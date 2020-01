Nejbezpečnější auta roku: Exceluje Tesla, prémiová auta mají nejlepší hodnocení

Foto: Martin Přibyl

Nezávislá organizace Euro NCAP tradičně každý rok zveřejňuje seznam aut, která si v nárazových testech vedla nejlépe. Sestavuje tak list nejbezpečnějších vozů, které přišly na trh a ve své automobilové kategorii dosáhly celkově nejvyššího hodnocení.

Vloni testem prošlo 55 aut a 41 z nich získalo celkově nejlepší, tedy pětihvězdičkové hodnocení. Historicky byl tedy rok 2019 obdobím, kdy nová auta získávala maximální počet hvězd s výraznou poměrovou převahou.

Vozy jsou hodnoceny ve čtyřech kategoriích: Za bezpečnost dospělé posádky a také dětské posádky vzadu, za ochranu chodců a za nabídku a účinnost bezpečnostních asistentů. Ačkoli testy jsou vždy stejné, porovnávat miniauta s velkými SUV přece jen nejde, proto ve výročním hodnocení nejlepších aut Euro NCAP zveřejňuje vítěze za jednotlivé automobilové kategorie.

Mezi minivozy excelovala nová generace Renaultu Clio spolu s Audi A1. Další kategorie má Euro NCAP podle vlastní terminologie a z pohledu českého zákazníka je rozřazení aut trochu neobvyklé. V kategorii malých rodinných aut vítězí Mercedes-Benz CLA následovaný Mazdou 3, mezi velkými rodinnými vozy si nejlépe vedla Tesla Model 3 spolu s BMW řady 3, v těsném závěsu za ním skončila Škoda Octavia s velmi dobrými výsledky v testech.

V kategorii velkých off-roadů (ano, tak tuto kategorii Euro NCAP klasifikuje, byť o drsné off-roady nejde, spíše SUV) nejvíce zabodovala Tesla Model X následovaná Seatem Tarraco, mezi menší off-roady a MPV organizace řadí Subaru Forester, které získalo nejlepší výsledky, těsně následované Mazdou CX-30 a Volkswagenem T-Cross.

Zmiňované CLA dokonce získalo přes 90 % ve třech sledovaných kategoriích ze čtyř (ochrana posádky, dětí i chodců) a organizace připomíná, že všechna testovaná auta značky Mercedes-Benz v loňském roce vynikala excelentními výsledky za bezpečnostní technologie ve standardní výbavě vozu.

Od roku 2018 organizace Euro NCAP zavedla samostatnou kategorii pro elektromobily a hybridy, kterých se rok od roku objevuje na trhu více, v ní za loňský rok nejlépe dopadla Tesla Model 3.

Velké změny v plánu

Protože auta jsou stavěna s ohledem na zvyšování bezpečnosti a výrobci je navrhují tak, aby prošla testem Euro NCAP co nejsnadněji a s nejlepšími výsledky, organizace se rozhodla zpřísnit průběh testu. Od letošního roku se proto nebude bourat jen čelem do stojící překážky, ale nasimuluje se náraz do protijedoucího auta v rychlosti 50 km/h. Více jsme o tom psali zde.

Nová zkouška klade na karoserii i zádržné systémy podstatně vyšší nároky, než tomu bylo doposud. Pro tento typ nárazu bude nutné vyvinout nové deformační struktury, což znamená zásadní zásah přímo do platformy vozidla. Bourat se bude nejen zepředu, ale i zezadu, aby se prověřila správná funkce hlavových opěrek a ochrana krční páteře. Novinkou bude rovněž zkouška bočního nárazu z pravé strany.

Jak dopadnou nová auta v modernizovaných přísnějších testech, se tedy brzy dozvíme s prvními zveřejněnými výsledky v roce 2020. Ostatně i proto některé automobilky horečnatě dokončovaly vývoj nových modelů před koncem roku 2019, aby tyto prošly testy ještě předtím, než Euro NCAP přejde na přísnější metodiku. Domácí Škoda Octavia patřila mezi ně.