Americký veterán přežil těžké popáleniny. Teď chce se svým příběhem porazit demokraty

Bojoval s islamistickým hnutím Tálibán a málem přitom přišel o život. Nyní chce americký veterán Sam Brown přesvědčit voliče v Nevadě, že v Senátu bude stejně odhodlaně bojovat za jejich lepší životy. Má šanci porazit úřadující demokratku, Brownův životní příběh ale zastiňuje jeho názory a voliči si podle amerických médií nejsou jistí, co jim vlastně slibuje.

Když Sam Brown v září 2008 ležel v afghánské poušti, došlo mu, že brzy zemře. Jeho oblečení bylo nasáklé naftou a zachvátily ho plameny. Jako poručík americké armády vedl svou četu na pomoc spolubojovníkům, které přepadl Tálibán působící v Afghánistánu. Pak však jeho vůz Humvee narazil na bombu nastraženou u silnice.

"Vzpomínám si, jak jsem ležel tváří k zemi v kandahárské poušti, snažil jsem se na sebe naházet hlínu, abych uhasil plameny, ale nedařilo se mi to a říkal jsem si: 'Jak dlouho bude trvat, než uhořím?'" vzpomínal Brown v rozhovoru pro list The New York Times.

Nakonec měl velké štěstí a přežil. Život mu zachránil jiný voják, kterého výbuch také zranil. Po převozu do Texasu ho během následujících tří let čekalo přes 30 operací. Jizvy na ohořelých částech těla včetně obličeje mu zůstaly dodnes.

Nyní svůj osobní příběh využívá v politické kampani. Jeho e-maily podporovatelům často obsahují věty jako: "Bůh je skutečný. Málem jsem ho potkal" nebo "Vyhodili mi do vzduchu tělo, ale mého ducha nikdy nezničí". Novinové titulky o "rozohněném" chování prezidenta Joea Bidena srovnával se svými jizvami po popáleninách.

Republikán Brown tvrdí, že ho ke kandidatuře inspirovaly zkušenosti z války, kdy pocítil beznaděj. Černé momenty v životě mu tehdy pomohli překonat kamarádi z armády. Spoustu beznaděje teď podle svých slov vidí i ve Spojených státech.

Novinář deníku The New York Times Kellen Browning pro Aktuálně.cz popsal, že Brown je známý díky silnému příběhu, méně už politickými postoji. Dodal, že rodák z Arkansasu tak podle stratégů musí ještě upřesnit své cíle a lépe se voličům představit.

Souboj o každé křeslo

Očekává se, že souboj s dosavadní demokratickou senátorkou Jacky Rosenovou bude jedním z nejvíce sledovaných v okrese. Pro demokraty bude stěžejní, aby křeslo ve volbách, které proběhnou v listopadu současně s těmi prezidentskými, obhájili.

"Pokud si demokraté chtějí udržet kontrolu nad Senátem, musí obhájit všechna křesla vzhledem k tomu, že téměř jistě ztratí Západní Virginii. Znovuzvolení Rosenové v Nevadě je tedy pro demokraty klíčové," vysvětlil Browning. Volby jsou tak důležité i pro republikány, kteří by díky Nevadě mohli získat většinu v Senátu.

O to víc budí pozornost, že kandidáta, který na oficiální stranickou nominaci zatím čeká, ještě nepodpořil bývalý prezident a současný republikánský kandidát do Bílého domu Donald Trump, všimla si stanice CNN. Ačkoliv Brown v roce 2020 pomáhal Trumpovi s kampaní, snažil se od exprezidenta v posledních měsících distancovat. Podle expertů doufal, že tím v relativně umírněném státě osloví větší část voličů.

Jeho stranickým protivníkům ve státě se to ale nelíbí. "Sotva vysloví jméno prezidenta Trumpa. To je součást podvodu, aby si voliči mysleli, že prezidenta podporuje, i když to tak opravdu není," uvedl Jeff Gunter, který se také chce ucházet o stranickou nominaci do Senátu za Nevadu a za Trumpa působil jako velvyslanec na Islandu.

Konečně šance vyhrát

Brown se také distancoval od svých dříve tvrdých postojů k potratům a jeho žena Amy Brownová přiznala, že sama jako mladá interrupci podstoupila. Válečný veterán se nyní tématu snaží vyhýbat a tvrdí, že by problematiku nechal na rozhodnutí jednotlivých států. Zároveň o sobě ale prohlašuje, že je velmi konzervativní. Republikáni jsou tradičně proti potratům.

Brown na kampaň sehnal dvakrát více peněz než ostatní desítka republikánů v primárkách dohromady, uvedl deník Nevada Current. Podpořil ho také republikánský guvernér Nevady Joe Lombardo. Primárky, které rozhodnou o tom, kdo se s demokraty utká o křeslo v Senátu, budou začátkem června. Brown má nyní nad ostatními kandidáty velký náskok a Trumpova podpora by mu podle amerických médií místo pojistila.

V minulosti už několikrát neúspěšně kandidoval, nejprve v Texasu, kde dříve žil, a později i v Nevadě, kam se v roce 2018 přestěhoval. Republikán podle Browninga doufá, že se mu podaří využít velké nespokojenosti obyvatel s ekonomikou v Nevadě k tomu, aby je přesvědčil, že mají demokraty dostat z funkce pryč.

