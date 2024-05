Hnutí ANO si nezaregistrovalo doménu s heslem kampaně, koalice Spolu toho využila

Koalice Spolu podle premiéra Petra Fialy (ODS) využila toho, že si opoziční hnutí ANO nezaregistrovalo doménu s heslem své kampaně do Evropského parlamentu "Česko, pro tebe všecko". Obrázek s heslem pozměněným na "Rusko, pro tebe všecko", který na web umístila, má upozornit na nebezpečí plynoucí z politiky ANO, řekl ve čtvrtek v Národním bezpečnostním úřadu Fiala.

Kampaň ANO a jeho předsedy na sociálních sítích je podle Fialy celá založená na kritice vlády a premiéra. "Tak by měli být schopni něco unést i od nás, to k politice patří," konstatoval Fiala. | Foto: ČTK

ANO svou kampaň i heslo před červnovými evropskými volbami představilo ve středu ve Zlíně. Na webu s hlavním heslem kampaně Česko, pro tebe všecko je však materiál vytvořený vládní koalicí Spolu. Kromě sloganu Rusko, pro tebe všecko mají šéf hnutí Andrej Babiš a jednička kandidátky Klára Dostálová na tvářích místo české vlajky ruskou. Obrázek doprovází text "Do Evropy volte raději Spolu, tam vám žádné Rusko nehrozí".

Pozměněné obrázky z kampaně ANO označila předsedkyně poslaneckého klubu hnutí Alena Schillerová za hybridní útok ze strany pětikoalice. Vládní strany se bojí programu ANO i míru nebo příměří na Ukrajině, protože by přišla o své jediné téma, uvedla ve Sněmovně. Na tiskové konferenci před jednáním dolní komory Schillerová mluvila o požadavku na omluvu od premiéra a předsedy ODS Petra Fialy. Fiala se ze čtvrtečního jednacího dne Sněmovny omluvil z pracovních důvodů.

"Koalice Spolu se nijak netají, že je autorem tohoto způsobu kampaně. Pokud mám informace z našeho volebního týmu, ANO udělalo tu neuvěřitelnou chybu, že si nezaregistrovalo doménu s klíčovým heslem kampaně. Na to kolegové myslím docela dobře upozorňují," uvedl Fiala.

Odmítl, že by se tak koalice pouštěla do antikampaně. "Naše kampaň je pozitivní, už dlouho se mohou občané seznamovat s našimi základními hesly, ať se to týká bezpečnosti EU či konkurenceschopnosti," uvedl. Umístění grafiky je podle něj poukazem na nebezpečí, která politika ANO přináší. "Touto formou je to namístě," uvedl.

"Nechápu, jak může lhát o pozitivní kampani, když zase jen rozděluje společnost nějakými ruskými malůvkami, vlaječkami a hesly. Zneužívá jen válku na Ukrajině a vůbec ho nezajímá, že tam umírají lidé, dělá si na té tragédii kampaň a ještě se tím chlubí," poznamenal předseda ANO Andrej Babiš.

"Když mají potřebu registrovat doménu, kterou my jsme použít nechtěli, tak ať si to užijí, podstatný je ten obsah. Zatímco my máme pozitivní heslo 'Česko, pro tebe všecko', tak oni jedou antikampaň, jako to dělali vždy," dodal expremiér.

Podle místopředsedy TOP 09 Michala Kučery jde o vtipné a zábavné pojmenování postojů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. "Je to zábavná kampaň, není na tom nic špatného," řekl novinářům v reakci na vyjádření Schillerové před zahájením jednání sněmovny.

"Že jde o neetickou, lživou a podlou antikampaň, která si nic nezadá s hybridními útoky kremelských propagandistů, bylo zřejmé od prvního okamžiku, kdy se vizuály přesně v okamžiku zahájení naší kampaně začaly systematicky objevovat na sociálních sítích vládních stran," řekla Schillerová.

"Zcela šokující je však dnešní přiznání Petra Fialy, který se jindy tak rád staví do role obránce hodnotové politiky a morálních zásad, že se jedná o jeho koalicí organizovanou placenou a zinscenovanou antikampaň," poznamenala Schillerová.