodit, působí jako by trojku k silnici přitahoval magnet. Výjimečnost chování při jízdě navíc podporuje extrémní ticho v interiéru.

Chyby se hledají těžko, ale nějaké se přece najdou. Na první pohled je kabina přitažlivě minimalistická, ale některé materiály skutečně působí levně. Třeba plast ve spodní části přístrojové desky - i u úplně nového auta bylo vidět, že se brzy poškrábe. Také stříbrné plasty na středovém tunelu nepůsobí zrovna prémiově a bílá kůže má lehce plastový nádech. Vnější kliky dveří, které se samy zapouštějí do karoserie, ne vždy fungovaly bezchybně a vyvstávají samozřejmě otázky, co se stane, pokud začne elektronika vypovídat službu. A pak je tu ten Autopilot…

Autonomní řízení

Na schopnost samořízení se vás každý bude ptát, jakmile někam s Teslou přijedete. Jenže pokročilé funkce jsou právě jednou z těch pěti položek z chudého seznamu extra, které by si ale chudí pořídit nemohli. Autopilot vyjde na 171 tisíc korun, tedy tolik jako slušná ojetina. Dá se i později na dálku aktivovat, když po něm zatoužíte. Nás testovaný vůz bohužel Autopilota aktivovaného neměl, a tak v něm fungoval pouze základní systém s adaptivním tempomatem a udržováním v jízdních pruzích, což jsou schopnosti, které běžně zvládá i evropská konkurence, a to dokonce mnohem lépe než testovaná Tesla, která nedokázala snižovat rychlost mezi proměnnými značkami s rychlostními omezeními.

Tesla Model 3 Dual Motor Long Range Motor: 2x elektromotor

Výkon: 258 kW

Toč. moment: 527 Nm

Zrychlení 0-100 km/h: 4,6 s

Max. rychlost: 233 km/h

Udávaný dojezd: až 560 km

Hmotnost: 1610 kg

Objem kufru celkem: 425 litrů (prostor vpředu i vzadu)

Cena od: 1 426 200 Kč

Jenže žádné konkurenční elektromobily nedosahují tak špičkových hodnot dojezdu jako Tesly. Testovaný Model 3 Dual Motor Long Range za cenu 1,4 milionu s pohonem všech kol a prodlouženým dojezdem díky dvojici elektromotorů (jeden na přední a druhý na zadní nápravě) ujede na jedno nabití podle technických údajů až 560 kilometrů, podle našich propočtů, kdy jsme v průměru jezdili zhruba za 17 kWh, ale při klidném tempu byla hodnota ještě o minimálně 3 kWh nižší, bychom bez obtíží zvládli ujet přes 400 kilometrů. Tak dobré hodnoty konkurenční elektromobily obdobné velikosti nedosahují.

Tesla Model 3 má menší baterii s kapacitou 75 kWh, a proto se i rychle nabíjí, z nejrychlejší dobíječky se kapacita baterie dostane na 80 procent za 22 minut. Model 3 už sice nemá nabíjení zdarma u dobíječek Tesla Supercharger, ale při chytrém plánování s dobíjením doma bude i její provoz levný. Jen není zdaleka tak atraktivně cenově dostupná, jak Musk sliboval. Funguje však mnohem líp než všechny elektromobily na současném trhu.